উচ্চমাধ্যমিকের ফি নিয়ে রাজনৈতিক সংঘাত, অভিযোগ-পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত বাংলা
শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নামে ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হচ্ছে। তবে এই অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন ব্রাত্য বসু।
Published : December 4, 2025 at 10:34 PM IST
কলকাতা, 4 ডিসেম্বর: উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফিস্কে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা রাজ্যে। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নামে ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে— 2026 সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার নাম নথিভুক্তিকরণের সময় নির্ধারিত ফি ছাড়াও পরীক্ষার্থীদের সেন্টার ফি বাবদ আলাদা করে টাকা জমা দিতে হবে। তাঁর অভিযোগ, এই অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের কোনও যুক্তি নেই।
এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু টেনে আনেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর ‘সর্বশিক্ষা অভিযান’-এর প্রসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য, যেখানে কেন্দ্রীয় প্রকল্প অনুযায়ী প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা চালু থাকার কথা, সেখানে “ঘুরিয়ে ফিরিয়ে টাকা তোলার” উদ্দেশ্য স্পষ্ট। আরও অভিযোগ করেন, সরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামো ভেঙে পড়া, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি ও উদাসীনতার ফলে অভিভাবকদের বাধ্য করা হচ্ছে বেসরকারি স্কুলে সন্তান পাঠাতে। এতে লাভবান হচ্ছে নির্দিষ্ট ব্যবসায়িক গোষ্ঠী, যারা সরকারের ঘনিষ্ঠ— এমনই অভিযোগ তাঁর। এমনকি মুখ্যমন্ত্রীকে তুষ্ট করতে বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘সম্মান’ আদায়ের প্রচেষ্টারও প্রসঙ্গ তোলেন বিরোধী নেতা।
তবে এই অভিযোগকে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে পাল্টা দাবি করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনিও এক্স–এ পোস্ট করে জানান, বিরোধী দলনেতা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বোর্ড CBSE-র 2025 সালের পরীক্ষার ফি-ই প্রমাণ করে দিচ্ছে, রাজ্যের পরীক্ষার ফি বাড়ানো হয়নি। রাজ্য সরকার বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ দিয়ে থাকে। পাশাপাশি তিনি উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতির প্রেস বিজ্ঞপ্তিও প্রকাশ করেন, যাতে পুরো বিষয়টি পরিষ্কার হয়।
এদিকে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের তরফেও একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ্যে এসেছে। সেখানে জানানো হয়েছে, নতুন সেমিস্টার পদ্ধতি চালুর জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দফতর সংসদকে বার্ষিক 11 কোটি 26 লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য বলেন, কোনও ফি বৃদ্ধি করা হয়নি। আগে একাদশ ও দ্বাদশ— দুই শ্রেণির পরীক্ষার জন্য যে ফি নেওয়া হতো, এখনো সেই পরিমাণই বজায় রয়েছে। শুধু ছাত্র–ছাত্রী প্রতি 10 টাকা সেন্টার গ্রান্ট বৃদ্ধি করা হয়েছে, যা পুরোপুরি পরীক্ষাকেন্দ্রগুলির সুষ্ঠু পরিচালনার স্বার্থে কেন্দ্র কমিটিকে দেওয়া হয়। এই অর্থের সঙ্গে সংসদের যোগ নেই।