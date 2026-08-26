থিমে শুভেন্দুর রাজনৈতিক সাফল্য, ফের চমক অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পুজোয়

থিমে শুভেন্দুর রাজনৈতিক সাফল্য, ফের চমক অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পুজোয়
পুজোর উদ্বোধনে উপস্থিত থাকার জন্য ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে চিঠি লিখে অনুরোধ করা হয়েছে সংগঠনের তরফে ।
Published : August 26, 2026 at 11:14 PM IST
কলকাতা, 26 অগস্ট : দুর্গাপুজোর থিমে চমক দিয়ে বরাবর চর্চায় থেকেছে অখিল ভারত হিন্দু মহাসভা। এবার তাদের থিম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক জীবন। নাম "নন্দীগ্রাম টু নবান্ন, বুবাইয়ের জয়যাত্রা"। অতীতে তাদের নিয়ে চর্চার বদলে বিতর্ক বেশি হয়েছে তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই । এবার তাঁদের থিম স্বয়ং 'মুখ্যমন্ত্রী' ।
অতীতে কখনও মা দুর্গার পায়ের কাছে বসে থাকা অসুরের মুখের জাতির জনক আদল মহাত্মা গান্ধীর মতো, আবার কখনও টাকার উপর গান্ধীজির মুখের বদলে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মুখ- এমনই নানা দৃশ্য ফুটিয়ে তুলে বারবার বিতর্কে জড়িয়েছে এই পুজো । এবার আবারও তারা চমক দিল দুর্গাপুজোর থিমে। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর রাজনৈতিক সংগ্রাম ও সাফল্যকে থিম হিসেবে তুলে ধরা হবে বলে ঠিক হয়েছে। প্রতিবারের মতো এবারও অখিল ভারত হিন্দু মহাসভার পুজো হবে রুবি হাসপাতাল মোড়ের কাছেই। সম্প্রতি খুঁটি পুজোও সম্পন্ন হয়েছে।
সংগঠনের রাজ্য সভাপতি চন্দ্রচূড় গোস্বামী বলেন, "শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবার জনগণের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে সনাতনী এবং জাতীয়তাবাদী বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতেই আমরা হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে এ বছর এই অভিনব থিম নির্বাচন করেছি ।"
প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে পুজোর উদ্বোধন করার জন্য ইতিমধ্যেই সংগঠনের পক্ষ থেকে চিঠি লিখে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। তবে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে এখনও কোনও তথ্য পাওয়া যায়নি । দেশের রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীকেও আমন্ত্রণ জানানো হবে বলে জানা গিয়েছে ।
চন্দ্রচূড় আরও বলেন, "সংগঠনের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত নিয়েছি মণ্ডপের ভিতরে ছবি এবং ব্যানারের মাধ্যমে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক জীবনের সংগ্রাম এবং সাফল্যের কথা তুলে ধরব । শুধু তাই নয় ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানিয়ে প্রজেক্টর ও স্ক্রিনের মাধ্যমে শুভেন্দুর সেই নন্দীগ্রাম থেকে পথ চলা শুরু করে আজ নবান্ন বিজয় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলি শর্ট ফিল্মের আকারে দেখানোও হবে ।
তাঁর কথায়, "আমাদের দেবীর মূর্তিটিও তৈরি হচ্ছে কালীঘাটের ঐতিহাসিক হিন্দুমহাসভা ঘাটের মাটি দিয়েই । খুব তাড়াতাড়ি আমরা পুজোর কার্ড ও চিঠি ছাপিয়ে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের প্রধান থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি এবং সাধারণ মানুষকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি । পুজোর চিঠি ও কার্ড হাতে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে ওঁর বাবা-মা'কে আমন্ত্রণ জানিয়ে আশীর্বাদ নিয়ে আসারও সিদ্ধান্ত হয়েছে।"