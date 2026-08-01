হাইকোর্টের 15 দিনের ডেডলাইন ! মালদা জেলা পরিষদে 'সংখ্যার যুদ্ধ'
সভাধিপতির গদি টিকবে, নাকি বদলাবে বোর্ড ? অনাস্থার আগে চরম টানাপড়েন তৃণমূলে ৷ 'জয় নিশ্চিত' দাবি দুই শিবিরেরই ৷
Published : August 1, 2026 at 10:48 PM IST
মালদা, 1 অগস্ট: মালদা জেলা পরিষদের ক্ষমতার অলিন্দে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের চেয়ার কি টিকবে ? নাকি অনাস্থার ধাক্কায় বদলে যাবে পুরো বোর্ড ? কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে আগামী 15 দিনের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ মিলতেই মালদার রাজনৈতিক অঙ্ক আরও জটিল হয়ে উঠেছে । একদিকে অনাস্থা আনা তৃণমূল সদস্যদের দাবি, সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাঁদের হাতেই । অন্যদিকে সভাধিপতি শিবিরও পালটা দাবি করছে, অনাস্থা ভোটে কোনও ভাবেই হারবে না তারা । ফলে জেলা পরিষদে এখন কার্যত শুরু হয়েছে 'সংখ্যার লড়াই' ।
রাজ্যের ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই মালদা জেলা পরিষদে তৃণমূলের অন্দরের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে আসে । এতদিন যা ছিল চাপা অসন্তোষ, তা শেষ পর্যন্ত অনাস্থা প্রস্তাবের আকার নেয় । গত 15 জুন জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহকারী সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেনের বিরুদ্ধে ডিভিশনাল কমিশনারের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেন তৃণমূলেরই 17 জন সদস্য । তাঁদের সঙ্গে প্রস্তাবে স্বাক্ষর করেন কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যও ।
কিন্তু অনাস্থা জমা পড়ার পরও দীর্ঘদিন তলবি সভার দিন ঘোষণা না হওয়ায় প্রশাসনের বিরুদ্ধে গড়িমসির অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন বিদ্রোহী সদস্যরা । সেই মামলার শুনানিতে আদালত জেলা প্রশাসনকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, আগামী 15 দিনের মধ্যে জেলা পরিষদে নতুন বোর্ড গঠনের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে হবে । আদালতের নির্দেশের পর প্রশাসনও তলবি সভার প্রস্তুতি শুরু করেছে ।
43 সদস্যের মালদা জেলা পরিষদে বর্তমানে তৃণমূলের সদস্য 34 জন । কংগ্রেসের পাঁচ এবং বিজেপির চার সদস্য রয়েছেন । 2023 সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বোর্ড গড়েছিল তৃণমূল । সভাধিপতি হন লিপিকা বর্মন ঘোষ, সহকারী সভাধিপতির দায়িত্ব পান আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেন ।
কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে দলের অন্দরের অসন্তোষ বাড়তে থাকে । বিদ্রোহী শিবিরের অভিযোগ, সভাধিপতির সাংবিধানিক ক্ষমতার বাইরে গিয়ে তাঁর স্বামী প্রসেনজিৎ ঘোষই কার্যত জেলা পরিষদের সমস্ত সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করতেন । প্রকল্পের অর্থ বরাদ্দ থেকে শুরু করে কোন ঠিকাদার কাজ পাবেন, সব ক্ষেত্রেই তাঁর প্রভাব ছিল বলে অভিযোগ । বিদ্রোহী সদস্যদের দাবি, এতদিন রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তাঁরা প্রকাশ্যে মুখ খুলতে পারেননি । রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের পর সেই ক্ষোভই বিস্ফোরিত হয়েছে ।
যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ । তাঁর দাবি, বিরোধীরা সংখ্যার জোর দেখাতে পারবে না । আদালতের নির্দেশের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "নতুন বোর্ড গঠনের কথা শুনেছি । কিন্তু অনাস্থা আনলেই যে তা সফল হবে, এমন নয় । ভোটাভুটিতে ওরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারবে না ।"
অন্যদিকে বিদ্রোহী শিবিরের অন্যতম মুখ সামশুল হকের দাবি, জেলা প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তার কারণেই আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল তাঁদের । তাঁর কথায়, "অনাস্থা প্রস্তাব ঝুলে থাকায় জেলা পরিষদের উন্নয়নের কাজ কার্যত থমকে রয়েছে । বর্ষার সময় বহু জরুরি প্রকল্পের কাজ আটকে আছে । হাইকোর্ট সময়সীমা বেঁধে দেওয়ায় দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে । আমাদের প্রয়োজনীয় সংখ্যাও রয়েছে ।"
এই রাজনৈতিক টানাপড়েনের মাঝেই কৌতূহল বাড়িয়েছে কংগ্রেসের অবস্থান । অনাস্থা প্রস্তাবে কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের স্বাক্ষর থাকলেও এখনই চূড়ান্ত অবস্থান স্পষ্ট করতে চাইছে না দল । জেলা পরিষদে বিরোধী দলনেতা আবদুল হান্নান জানিয়েছেন, ভোটাভুটির সময় তাঁদের অবস্থান কী হবে, তা জেলা কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশেই ঠিক হবে ।
বিজেপিও আপাতত 'ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ' নীতিতেই চলছে । দলের জেলা পরিষদ সদস্য তারাশঙ্কর রায় জানিয়েছেন, "আমরা এই ভোটাভুটির অংশ নই । তবে পুরো পরিস্থিতির উপর নজর রাখছি ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, মালদা জেলা পরিষদের এই অনাস্থা লড়াই শুধু একটি বোর্ডের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবে না, রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক সমীকরণেরও গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেবে । কারণ, ক্ষমতার পালাবদলের পর তৃণমূলের অন্দরের ভাঙন কতটা গভীর এবং বিদ্রোহী শিবির কতটা সংগঠিত, তার প্রথম বড় পরীক্ষাগুলির অন্যতম হতে চলেছে এই অনাস্থা ভোট ।
এখন নজর প্রশাসনের দিকে । আদালতের বেঁধে দেওয়া সময়সীমার মধ্যেই কবে তলবি সভা ডাকা হয় এবং সেই সভায় কারা শেষ পর্যন্ত সংখ্যার অঙ্কে এগিয়ে থাকেন, তার উপরই নির্ভর করছে মালদা জেলা পরিষদের ভবিষ্যৎ ।
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