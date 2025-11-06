নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও! পরিচয় জানার চেষ্টায় পুলিশ

নিউটাউনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনে অভিযুক্ত বিডিও! পরিচয় জানার চেষ্টায় পুলিশ
স্বপন কামিলা খুনের অভিযোগপত্রে মূল অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে প্রশান্ত বর্মনের৷ অভিযোগ তিনি নিজেকে বিডিও বলে পরিচয় দিয়েছিলেন৷
Published : November 6, 2025 at 6:28 PM IST
জলপাইগুড়ি, 6 নভেম্বর: স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে৷ নিহতের নাম স্বপন কামিলা৷ তাঁর পরিবারের তরফে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেখানে অভিযুক্ত হিসেবে নাম রয়েছে প্রশান্ত বর্মন নামে এক ব্যক্তির৷ নিহতের পরিবারের দাবি, ওই ব্যক্তি নিজেকে বিডিও হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন৷
এদিকে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জ ব্লকের বিডিও-র নাম প্রশান্ত বর্মন৷ তাহলে কি তাঁর নামেই অভিযোগ দায়ের হয়েছে? এই নিয়ে প্রশ্ন করা হলে প্রশান্ত বর্মন বলেন, ‘‘আমার কোনও জায়গা নেই৷ বাড়ি নেই। সব সময় এসব বলতে আসবেন না। মিডিয়াগিরি মিডিয়ার মতো করুন না। অভিযোগ এলেই হল নাকি?’’
এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কর্তারা৷ এই ঘটনায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে উত্তর 24 পরগনার বিধাননগর কমিশনারেটে৷ সেখানকার পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে৷
স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুনের অভিযোগ
গত 28 অক্টোবর উত্তর 24 পরগনার নিউটাউনে এক ব্যক্তির দেহ উদ্ধার হয়৷ তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে যে নিহতের নাম স্বপন কামিলা৷ তিনি আদতে ওড়িশার বাসিন্দা৷ তবে বিধাননগরের দত্তাবাদ এলাকায় তাঁর একটি দোকান রয়েছে৷ সেখানে সোনার কাজ হতো৷
দেহ উদ্ধারের তিনদিন পর, 31 অক্টোবর বিধাননগর দক্ষিণ থানায় নিহতের শ্যালক দেবাশিস কামিলা খুনের অভিযোগ দায়ের করেন৷ পুলিশের কাছে জমা দেওয়া অভিযোগে দেবাশিস জানান, তাঁর বাড়ি ওড়িশার বালেশ্বর জেলার নিমাতপুর এলাকায়। স্বপন তাঁর ভগ্নিপতি৷ স্বপনও ওড়িশার বাসিন্দা৷ পেশায় স্বর্ণকার৷ দত্তাবাদে স্বপনের যে দোকানটি রয়েছে, সেটি ভাড়ায় নিয়ে তিনি চালাতেন৷ দোকানঘরটির মালিকের নাম গোবিন্দ বাগ৷
অভিযোগপত্রে দেবাশিস জানিয়েছেন, কয়েকদিন আগে স্বপনকে ফোন করেন গোবিন্দ বাগ৷ গোবিন্দ স্বপনকে জানান যে একজন বিডিও তাঁর (স্বপনকে) খোঁজ করছে৷ বিডিও দাবি করছেন যে তাঁর (বিডিও) বাড়িতে চুরি যাওয়া সোনা বিক্রি হয়েছে স্বপনের দোকানে৷ এর পর কলকাতায় পরিজনদের নিয়ে বিডিও-র সঙ্গে দেখা করতে আসেন স্বপন৷ সবাই ফিরলেও স্বপন ফেরেননি৷
স্বপনের শ্বশুর অমূল্য কামিলা বাড়ি ফিরে জানান, দুটো নীল বাতি গাড়িতে করে দোকানের মালিক গোবিন্দ বাগ ও স্বপন কামিলাকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। যিনি নীলবাতি গাড়িতে ছিলেন, তিনি নিজেকে বিডিও বলে পরিচয় দেন। দু’দিন পর স্বপনের মৃতদেহ উদ্ধার হয় স্থানীয় একটি জঙ্গলের ধার থেকে।
খুনের তদন্তে পুলিশ
এই ঘটনার তদন্ত করছে বিধাননগর কমিশনারেটের পুলিশ৷ যেহেতু অভিযোগকারীদের দাবি, একজন ব্যক্তি নিজেকে বিডিও পরিচয় দিয়ে স্বপন কামিলাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল, তাই গুরুত্ব দিয়েই পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা৷ তাছাড়া অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন নামে একজন বিডিও রয়েছেন এই রাজ্যে৷ তাই ঘটনার গুরুত্ব বেড়েছে৷
এই নিয়ে আপাতত সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না বিধাননগরের কোনও পুলিশ আধিকারিক৷ তবে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের একজন আধিকারিক ইটিভি ভারতকে বলেন, "আমরা একটি অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে। এই ঘটনায় একজন ডব্লুবিসিএস অফিসারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এসেছে বলে শুনেছি। তদন্তের স্বার্থে এই ঘটনায় একটি তদন্তকারী দলও গঠন হয়েছে৷
বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর, ওই তদন্তকারী দলের সদস্যরা খুব তাড়াতাড়ি উত্তরবঙ্গেও যেতে পারেন। জানা গিয়েছে, এই ঘটনায় প্রয়োজন হলে তাঁরা ওই বিডিওকেও জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন। এছাড়া বিধাননগরের যে জায়গায় ওই ব্যবসায়ীর দেহ উদ্ধার হয়েছিল, সেই ঘটনাস্থলটি এখনও পুলিশ ঘিরে রেখেছে।
ময়নাতদন্তের পর প্রাথমিকভাবে চিকিৎসকরা পুলিশকে জানিয়েছেন, মৃত ব্যক্তির দেহে একাধিক আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মারধরের কারণে ওই আঘাত হওয়া সম্ভব। তবে মৃত্যুর কারণ জানতে পুলিশ ময়নাতদন্তের চূড়ান্ত রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছে।
পুলিশ সূত্রের খবর, এই ঘটনার তদন্তে নেমে প্রাথমিকভাবে নিউটাউনে একটি রহস্যময় ফ্ল্যাটের সন্ধান মিলেছে৷ তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে ওই ফ্ল্যাটেই খুন করা হয়৷ পরবর্তী সময়ে তাঁর দেহ অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হয়। তবে এই ঘটনায় এখনও একাধিক প্রশ্নের উত্তর অজানা।
কে এই প্রশান্ত বর্মন?
স্বপন কামিলার পরিবারের তরফে যে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে, সেখানে লেখা হয়েছে অভিযুক্তের নাম প্রশান্ত বর্মন৷ নিহতের পরিবারের দাবি, অভিযুক্ত নিজেকে বিডিও হিসেবে পরিচয় দিয়েছিলেন৷ প্রশান্ত বর্মন কি সত্যিই বিডিও, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখছে পুলিশ৷
তবে প্রশান্ত বর্মন নামে একজন বিডিও রয়েছেন৷ তিনি জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ ব্লকের দায়িত্বে রয়েছেন৷ যে বিডিও-র কথা অভিযোগপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি ও রাজগঞ্জের বিডিও কি একই ব্যক্তি? এই নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে৷ প্রশান্ত বর্মন অবশ্য বলেন, ‘‘আমার কোনও জায়গা নেই৷ বাড়ি নেই। সব সময় এসব বলতে আসবেন না। মিডিয়াগিরি মিডিয়ার মতো করুন না। অভিযোগ এলেই হল নাকি?’’
এখন প্রশ্ন হল, অভিযোগ পত্রে যদি রাজগঞ্জের বিডিও-র নাম থাকে, তাহলে তিনি কি ঘটনার সময় কলকাতায় গিয়েছিলেন? কলকাতায় সেই সময় তিনি গিয়ে থাকলে কি ছুটি নিয়ে গিয়েছিলেন? এই বিষয়ে এখনও পর্যন্ত জেলা প্রশাসনের তরফে কি কোনও পদক্ষেপ করা হয়েছে?
এই সব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না৷ কারণ, জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসনের কর্তা-ব্যক্তিরা এই নিয়ে মুখে কুলুপ এঁটেছেন৷ ফলে পুলিশি তদন্তে কী তথ্য উঠে আসে, তার অপেক্ষায় থাকতে হবে৷