মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার নির্দেশ পেয়েই বেআইনি পার্কিং তুলতে তৎপর পুলিশ

মন্ত্রী অগ্নিমিত্রার নির্দেশ পেয়েই বেআইনি পার্কিং তুলতে তৎপর পুলিশ
রাস্তার অবৈধভাবে পার্কিং করে থাকা গাড়ি দেখলেই ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ । বেআইনিভাবে পার্কিং চালানোর দায়ে কয়েকজনকে আটক করা হয়েছে ৷
Published : May 25, 2026 at 8:14 PM IST
আসানসোল, 25 মে: আসানসোল-সহ রাজ্যে বেআইনি পার্কিং রুখতে কড়া অবস্থানের কথা জানিয়েছেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল । আর তারপরেই বাস্তবে সেই চিত্র দেখা গেল আসানসোল বাজার এলাকায় ৷ আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অবৈধ যত্রতত্র পার্কিং নিয়ে অভিযান চালাল । যে সমস্ত পার্কিং এরিয়া অবৈধভাবে চালানো হত সেগুলিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । পুলিশের পক্ষ থেকে ফ্রি পার্কিং জোন বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে । এছাড়াও অবৈধভাবে পার্কিং চালানোর দায়ে আটক করা হয়েছে বেশ কয়েকজনকে ।
কী জানিয়েছেন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল?
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "রাজ্যের শহরগুলিকে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সুসংগঠিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে । বিভিন্ন এলাকায় রাস্তার দু'পাশে অবৈধভাবে পার্কিং বন্ধ করা হবে । শুধুমাত্র রাস্তার একপাশে পার্কিংয়ের অনুমতি থাকবে । সেই এলাকাগুলি চিহ্নিত করে রং ও ট্যাগের মাধ্যমে আলাদা করা হবে । যাতে সাধারণ মানুষ সহজেই বৈধ পার্কিং এলাকা বুঝতে পারেন ।" অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "পার্কিং পরিচালনাকারীদের ইউনিফর্ম পরা বাধ্যতামূলক করা হবে এবং পার্কিং স্লিপ ইস্যুর উপরও কড়া নজরদারি চালানো হবে । সরকারের লক্ষ্য, শহরের যানজট কমানো এবং সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নিয়ন্ত্রিত পার্কিং ব্যবস্থা গড়ে তোলা ।"
পুলিশের অভিযান
মন্ত্রীর নির্দেশ আসার পরেই সোমবার থেকে শুরু হয়েছে অভিযান । আসানসোল বাজার এলাকা-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় সোমবার আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী অভিযান চালায় । রাস্তার যেখানেই অবৈধভাবে পার্কিং করে থাকা গাড়ি দেখতে পাওয়া গিয়েছে, সেখানে সেই গাড়ির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ।
বেআইনি পার্কিংয়ে কড়া পদক্ষেপ
পাশাপাশি অবৈধভাবে যে পার্কিংগুলি চলছে তার খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে । অভিযোগ, রীতিমত পার্কিংয়ের স্লিপ কেটে টাকা তোলা হচ্ছে অথচ নাকি অনুমতি নেই সেই সমস্ত পার্কিং এলাকায় । এমন গরমিল দেখতে পেয়ে বেশ কয়েকজনকে জিজ্ঞাসাবাদ জন্য পুলিশ আটকও করে নিয়ে গিয়েছে তাদের গাড়িতে । আসানসোল বাজারে এলাকায় বেশ কিছু পার্কিং জোন থেকে যারা অবৈধভাবে টাকা নিচ্ছিল তাদেরকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পুলিশের পক্ষ থেকে সেখানে ফ্রি পার্কিং জোন বোর্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ।
অন্যদিকে আসানসোল পুরনিগমের কাছেও কোন কোন পার্কিং বৈধ এবং কোনগুলি অবৈধ তার সম্পূর্ণ রিপোর্ট জানতে চাওয়া হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ৷ আসানসোল পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র ওয়াসিম উল হক বলেন, "ইতিমধ্যেই পুরনিগমের সেক্রেটারি পুলিশকে পার্কিং সংক্রান্ত সম্পূর্ণ রিপোর্ট পাঠিয়ে দিয়েছে ।"
পার্কিংয়ের সমস্যা মেটাতে তৎপরতা
মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল নির্দেশ দিয়েছেন শহরকে সুন্দর করে সাজানোর । পাশাপাশি যানজট এড়াতে বেআইনি পার্কিং তুলে সুষ্ঠুভাবে পার্কিং ব্যবস্থাকে সাজানোর । আর সেই কাজের লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পুলিশ রাস্তায় নেমেছে ৷ সাধারণ মানুষ খুশি সরকারের এই পদক্ষেপে । ডিসি সেন্ট্রাল ধ্রুব দাস বলেন, "আমরা আসানসোল বাজার-সহ জি টি রোডের দুই পাশে পার্কিং এরিয়া পর্যবেক্ষণ করছি ৷ খুব তাড়াতাড়ি শহরের পার্কিংয়ের সমস্যা মিটে যাবে ।"