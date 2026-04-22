আসানসোলে দুর্ঘটনা নিয়ে ভুয়ো তথ্য, গুজব ছড়ানোয় সতর্ক করল পুলিশ

আসানসোলে দুর্ঘটনা নিয়ে ভুয়ো তথ্য, গুজব ছড়ানোয় সতর্ক করল পুলিশ
পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভ্রান্ত তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।
Published : April 22, 2026 at 2:45 PM IST
আসানসোল, 22 এপ্রিল: আসানসোলে ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় ভুয়ো তথ্য ছড়ানো হচ্ছে বলে দাবি পুলিশের ৷ গুজব ছড়ানো নিয়ে সতর্ক করল আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট ৷
গত তিনদিন আগে আসানসোল রেলপার এলাকায় একটি দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল । রাজ্য পুলিশের স্টেট আর্মড পুলিশের সেভেন ব্যাটালিয়নের একটি বাস আসানসোল রেলপার এলাকায় ঢুকে পড়ে । একটি দাঁড়িয়ে থাকা অটোকে ধাক্কা মারে ৷ কবরস্থানের পাঁচিল ভেঙে দেয় ধাক্কা দিয়ে । স্থানীয় বাসিন্দারা দাবি করেন, এক কিশোরী-সহ বেশ কয়েকজনকে ওই বাসটি ধাক্কা মেরেছে এবং কয়েকজন গুরুতরভাবে আহত । উত্তেজিত বাসিন্দারা বাসটিকে ধরে ফেলে এবং ভাঙচুর চালায় । ঘটনাস্থলে আসানসোল উত্তর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বাসের চালককে আটক করে নিয়ে যায় ।
এই ঘটনা নিয়ে সোশাল মিডিয়ায় মঙ্গলবার থেকে গুজব ছড়াতে শুরু করে । বিভিন্ন পোস্টে দাবি করা হয় যে, মদ্যপ অবস্থায় সিআইএসএফ জওয়ান আসানসোলে রেলপাড়ে দুর্ঘটনায় 12 জন বাঙালিকে পিষে মেরেছে । হু হু করে সেই গুজব ছড়াতে শুরু করে । আর এই গুজব ছড়ানোকেই এবার কড়া হাতে মোকাবিলা করতে নেমেছে আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেট । পুলিশের পক্ষ থেকে স্পষ্ট দাবি করা হয়েছে, ওইদিনের দুর্ঘটনায় কারোর মৃত্যু হয়নি । একজন মাত্র ব্যক্তি আহত হয়েছেন । ঘটনাটিকে ছোটখাটো দুর্ঘটনা বলেই দাবি করা হয়েছে পুলিশের পক্ষ থেকে ।
অন্যদিকে যারা এই গুজব ছড়াচ্ছে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে শুরু করেছে পুলিশ । আসানসোল-দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসি (হেড কোয়ার্টার) অরবিন্দ কুমার আনন্দ একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বলেন, "তিন দিন আগে আসানসোল উত্তর থানার রেলপাড় এলাকায় একটি ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিয়ে কিছু ব্যক্তি ভ্রান্ত তথ্য ছড়াচ্ছেন । এই দুর্ঘটনায় কারও মৃত্যুর ঘটনা ঘটেনি এবং কেবলমাত্র একজন পুরুষ আহত হয়েছেন । স্টেট আর্মড পুলিশের সেভেন ব্যাটালিয়ন-এর একটি বাসকে কেন্দ্র করে দুর্ঘটনার পর সামান্য আইনশৃঙ্খলা সমস্যা সৃষ্টি হলেও, ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে দ্রুত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে ।"
ভুয়ো তথ্য বা গুজব ছড়ানো নিয়ে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, ভ্রান্ত তথ্য প্রচারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করা হবে । ইতিমধ্যে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । গুজব ছড়ানোর সঙ্গেও যুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে ।