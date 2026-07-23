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জন্ম-মৃত্যু শংসাপত্রের নথি যাচাই, ডায়মন্ড হারবার থেকে বাদুড়িয়ায় তল্লাশি পুলিশের

পূর্বতন তৃণমূল সরকারের আমলে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তাই পুরসভাগুলিতে যাচাই পর্ব শুরু হয়েছে ৷

Verification of Birth and Death Certification
জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র খতিয়ে দেখছে পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 23, 2026 at 4:10 PM IST

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ডায়মন্ড হারবার, 23 জুলাই: এবার পঞ্চায়েত প্রধান, পুরসভার চেয়ারম্যান বা মেয়রদের বদলে জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র দেবেন শুধুমাত্র স্থায়ী সরকারি আধিকারিকরা ৷ বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়াল ৷

এদিকে এর সঙ্গে সঙ্গে জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংক্রান্ত সরকারি নথি ও রেজিস্টার খতিয়ে দেখতে দক্ষিণ 24 পরগনার ডায়মন্ড হারবার পুরসভায় তল্লাশি চালাল ডায়মন্ড হারবার থানার পুলিশ ৷ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ আধিকারিকদের একটি দল পুরসভার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শাখায় পৌঁছে দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন নথিপত্র, রেজিস্টার এবং তথ্যভাণ্ডার পরীক্ষা করেন ৷ এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুরসভা চত্বরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রশাসনিক মহল থেকে রাজনৈতিক মহল—সব ক্ষেত্রেই শুরু হয় জোর আলোচনা ৷

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র খতিয়ে দেখতে পুলিশি অভিযান (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুর এলাকার জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধনের সরকারি নথিতে কোনও অসঙ্গতি, তথ্যগত গরমিল বা অনিয়ম রয়েছে কি না, তা যাচাই করতে এই অভিযান চালানো হয়েছে ৷ তদন্তকারী আধিকারিকরা জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের মূল রেজিস্টার, আবেদনপত্র, শংসাপত্র ইস্যুর নথি, সংশ্লিষ্ট রেকর্ড এবং ডিজিটাল তথ্যভাণ্ডার খতিয়ে দেখেন ৷ পাশাপাশি দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেন এবং প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন ৷

প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, এই অভিযান কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় ৷ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশেই তথ্য যাচাইয়ের অংশ হিসেবে এই তল্লাশি চালানো হয়েছে ৷ সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি বিভিন্ন নথির যথার্থতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রশাসন একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ৷ সেই ধারাবাহিকতাতেই ডায়মন্ড হারবার পুরসভার জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন শাখার নথিপত্র পরীক্ষা করা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ৷

তদন্তকারী আধিকারিকরা বিশেষভাবে খতিয়ে দেখছেন, রেজিস্টারে সংরক্ষিত তথ্য এবং সরকারি তথ্যভাণ্ডারে থাকা তথ্যের মধ্যে কোনও অমিল রয়েছে কি না ৷ জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র ইস্যুর ক্ষেত্রে নির্ধারিত সরকারি নিয়ম মেনে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে কি না, তাও পরীক্ষা করা হচ্ছে । প্রয়োজনে অতীতের নথিও যাচাই করা হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে।

এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াও সামনে এসেছে। ডায়মন্ড হারবার বিজেপি সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক অতনু সাঁতরা বলেন, "এসআইআর (SIR)-এর জন্য যে জন্ম ও মৃত্যুর তথ্য জমা দেওয়া হয়েছে, সেই তথ্যই খতিয়ে দেখা হচ্ছে । রাজ্যের মুখ্য সচিবের নির্দেশে এই প্রক্রিয়া চলছে । তদন্তে যদি কোনও গরমিল বা অসঙ্গতি ধরা পড়ে, তাহলে তা অবশ্যই সামনে আসবে এবং আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ।"

তাঁর বক্তব্যের পর বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক মহলেও আলোচনা শুরু হয়েছে । যদিও এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ডায়মন্ড হারবার পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি। পুরসভার কোনও আধিকারিক প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চাননি। অন্যদিকে, পুলিশও তদন্তের স্বার্থে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করতে রাজি নয়। তবে তদন্তকারী সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত নথি যাচাইয়ের কাজ চলছে এবং তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছনো হবে না।

সূত্রের খবর, তল্লাশির সময় একাধিক বছরের জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধনের রেজিস্টার পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ প্রয়োজনীয় কিছু নথির অনুলিপিও সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ৷ ডিজিটাল রেকর্ড এবং ম্যানুয়াল রেজিস্টারের তথ্যের মধ্যে কোনও পার্থক্য রয়েছে কি না, সেটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ প্রয়োজনে আরও নথি সংগ্রহ এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হতে পারে বলেও জানা গিয়েছে ৷

জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সাধারণ মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি ৷ স্কুলে ভর্তি, পাসপোর্ট, আধার, ভোটার তালিকা, সম্পত্তি সংক্রান্ত নথি, উত্তরাধিকার এবং বিভিন্ন সরকারি পরিষেবার ক্ষেত্রে এই শংসাপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ ফলে এই ধরনের নথিতে কোনও ধরনের তথ্যগত অসঙ্গতি থাকলে তা প্রশাসনিক ও আইনি— দুই ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ সেই কারণে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই তদন্ত চালানো হচ্ছে বলে প্রশাসনিক সূত্রের দাবি ৷

এই তল্লাশি অভিযানের পর ডায়মন্ড হারবার পুরসভা এলাকায় সাধারণ মানুষের মধ্যেও কৌতূহল তৈরি হয়েছে ৷ অনেকেই জানতে চাইছেন, তদন্তে আদৌ কোনও অনিয়ম সামনে আসে কি না ৷ যদিও প্রশাসনের পক্ষ থেকে স্পষ্ট জানানো হয়েছে, এটি একটি চলমান তদন্ত এবং সমস্ত তথ্য ও নথি খতিয়ে দেখার পরই প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হবে ৷

বর্তমানে তদন্ত প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ পুলিশ সমস্ত নথি, রেজিস্টার এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখছে ৷ কোথাও কোনও গরমিল, জালিয়াতি বা নিয়মভঙ্গের প্রমাণ মিললে আইন অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে ৷ আপাতত তদন্ত অব্যাহত রয়েছে এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকেই নজর প্রশাসন, রাজনৈতিক মহল ও সাধারণ মানুষের ৷

বাদুড়িয়া পুরসভা

জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র জালিয়াতি-সহ একাধিক অনিয়মের অভিযোগে রাজ্য জুড়ে একযোগে অভিযান চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷ সেই ধারাবাহিকতায় বৃহস্পতিবার উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া পুরসভাতেও আচমকা হানা দিলেন রাজ্য নগর উন্নয়ন সংস্থা (SUDA) এবং মিউনিসিপাল অ্যাফেয়ার্স দফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা ৷ রাজ্যব্যাপী এই সাঁড়াশি অভিযানের খবর ছড়িয়ে পড়তেই পুরসভা এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ৷

অভিযান চলাকালীন যেকোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এবং নথিপত্রের নিরাপত্তা বজায় রাখতে নেওয়া হয় কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা ৷ পুরসভার বাইরে রাজ্য পুলিশ মোতায়েন থাকার পাশাপাশি পুরসভার ভিতরে ও চারপাশে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জোয়ানদের ৷ আধিকারিকদের তল্লাশি প্রক্রিয়া চলাকালীন মূল ফটকে কড়া নজরদারি চালায় যৌথ বাহিনী ৷

রাজ্যজুড়ে ভুয়ো শংসাপত্র চক্রের জাল ছড়ানোর খবরের মাঝেই বাদুড়িয়ার মতো পুরসভাতেও নথিপত্রের আসল-নকল যাচাই করতেই এই বিশেষ পরিদর্শন বলে মনে করা হচ্ছে ৷

এই পরিদর্শনের বিষয়ে পুরসভার স্বাস্থ্য আধিকারিক (Health Officer) ডাঃ অনিল চন্দ্র দাস বলেন, "সুডা ও মিউনিসিপাল অ্যাফেয়ার্স দফতরের আধিকারিকরা এসেছেন ৷ সঙ্গে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পুলিশ রয়েছে ৷ কাগজে দেখেছি অডিটের কথা বলা হচ্ছে ৷ তবে নির্দিষ্ট কারণ আমাদের পক্ষে স্পষ্ট বলা সম্ভব নয় ৷"

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্র প্রসঙ্গে তিনি আরও যোগ করেন, "আজকাল নানা রকম সমস্যা দেখা যায়; শংসাপত্র আসল নাকি জাল, তা যাচাই ও ভেরিফিকেশন করার জন্যই হয়তো আধিকারিকরা সমস্ত নথি পরীক্ষা করছেন ৷" বর্তমানে সারা রাজ্যের পাশাপাশি বাদুড়িয়া পুরসভাতেও বিভিন্ন দফতরের ফাইল, আর্থিক হিসাব ও নিবন্ধন রেজিস্টার খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ উচ্চপর্যায়ের এই যৌথ অভিযানে এলাকায় চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে ৷

আসানসোলে অভিযান

আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বরো কার্যালয়ের আচমকা পুলিশি অভিযান ৷ জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে এমন অভিযোগেই এদিন পুলিশের আকস্মিক অভিযানে তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বরো অফিসে ৷ তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভিন্ন নথি, রেজিস্টার ও সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখেন ৷ পাশাপাশি দফতরের কর্মীদেরও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় ৷ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি নিয়ে যায় পুলিশ ৷

রাজ্য সরকার নির্দেশ দিয়েছে বিভিন্ন পুরনিগম, পুরসভা ও পঞ্চায়েত দফতরগুলিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র নিয়ে তদন্ত চালানোর জন্য ৷ সেইমতো এদিন আসানসোল পুরনিগমের কুলটি বরো অফিসে এই অভিযান চালানো হয় ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকদের উপস্থিতিতেই জন্ম ও মৃত্যু শংসাপত্র সংক্রান্ত বিষয়ে এই অভিযান চালানো হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট দফতরের রেজিস্টার-সহ বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখা হয় ৷ পাশাপাশি তদন্তের স্বার্থে বেশ কিছু নথি নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ যদিও এই অভিযান পুলিশ বা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানানো হয়নি ৷
রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন "পূর্ববর্তী সরকার ভোট ব্যাঙ্কের স্বার্থে জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে ব্যাপক দুর্নীতি করেছে ৷ অযোগ্যদের সার্টিফিকেট দিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ তাই এই বিষয়ের তদন্ত প্রয়োজন ৷ বহু অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের জন্মের শংসাপত্র বানিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস ৷ তাই এই পদ্ধতি বদলানো প্রয়োজন ৷
তবে হঠাৎ পুলিশের এই অভিযানে কুলটি বরো কার্যালয়ে কর্মীদের মধ্যে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ সাধারণ মানুষের মধ্যেও বিষয়টি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ৷ জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন প্রক্রিয়ায় কোনও অনিয়ম বা জালিয়াতির যোগ রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে তদন্তকারী দল ৷"

এক পুলিশ আধিকারিক জানান তদন্ত এখন প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে ৷ সমস্ত নথি ও তথ্য খতিয়ে দেখার পরেই প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে ৷ আগামী দিনে তদন্তে কী বেরিয়ে আসে সেদিকেই তাকিয়ে সবাই ৷

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জন্ম মৃত্যু শংসাপত্রের যাচাই
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