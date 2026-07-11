গাঁজা চাষ বন্ধ করতে কড়া বার্তা জনপ্রতিনিধিদের, কোচবিহারে মাইকিং পুলিশের
পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতার বার্তা ৷ অন্যথায় মাদক আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি ৷
Published : July 11, 2026 at 5:49 PM IST
কোচবিহার, 11 জুলাই: রাজ্যে পালাবদলের পর কোচবিহার জেলায় গাঁজা গাছের চাষ বন্ধ করতে তৎপর হল পুলিশ প্রশাসন ৷ কোচবিহার জেলার তিনটি ব্লকের নির্ধারিত কিছু এলাকায় মাইকিংয়ের মাধ্যমে প্রচার শুরু করল পুলিশ ৷ তাও আবার স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশে ৷ কোথাও গাঁজা চাষ হলে, তা পুলিশ প্রশাসনকে জানানোর জন্য পুরসভা ও পঞ্চায়েত এলাকার জনপ্রতিনিধিদের সতর্ক করা হল ৷ অন্যথায় ধরা পড়লে জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে মাদক আইনে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে জেলা পুলিশ ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, জেলার কোচবিহার-1 নম্বর ব্লকের মাঘপালা, চিলকিরহাট, চন্দামারি, জিরানপুর ও বলরামপুর, মাথাভাঙা-2 নম্বর ব্লকের নিশিগঞ্জ এবং দিনহাটা-2 নম্বর ব্লকের নাজিরহাট, শালমারা, বুড়িরহাট-সহ বিভিন্ন এলাকায় মাইকের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, প্রতিনিধিদের সতর্ক করা হচ্ছে ৷
যে সতর্ক বার্তায় বলা হচ্ছে, এলাকায় গাঁজা ও আফিম চাষের খবর পেলে তা পুলিশকে জানাতে হবে ৷ কিন্তু, কোনও জনপ্রতিনিধি যদি তা না-জানান, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে ৷ অভিযোগ, চাষের জমি, বাড়ির বাগানে গোপনে গাঁজা গাছের চাষের ঘটনা বিগত দিনে সামনে এসেছে ৷ এর পিছনে স্থানীয় মাদক কারবারিদের হাত থাকলেও, ভিনরাজ্যের মাদক কারবারিদের টাকাও রয়েছে এর পিছনে ৷ এমনকি আকার ও আকৃতি অনুযায়ী এক-একটি গাছ আট থেকে 10 হাজার টাকায় বিক্রি করা হয় ৷
পুলিশের দাবি, কোচবিহারের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় প্রতিদিনই বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধার হচ্ছে ৷ সেই মাদক পাচার করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ৷ তাই গাঁজা চাষ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে প্রশাসন বিশেষ নজরদারি শুরু করেছে ৷ কেউ গাঁজা বা আফিম চাষের খবর জানালে, তাঁর পরিচয় গোপন রাখা হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছে পুলিশ ৷ কোচবিহার জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "সবাই সবটা জানে ৷ অথচ লুকিয়ে থাকে ৷ গ্রামের কোথায় গাঁজা চাষ হচ্ছে, তা গ্রামের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জানেন না এটা সম্ভব নয় ৷ তাই তাঁদেরও সতর্ক করা হচ্ছে ৷ সবাই উদ্যোগ নিলে এটা রোধ করা সম্ভব হবে ৷"
প্রায় বিনা খরচে হাজার-হাজার টাকা আয়ের লোভ সামলাতে না-পেরে প্রান্তিক চাষিরা গাঁজা গাছ চাষের দিকে ঝুঁকছেন বলে অভিযোগ ৷ এমনকি গ্রামের সাধারণ মানুষও এই বেআইনি গাঁজা চাষে যুক্ত হচ্ছে ৷ এ নিয়ে দিনহাটার বিধায়ক বিজেপির অজয় রায় বলেন, "গাঁজা চাষ বন্ধ করতে সকলের উচিত পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করা ৷ মাথাভাঙার এক গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, "উদ্যোগ ভালো ৷ তবে রাজনৈতিক কারণে যাতে হয়রানি না-করা হয়, সেটাও দেখা উচিত ৷"