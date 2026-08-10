পুলিশ ট্রেনিংয়েই জালিয়াতির 'হাতেখড়ি' ! 7 লক্ষ টাকা প্রতারণা হবু অফিসারের

পুলিশ ট্রেনিংয়েই জালিয়াতির 'হাতেখড়ি' ! 7 লক্ষ টাকা প্রতারণা হবু অফিসারের
প্রতারণার বিষয়টি জানতে পারার পর ঊর্ধ্বতন কমান্ডিং অফিসার অভিযোগ দায়ের করেন ৷
By PTI
Published : August 10, 2026 at 12:20 PM IST
তিরুবনন্তপুরম, 10 অগস্ট: অপরাধ মোকাবিলা এবং নিয়ন্ত্রণ করার শিক্ষা নিতে গিয়ে নিজেই জড়িয়ে পড়লেন হবু পুলিশ অফিসার ৷ সহকর্মী ট্রেনিদের থেকে কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে অনলাইন বাজি ধরে সব খুইয়েছেন তিনি ৷ প্রতারণার কথা দশ দিনের মধ্যে ধরা পড়তেই তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে থানায় ৷ মামলাও শুরু করেছে পুলিশ ৷
ইউনিফর্ম সংগ্রহের কথা বলে প্রশিক্ষণ নিতে আসা সহকর্মীদের কাছ থেকে সাত লক্ষ টাকারও বেশি অর্থ হাতিয়েছেন অভিযুক্ত ৷ পরে তা দিয়ে অনলাইন বাজি ধরে সব খুইয়েছেন তিনি ৷ সেজন্য তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে ৷ সোমবার এমনটাই পুলিশ জানিয়েছে ৷
পেরুরকাদা থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, এ বিষয়ে বয়ান রেকর্ড করা হচ্ছে এবং এরপর ঘটনা অনুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার 318 ধারায় (প্রতারণা) দায়ের করা এফআইআর অনুযায়ী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউনিফর্ম কমিটির সদস্য ছিলেন । তিনি ইউনিফর্মের সামগ্রী কেনা এবং তা সেলাই করার জন্য একটি সমিতিকে টাকা দেওয়ার কথা বলেন ৷ সেজন্য পুলিশের ক্যান্টিনে জমা দিতে বেশ কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর কাছ থেকে 7,18,320 টাকার সংগ্রহ করেছিলেন অভিযুক্ত ।
এফআইআরে বলা হয়েছে, 3 থেকে 13 জুলাইয়ের মধ্য়ে অভিযুক্ত এই কাজ করেন এবং সংগৃহীত অর্থ জমা না দিয়ে মুনাফা লাভের আশায় অনলাইন বাজি ধরে খরচ করে ফেলেন অভিযুক্ত ।
পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এই প্রতারণার বিষয়টি জানতে পারার পর তাঁরই এক ঊর্ধ্বতন কমান্ডিং অফিসার অভিযোগ দায়ের করেন ৷ সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই মামলাটি নথিভুক্ত করে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে ।