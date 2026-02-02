গোলাপ-পেন দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা পুলিশের, স্কুল পরিদর্শনে নয়া নগরপাল

গোলাপ-পেন দিয়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা পুলিশের, স্কুল পরিদর্শনে নয়া নগরপাল
অভিভাবকের কথায়, ওদের পরীক্ষা কেন্দ্রে নিয়ে এসে নিজেদের মাধ্যমিকের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ৷
কলকাতা, 2 ফেব্রুয়ারি: এসআইআর আবহে সোমবার থেকে শুরু হয়েছে এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষা । পরীক্ষা কেন্দ্রে ঢোকার সময় কলকাতার বিভিন্ন প্রান্তে পুলিশের তরফে গোলাপ ও পেন দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয় পড়ুয়াদের । পাশাপাশি নবনিযুক্ত কলকাতার পুলিশ কমিশনার সুপ্রতিম সরকার স্বয়ং বেশকিছু স্কুল পরিদর্শনে যান । সেখানে গিয়ে পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা বার্তা জানান তিনিও ।
ভবানীপুর ইউনাইটেড মিশন স্কুলে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, "মাধ্যমিক পরীক্ষাকে ঘিরে রাস্তায় পর্যাপ্ত পুলিশ রয়েছে । আমরা একটা হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছি । কোথাও কোনও পরীক্ষার্থী সমস্যায় পড়লে তাদের সম্পূর্ণভাবে হেল্প করা হবে ।" পাশাপাশি এখানে তিনি রবিবার রাতে গোলপার্কে বোমাবাজির ঘটনা নিয়ে মন্তব্য করেন ৷ নগরপাল বলেন, "কাউকে ছাড়া হবে না । গতকাল সারারাত ধরে আমাদের অভিযান চলেছে । অভিযুক্ত সবার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে । 10 জনকে ইতিমধ্যে গ্রেফতার করা হয়েছে ।"
এদিকে সোমবার পর্ষদের নির্দেশ মেনে আসল অ্যাডমিট কার্ড ও রেজিস্ট্রেশন কার্ড দেখার পরই পড়ুয়াদের পরীক্ষাকক্ষে ঢুকতে দেওয়া হয়েছে ৷ পাশাপাশি, পরীক্ষাকেন্দ্রের ভিতরে অভিভাবকদের প্রবেশ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ রয়েছে । তাই গেটের বাইরে থেকেই পরীক্ষার্থীদের শুভ কামনা জানালেন তাঁরা ৷ বেথুন স্কুলে বাইরে দাঁড়িতে থাকা এক অভিভাবকের কথায়, "মেয়ের পরীক্ষা, কিন্তু আমার প্রচণ্ড টেনশন হচ্ছে ৷ মেয়ে ভালো পরীক্ষা দিক এটাই চাই ৷" আরেক যুবক বোনকে পরীক্ষা দিতে নিয়ে এসেছেন ৷ তিনি বলেন, "বোনের পরীক্ষায় নিজের মাধ্যমিকের দিনগুলোর কথা মনে পড়ে যাচ্ছে ৷"
পরীক্ষার্থীদের জলের বোতল থেকে যাবতীয় জিনিস স্বচ্ছ নিয়ে যেতে হয়েছে । তাই কোনও স্টিকার লাগানো বোতল থাকলে সেটাও খুলে দেওয়া হয় । একইসঙ্গে স্মার্ট ওয়াচ, ক্যালকুলেটর বা যে কোনও ধরনের বৈদ্যুতিন যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষাকক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ।
মূলত সোমবার সকাল 10 টা 45 মিনিটে প্রশ্নপত্র দেওয়া হয়েছে পরীক্ষার্থীদের । ওই সময়েই দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে স্কুলের । এরপর 11টা থেকে শুরু হয়েছে লেখা । দুপুর 2টো পর্যন্ত চলবে এবারের পরীক্ষা ৷
এই বছর মাধ্যমিকে মোট 9 লক্ষ 71 হাজার 340 জন পরীক্ষার্থী । এর মধ্যে ছাত্রের সংখ্যা 4 লক্ষ 26 হাজার 733 জন, ছাত্রী 5 লক্ষ 44 হাজার 606 জন এবং একজন রূপান্তরকামী পরীক্ষার্থী রয়েছেন । গত বছরের তুলনায় এবার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কিছুটা বেড়েছে । মোট 2628টি পরীক্ষাকেন্দ্র বাছাই করা হয়েছে । তার মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্র রয়েছে 945টি এবং উপ-কেন্দ্র 1737টি ।