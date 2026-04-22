আসানসোলে দুর্ঘটনা নিয়ে ভুয়ো তথ্য, গুজব ছড়ানোয় সতর্ক করল পুলিশ

পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভ্রান্ত তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।

গুজব ছড়ানোয় সতর্ক করল পুলিশ (ছবি সূত্র-পুলিশ)
Published : April 22, 2026 at 2:45 PM IST

আসানসোল, 22 এপ্রিল: আসানসোলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি পুলিশের ৷ গুজব ছড়ানো নিয়ে সতর্ক করল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট ৷

গত তিনদিন আগে আসানসোল রেলপার এলাকায় একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । রাজ্য পুলিশের স্টেট আর্মড পুলিশের সেভেন ব্যাটালিয়নের একটি বাস আসানসোল রেলপার এলাকায় ঢুকে পড়ে । একটি দাঁড়িয়ে থাকা অটোকে ধাক্কা মারে ৷ কবরস্থানের পাঁচিল ভেঙে দেয় ধাক্কা দিয়ে । স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, এক কিশোরী-সহ বেশ কয়েকজনকে ওই বাসটি ধাক্কা মেরেছে এবং কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত । উত্তেজিত বাসিন্দারা বাসটিকে ধরে ফেলে এবং ভাঙচুর চালায় । ঘটনাস্থলে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বাসের চালককে আটক করে নিয়ে যায় ।

এই ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় মঙ্গলবার থেকে গুজব ছড়াতে শুরু করে । বিভিন্ন পোস্টে দাবি করা হয় যে, মদ্যপ অবস্থায় সিআইএসএফ জওয়ান আসানসোলে রেলপাড়ে দুর্ঘটনায় 12 জন বাঙালিকে পিষে মেরেছে । হু হু করে সেই গুজব ছড়াতে শুরু করে । আর এই গুজব ছড়ানোকেই এবার কড়া হাতে মোকাবিলা করতে নেমেছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, ওইদিনের দুর্ঘটনায় কারোর মৃত্যু হয়নি । একজন মাত্র ব্যক্তি আহত হয়েছেন । ঘটনাটিকে ছোটখাটো দুর্ঘটনা বলেই দাবি করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ।

অন্যদিকে যারা এই গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে পুলিশ । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (হেড কোয়ার্টার) অরবিন্দ কুমার আনন্দ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেন, "তিন দিন আগে আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় এলাকায় একটি ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু ব্যক্তি ভ্রান্ত তথ্য ছড়াচ্ছেন । এই দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি এবং কেবলমাত্র একজন পুরুষ আহত হয়েছেন । স্টেট আর্মড পুলিশের সেভেন ব্যাটালিয়ন-এর একটি বাসকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার পর সামান্য আইনশৃঙ্খলা সমস্যা সৃষ্টি হলেও, ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে ।"

দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটি (ছবি সূত্র-পুলিশ)

ভুয়ো তথ্য বা গুজব ছড়ানো নিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভ্রান্ত তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গুজব ছড়ানোর সঙ্গেও যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।

