ETV Bharat / state

'বাস মিস করেছি', প্রধানমন্ত্রী না-হওয়ার আক্ষেপ থেকে রাইসিনার 'রাজা'- প্রয়াণ দিবসে প্রণব

তিনি একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি । বিশ্বকবির মতোই তাঁরও তল পাওয়া এককথায় অসম্ভব । মহাজীবনের নানা দিক তুলে ধরলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি অয়ন নিয়োগী ।

Pranab Mukherjee
প্রণব বরাবর থেকে গিয়েছেন ভারতীয় রাজনীতির কর্ণ (RKC)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 10:46 AM IST

16 Min Read
Choose ETV Bharat

জঙ্গিপুর ও কলকাতা, 31 অগস্ট: সিপিএম সম্পর্কে বলা হয় তারা এমন এক 'আজব' রাজনৈতিক দল যেখানে সাধারণ সম্পাদকের কথা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সিংহভাগ সদস্য অস্বীকার করতে পারেন। তাঁদের মত না-থাকলে সম্পাদকের ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত হবে না। আজব নিয়মের এই অমোঘ যাদুতে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর দেশের প্রধানমন্ত্রী হওয়া হয়নি ৷

তবে এ দেশে এমন এক নেতাও ছিলেন যিনি তাঁর দলকে পথ দেখিয়েছিলেন কীভাবে খোদ সভাপতিকেই রাজনীতির বৃত্তের বাইরে করে দিতে হয় । তাও আবার দলের সংবিধানের ঠিক করে দেওয়া পথেই ৷ তিনি দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি তথা বীরভূমের কীর্ণাহারের বঙ্গসন্তান প্রণব মুখোপাধ্যায়।

কেমন ছিল তাঁর রাজনৈতিক রথ চলা (ইটিভি ভারত)

মহাভারত কানেকশন

অধ্যাপক জীবন কবে এবং কীভাবে দেশের বলা ভালো তৎকালীন দেশের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দলের চালিকাশক্তি হয়ে উঠল তা আজকের ওয়েব সিরিজের দুনিয়াতেও কল্পনার অতীত ৷ প্রণবকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অনেকেরই মহাভারতের কর্ণের কথা মনে পড়ে যায়। মহাকাব্যে সুতপুত্র কর্ণ ট্রাজিক নায়ক হয়েই থেকে গিয়েছেন, তাঁর 'অর্জুন' হওয়া হয়নি ৷ ভারতীয় রাজনীতিতেও কর্ণ-সম প্রণব থেকে গিয়েছেন আলোকবর্তিকায় ৷ ফলে সরকারের মধ্যমণি হওয়া হয়নি।

ঘরোয়া আড্ডায় তাঁকে অনেকেই বলতে শুনেছেন, "বাসটাই মিস করেছি এখন আর ভেবে কী হবে ৷" আক্ষেপ আর অতৃপ্তি তাঁর জীবনে ছিল বটে কিন্তু জীবনকে গ্রাস করতে পারেনি ৷ আর তাই রাজনীতিতে পাঁচ দশক পেরিয়েও প্রণব থেকে গিয়েছেন সদা প্রাসঙ্গিক ৷ তাঁর প্রভাব এতটাই বেশি ছিল যে, রাজনীতির ময়াদনের বিরোধীরাও শুধু বিরোধী ছিলেন, শত্রু হয়ে ওঠেননি । লোকসভা বা রাজ্যসভায় তিনি বলতে উঠলে বিরোধী পক্ষের সাংসদরাও হটহট্টগোল না-করে তাঁর কথা শুনতেন । রাজনৈতিক বক্তব্য়ের পাশাপাশি সংসদ কক্ষে তাঁর চণ্ডীপাঠও সতীর্থদের অনেকেই মনে রেখেছেন ৷

কীর্ণাহার টু রাইসিনা

একাধিক সাক্ষাৎকারে নিজের ছোটবেলার কথা বলেছেন প্রণব। তাঁকে শিক্ষার আলোয় শিক্ষিত করে তুলতে মা কী কষ্ট করেছিলেন সে কথা বলতে কখনও দ্বিধা করেননি ৷ কীর্ণাহারের সংকীর্ণ পথ পেরিয়ে দিল্লির রাজনীতির সর্পিল পথ উজিয়ে রাইজিনা হিলসে পৌঁছে অনেক কিছুই প্রমাণ করেছেন ৷ নিজেই হয়ে উঠেছেন নিজের যথার্থ বলা ভালো একমাত্র উপমা ৷

রাজনৈতিক জীবনে শুরুতে অবশ্য কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। অজয় মুখোপাধ্যায়ের বাংলা কংগ্রেস করতেন। দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক ছিল এই বাংলা কংগ্রেস। সেই দলের প্রার্থী প্রণব, সিপিএমের সমর্থনে রাজ্যসভার সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ সংসদে মনোজ্ঞ ও তথ্য নির্ভর ভাষণ তাঁকে দ্রুত তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির নেক নজরে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে যোগ দেন কংগ্রেসে।

pranab
প্রণবের পথচলা (ইটিভি ভারত)

সাতের দশকের শুরুর দিকেই মন্ত্রী, পরে জরুরি অবস্থার শেষে ইন্দিরার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি তদন্ত কমিশন তৈরি হয় ৷ দলের অনেক নেতাই ইন্দিরার উপর জরুরি অবস্থা জারির সব দোষ চাপিয়ে নিজেদের পীঠ বাঁচাতে চেয়েছিলেন । সে পথে হাঁটেননি প্রণব। কমিশনে হাজিরা দিয়ে স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, জরুরি অবস্থা জারির সময় তিনি ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷ সংবিধানের নামে নেওয়া মন্ত্রগুপ্তির শপথ কোনও অবস্থা ভাঙতে পারবেন না। আর তাই কীভাবে এবং কেন কোন বিশেষ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা বলতেও পারবেন না ৷

মায়ের কাছের, ছেলের দূরের

কংগ্রেস ক্ষমতায় ফেরার পর সেই আনুগত্য তাঁকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পেতে সাহায্য করেছিল। ইন্দিরার আমলেই প্রথম অর্থমন্ত্রী হন প্রণব । তবে মায়ের যতটা কাছের হয়ে উঠতে পেরেছিলেন ততটা হতে পারেননি ছেলে রাজীবের ৷ শোনা যায় ইন্দিরার প্রয়াণ সংবাদ পেয়ে রাজীব যখন দ্রুত কলকাতা থেকে দিল্লি ফিরছেন সেই বিমানে ছিলেন প্রণবও ৷ ছিলেন আরও কয়েকজন ৷ পরে তাঁরা রাজীবকে বোঝান, তিনি প্রধানমন্ত্রী না-হলে প্রণব আসন দখল করতে পারেন ৷ তবে পরে সেই সংশয়ের বাতাবরণ কেটেছিল অবশ্য ৷ কিন্তু গান্ধিদের সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের সাঁকোটা নড়েই গিয়েছিল ৷

pranab
প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় (RKC)

2004 সালে বিজেপিকে হারিয়ে কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফিরে আসার পর প্রণবের প্রধানমন্ত্রী হতে না-পারাকে সেই অবিশ্বাসের প্রকাশ হিসেবে দেখে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ ৷ তবে তাঁকে পুরোপুরি বাদ দেওয়া যে সম্ভব নয় তাও ভালোই জানত কংগ্রেস ৷ তাই কখনও অর্থ, কখনও প্রতিরক্ষা আবার কখনও বিদেশ- সেরার সেরা মন্ত্রক তাঁর জন্যই বরাদ্দ থেকেছে ৷

সীতারাম আউট সোনিয়া ইন

তাঁর নাম সীতারাম কেশরি ৷ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ৷ বিহারের এই নেতাকে অনেকেই 'চাচা কেশরি' বলে ডাকতেন ৷ চাচা কেশরির আবার বড় ভরসা ছিলেন বীরভূমের এই ব্রাহ্মণ সন্তান ৷ নয়ের দশকের মাঝামাঝি ভারতীয় রাজনীতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া এক দুর্লভ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল ৷ 1996 সালের লোকসভা ভোটে বিজেপি হয়েছিল একক বৃহত্তম দল ৷ কিন্তু একার ক্ষমতায় সরকার গড়ার পরিস্থিতি ছিল না ৷ আর তাই প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ নেওয়ার মাত্র 13 দিনের মধ্যে ইস্তফা দিতে হয়েছিল অটল বিহারী বাজপেয়ীকে ৷ এই ঘোলা জলে মাছ ধরতে চেয়েছিলেন 'চাচা কেশরি' !

কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে তখন সরকার চালাচ্ছেন এইচডি দেবেগৌড়া ৷ কংগ্রেস সভাপতি চাইলেন তিনিই প্রধানমন্ত্রী হবেন ৷ তাঁর সেই আকাঙ্ঘা দিনের আলো দেখেনি ৷ কিন্তু কংগ্রেস বিশেষ করে গান্ধি পরিবার ঘনিষ্ঠ কংগ্রেস বুঝল ধীরে ধীরে দলের রাশ হাতের বাইরে বেরিয়ে যাচ্ছে ৷ শুরু হল আলোচনা ৷ ঠিক এই পরিস্থিতিতেই ভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশ সোনিয়া গান্ধির ৷ স্বামী রাজীবের মৃত্যুর পর থেকে বেশ কয়েক বছর নিজেকে রাজনীতির বাইরে রাখতে পেরেছিলেন ৷ কিন্তু এবার আর পারলেন না ৷ তিনি দলে আসবেন ৷ চারপাশ দেখবেন ৷ কিন্তু জয় করবেন কী করে ? কারণ, তখন চালকের আসনে কেশরি ৷ সেই জটিল পরিস্থিতিতে সোনিয়ার ত্রাতা হয়ে উঠেছিলেন প্রণব ৷

কংগ্রেসের সংবিধান কণ্ঠস্থ করা প্রণব দেখিয়ে দিয়েছিলেন, দলের সভাপতির থেকেও ক্ষমতা বেশি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ৷ সেই কমিটির এক সভা থেকেই কেশরির সভাপতির আসন চিরতরে 'কেড়ে' নিয়েছিল কংগ্রেস ৷ এরপরের উনিশ বছর সোনিয়া আর কংগ্রেস ছিল সমার্থক ৷ প্রথম ও দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার তৈরি তাঁর সভাপতি থাকার সময় ৷

2017 সালে গুজরাত বিধানসভা নির্বাচনের আগে সভাপতি বদলায় কংগ্রেস ৷ মা সোনিয়ার পর দায়িত্ব আসেন ছেলে রাহুল ৷ বছর দুয়েক পর হওয়া লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের বিপুল পরাজয়ের পর দায়িত্ব ছাড়েন রাহুল ৷ অস্থায়ী দায়িত্বে আসেন সেই সোনিয়া ৷ তিন বছর বাদে স্থায়ী সভাপতি পায় কংগ্রেস। অর্থাৎ স্থায়ী অস্থায়ী মিলিয়ে 22 বছর সভাপতির পদ সামলেছেন সোনিয়া ৷ শুরুটা হয়েছিল প্রণবের তুখোর বুদ্ধির সৌজন্যে ৷

Pranab Mukherjee
তিনি ছিলেন ভারতের একমাত্র বাঙালি রাষ্ট্রপতি (RKC)

স্মৃতিকথা

রাজনীতি সম্ভবনার শিল্প । শত্রুকে বন্ধু করার কৌশল শেখাই রাজনীতি ৷ সেই শিল্পের রামকিঙ্কর বেইজ ছিলেন প্রণব ৷ বীরভূমের প্রণবকে বোঝাতে পাশের জেলা বাঁকুড়ার রামকিঙ্করের উদাহরণ মানানসই ৷ বিশেষ করে রামকিঙ্করের জন্মভূমি বাঁকুড়া হলেও কর্মভূমি যখন বীরভূমের শান্তিনিকেতন ৷ ডান-বাম সব পক্ষের সঙ্গেই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ৷ তাই তাঁকে স্মরণের দিনে ইটিভি ভারত কথা বলল রাজ্য় রাজনীতির তিন নেতার সঙ্গে, ডান-বাম মিশিয়ে ।

rabin deb
রবীনের চোখে প্রণব (ইটিভি ভারত)

রবীন দেব, সিপিএম নেতা

প্রণবাবুর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা 1969 সালে ৷ আমি তখন শিয়ালদায় থাকি ৷ বামপন্থী ছাত্র-যুব আন্দোলন করি । ওখানেই থাকতেন বাংলা কংগ্রেসের নেতা সুকুমার রায় ৷ তাঁর সৌজন্য়েই ওই দীপ্তিময় চেহারার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল ৷ সুকুমারবাবুকে নিয়ে আলিমুদ্দিন যাচ্ছিলাম ৷ তিনি ট্যাক্সিতে উঠলেন ৷ আমি তাঁকে চিনতাম না ৷ সুকুমারবাবু তাঁকে চিনতেন ৷ তিনিই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন ৷ আমি গাড়িতে উঠে গেলাম ৷ তারপর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নামলাম। তখন আমাদের অফিস ছিল 33 নম্বর আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ৷ সেখানে এখন গণশক্তির প্রেস ৷

আমি তাঁদের দু’জনকে নিয়ে গিয়ে প্রমোদদার ঘরে তুলে দিয়েছিলাম ৷ এরপর আমি বাইরে বসে থাকি ৷ সুকুমারবাবু প্রমোদদার সঙ্গে কথা বললেন, আলোচনা করলেন ৷ আলোচনা শেষে আমি সুকুমারবাবুর সঙ্গে আবার শিয়ালদার দিকে ফিরছি ৷ ফেরার পথেই জানতে পারলাম, ওই ভদ্রলোকের নাম প্রণব মুখোপাধ্যায় ৷ বোলপুর কলেজের অধ্যাপক ৷ তখন উনি বাংলা কংগ্রেসে ৷

ফেরার সময় সুকুমারবাবু বলছিলেন, "প্রমোদবাবু যা কথা দেন, তা রক্ষা করেন ৷" আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনাদের কী আলোচনা হল যে আপনি এত হাসিমুখে ফিরছেন ? ’তখন তিনি বললেন, আমি একটা দাবি করেছিলাম ৷ এই অধ্যাপককে রাজ্যসভায় পাঠাতে হবে ৷ আমাদের যে সংখ্যা, তাতে সেটা সম্ভব নয় ৷ সিপিএমকে সমর্থন করতে হবে। ফলে সিপিএম সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি রাজ্যসভায় যাবেন।

স্বাভাবিকভাবেই 1969 সালের সেই দিনটি আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুলাই মাসে তিনি প্রথম রাজ্যসভার সদস্য হন। অর্থাৎ, তাঁর সর্বভারতীয় রাজনীতিতে প্রবেশের যে প্রক্রিয়া, তার একেবারে সূচনাপর্বের একটি ঘটনায় আকস্মিকভাবেই আমি সঙ্গী হয়েছিলাম। এটাই প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার পরিচয় এবং প্রথম সাক্ষাৎ। আর সেই প্রথম সাক্ষাৎই ছিল তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বাঁকবদলের সময়।

পরে তিনি অবশ্য বাংলা কংগ্রেসে বেশিদিন থাকেননি। ইন্দিরা গান্ধি তাঁকে কংগ্রেসে নিয়ে নেন ৷ বেশ কয়েক বছর রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে ক্রমশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন ৷ আরও পরে গুজরাত থেকেও রাজ্যসভার সদস্য হন ৷ আবার পশ্চিমবঙ্গ থেকে নির্বাচিত হওয়ার সময়ও তাঁর সঙ্গে আমার একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল ৷

তখন আমি বিধানসভার সদস্য। প্রণব মুখোপাধ্যায় ছিলেন কংগ্রেসের প্রার্থী এবং আমরা বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে তাঁর বিরোধিতা করছিলাম ৷ ভোটে সম্ভবত তিন জন ক্রস ভোটিং করেছিলেন ৷ প্রণব মুখোপাধ্যায় জয়ী হন ৷ তাঁর নির্বাচনী এজেন্ট ছিলেন সৌগত রায় ৷ আমি ছিলাম বামপন্থীদের নির্বাচনী এজেন্ট ৷ ফল ঘোষণার পর সৌগত রায় আমার সঙ্গে প্রণব মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দিতে গেলে প্রণববাবু তাঁকে বললেন, ‘‘রবীনবাবুকে আমি চিনি ৷ উনি আমার এলাকার প্রতিনিধি ৷ আমি যে এলাকার বাসিন্দা, উনি সেই এলাকার জনপ্রতিনিধি ৷’’

আমি তখন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম, প্রণববাবু, এই নিয়ে তৃতীয়বার আপনি থেকে নির্বাচিত হচ্ছেন ৷ আমার কাছে গর্বের বিষয় হল, প্রথমবার যখন নির্বাচিত হয়েছিলেন, তখন ছিলেন আমাদের সমর্থিত প্রার্থী ৷ আমি তখন আপনার সমর্থক হিসেবে উপস্থিত ছিলাম ৷ আর আজ আপনি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী দলের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন ৷ দুটোই আমার কাছে সুখকর স্মৃতি ৷

প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মতো একজন রাজনীতিকের অনেক গুণ ছিল ৷ তাঁর প্রতিভা ছিল অপরিসীম । আমি তাঁকে নানা ভূমিকায় দেখেছি—বিরোধী দলের প্রতিনিধি হিসেবে দেখেছি, আবার 2004 সালে ইউপিএ-র প্রথম সরকার গঠনের পর তাঁকে আমাদের সঙ্গে কাজ করতেও দেখেছি ৷ অনেকেরই প্রত্যাশা ছিল, প্রণব প্রধানমন্ত্রী হবেন ৷ কিন্তু সোনিয়া গান্ধি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মনমোহন সিংকে বেছে নেন ৷ প্রণববাবু সেই সিদ্ধান্তও মেনে নিয়েছিলেন ৷

তাঁর রাজনৈতিক পথটা কিন্তু খুবই আঁকাবাঁকা ৷ শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি একটি দলেই ছিলেন না ৷ কংগ্রেস করেছেন, বাংলা কংগ্রেস করেছেন, পরে জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন ৷ আবার 1985 সালে জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে সমাজবাদী কংগ্রেসও করেছিলেন ৷ ইন্দিরার মৃত্যুর পর গান্ধি পরিবারের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়েছিল ৷ নানা অবিশ্বাসের পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তাঁকে যেতে হয়েছিল ৷ পরে তিনি আবার কংগ্রেসে ফিরে আসেন এবং ক্রমশ তাঁর রাজনৈতিক উত্থান ঘটে ৷

তাঁর স্মৃতিশক্তির কোনও তুলনা ছিল না ৷ 2007 সালে তাঁর সঙ্গে আবার ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার সুযোগ হয়েছিল। আমরা ইন্দো-ভিয়েতনাম উৎসব করেছিলাম ৷ ভিয়েতনামের তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী ম্যাডাম বিনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছিল ইন্ডোর স্টেডিয়ামে ৷ সেই অনুষ্ঠানে জ্যোতি বসু ছিলেন, সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন—তখন তিনি লোকসভার স্পিকার ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়ও উপস্থিত ছিলেন ৷ আমি সেই অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ছিলাম। প্রণববাবুর অসাধারণ স্মৃতিশক্তি আমাকে বারবার অবাক করেছে। একবার আমাদের দলের নেতা সুধাংশু শীলের সঙ্গে তাঁর দিল্লির বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর মনোযোগ এবং স্মৃতিশক্তি দেখে আমি অভিভূত হয়েছিলাম।

পরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচেতক থাকাকালীন হায়দরাবাদে মুখ্যসচেতকদের একটি সম্মেলনে গিয়েছিলাম। সেখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায় বক্তব্য রেখেছিলেন। পরে তাঁর সঙ্গে ওয়ান-টু-ওয়ান কথা হয়েছিল। সারা দেশের, এমনকী সারা পৃথিবীর সংসদীয় গণতন্ত্রের ইতিহাস যেন তাঁর নখদর্পণে ছিল।

আমাদের ইউপিএ সরকার থেকে বেরিয়ে আসায় প্রণববাবু মত ছিল না। তিনি অন্য দলগুলিকে বোঝাতে পেরেছিলেন, আমাদের বোঝাতে পারেননি। এটা তাঁর একটা আক্ষেপ ছিল। পরে বিভিন্ন সময়ে কথাবার্তার সময় তিনি সেই বিষয়টি উল্লেখও করেছেন। আমাদের মধ্যে রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল। কিন্তু পারস্পরিক সম্মান এবং শ্রদ্ধার জায়গাটা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। আমি বয়সে তাঁর থেকে অনেক ছোট ছিলাম। কিন্তু তিনি কখনও আমাকে অসম্মান করেননি।

ফাঁকা সময় পেলেই পড়াশোনা করতেন । প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অবসর সময়ের সবচেয়ে বড় সঙ্গী ছিল পড়াশোনা। আমি তাঁকে যখনই দেখেছি—বাড়িতে হোক বা লোকসভায়, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে তাঁর কোয়ার্টারেও গিয়েছি । ফাঁক পেলেই পড়ছেন। এমনকী আমাদের সঙ্গে কথা বলার সময়ও তিনি একটি ফাইল দেখছেন। একইসঙ্গে কথা বলছেন, আবার ফাইলও দেখছেন। কথা বলতে বলতেই ফাইল দেখে যাচ্ছেন। এটা অসাধারণ ক্ষমতা। নিজের উপর আস্থা না থাকলে এই ধরনের স্থিরতা, মনোযোগ এবং আন্তরিকতা তৈরি হয় না। মানুষকে ছোট করা নয়, অসম্মান করা নয়, অবমাননা করা নয়—এটাই তাঁর একটা বড় বৈশিষ্ট্য ছিল।

তাঁর নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরে যাওয়া আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল ৷ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের কিছু সিদ্ধান্ত আমাকে ব্যক্তিগতভাবে কষ্টও দিয়েছে ৷ তিনি যখন নাগপুরে আরএসএস-এর সদর দফতরে গিয়েছিলেন, সেই ছবি দেখে আমার খারাপ লেগেছিল ৷ রাজনৈতিক মতবিরোধ থাকতেই পারে ৷

কিন্তু প্রণব মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে আমরা এটা প্রত্যাশা করিনি ৷ তিনি অবশ্য বলেছিলেন, রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সেই কারণেই তিনি সেখানে গিয়েছিলেন ৷ তাঁর যুক্তি তিনি নিজেই দিয়েছেন ৷ কিন্তু আমাদের দিক থেকে বিষয়টি কষ্টের ছিল ৷ কারণ 200 সাল থেকে আমরা তাঁকে একের পর এক সমর্থন করেছি ৷ এমনকী 2012 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমে তাঁর রাষ্ট্রপতি হওয়ার বিরোধিতা করলেও আমরা তাঁকে সমর্থন করেছিলাম ৷ আরও একটি বিষয়ও আমাকে আঘাত করেছিল ৷ জরুরি অবস্থা জারি হওয়ার সময় তিনি ইন্দিরা গান্ধির পাশে ছিলেন ৷ সেই সময় দেশের মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছিল ৷ সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ও সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ৷ আর প্রণব মুখোপাধ্যায়ও সেই সরকারের অংশ ছিলেন। এসবই আমার রাজনৈতিক মূল্যায়ন ৷ পাশাপাশি এটাও সত্যি যে, তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধাবী, দক্ষ পার্লামেন্টেরিয়ান, সুবক্তা, লেখক এবং যুক্তিবাদী রাজনীতিক।

Bikash Ranjan Bhattacharya
বিকাশের চোখে প্রণব (ইটিভি ভারত)

বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, সিপিএম নেতা

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসেবে তাঁকে নিয়ে আমরা গর্বিত ৷ একজন বাঙালি এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষ হিসেবে প্রণব মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে আমাদের গর্বের জায়গা রয়েছে ৷ আমাদের রাজ্য থেকে একজন মানুষ দেশের রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন ৷ তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা হয়েছিল রাষ্ট্রপতি হওয়ার পরে ৷ আমি আমাদের অল ইন্ডিয়া পিস অ্যান্ড সোশ্যালিজম অর্গানাইজেশনের একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম ৷

তিনি বলেছিলেন, ‘‘আমি চেষ্টা করব ৷ আমার কাছে চিঠি পাঠাও ৷ আমার অফিস দেখবে ৷’’

শেষ পর্যন্ত তিনি অন্য একটি কর্মসূচিতে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় অনুষ্ঠানে আসতে পারেননি ৷ পরে তাঁর অফিস থেকে জানানো হয়েছিল, তিনি আসতে পারবেন না ৷ সেটাই ছিল তাঁর সঙ্গে আমার শেষ কথা ৷

তবে তাঁর সঙ্গে যতবার দেখা হয়েছে, প্রত্যেকবারই কিছু না কিছু শেখার ছিল ৷ এমনকী রাজনৈতিকভাবে পরস্পরবিরোধী দুই দলের প্রতিনিধি হয়েও আমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্মান এবং শ্রদ্ধা ছিল ৷ আজকের রাজনীতিতে সেই জায়গাটাই সবচেয়ে বেশি মিস করি ৷ প্রণব মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন দেখলে দেখা যায়—উত্থান আছে, পতন আছে, এগিয়ে যাওয়া আছে, পিছিয়ে আসা আছে, আঘাত আছে, আবার সেই আঘাত সামলে ঘুরে দাঁড়ানোও আছে ৷ নিজের উপর আস্থা রেখে কীভাবে দীর্ঘ রাজনৈতিক পথ পেরিয়ে যেতে হয়, তাঁর জীবন তার একটি বড় উদাহরণ ৷

adhir congress
অধীর চৌধুরী (ইটিভি ভারত)

অধীর চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা

প্রণববাবু একজন লেজেন্ড । তাঁর গুণের কোনও শেষ নেই । তাঁর কাছে থাকা মানে কিছু না-কিছু শেখা । রাজনীতির প্রেক্ষাপটে তিনি ছিলেন এক বিরাট ব্য়ক্তিত্ব । তাঁকে কাছ থেকে দেখে আমি ধন্য । একপ্রকার জোর করে নিয়ে এসে মুর্শিদাবাদ থেকে ভোটে দাঁড় করিয়েছিলাম ৷ জেতার পর প্রায় কেঁদে ফেলেছিলেন । বলেছিলেন, আমার জীবনে এই একটা জিনিস বাকি ছিল । তুই আমায় সেই স্বাদটাও দিয়ে দিলি ৷ সে সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে ৷ কয়েক মাস পর লোকসভা নির্বাচন ৷ আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে জিপিএ লোকসভায় পাঠানো সংকল্প করছি ৷ প্রণব দার বাড়ি গিয়ে তাকে সেই প্রস্তাব দিলাম ৷ রাজি হলেন না ৷ বললেন, আমি নির্বাচনে জিতি না ৷ এই বুড়ো বয়সে এসে সেই কষ্ট দিস না।

সে সময়ের কথা আমার আজও মনে পড়ে ৷ কয়েক মাস পর লোকসভা নির্বাচন ৷ আমরা মুর্শিদাবাদ থেকে জিতিয়ে প্রণবদাকে লোকসভায় পাঠানো সংকল্প করছি ৷ দিল্লির বাড়ি গিয়ে সেই প্রস্তাব দিলাম। রাজি হলেন না ৷ বললেন, আমি নির্বাচনে জিতি না ৷ এই বুড়ো বয়সে এসে সেই তুই আমায় কষ্ট দিস না ৷ আমি তাঁকে বলি, দাদা আপনাকে জেতানোর দায়িত্ব আমার ৷ কিছুতেই রাজি হবেন না ৷ একটা সময় বললেন, জঙ্গিপুর মুর্শিদাবাদের জায়গা ৷ আমার বাড়ি বীরভূমে ৷ মুর্শিদাবাদের কেউ আমায় চেনে না। তার উপর ওই কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা বেশি ৷ আমি ব্রাহ্মণ সন্তান ৷ জয়ের কোনও কারণ নেই ৷ শুধু মুখে বলা নয়, স্বাধীনতার পর থেকে ওই কেন্দ্রে কে কবে কত ভোটে জিতেছেন সব গড় গড় করে মুখস্থ বলে গেলেন প্রণবদা ৷ আমি তবু হাল ছাড়িনি ৷একপ্রকার জোর করে ওঁকে নিয়ে এসে ভোটা দাঁড় করিয়েছিলাম ৷ মুর্শিদাবাদে প্রচারে গিয়ে বলেছিলাম, আমরা নবাবের জেলার লোক ৷ আমরা গরিব হতে পারি, কিন্তু অতিথিদের সম্মান করতে জানি ৷ মানুষ সে কথা শুনে ভোট দিয়েছিলেন।

TAGGED:

SIXTH DEATH ANNIVERSARY OF PRANAB
13TH PRESIDENT OF INDIA
প্রণব মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুবার্ষিকী
TRIBUTE TO PRANAB MUKHERJEE
PRANAB MUKHERJEE DEATH ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.