নাড্ডার কনভয়ে হামলায় 6 বছর পর ধৃত ইমরানকে হাতজোড় করে ঘোরাল পুলিশ

নাড্ডার কনভয়ে হামলায় 6 বছর পর ধৃত ইমরানকে হাতজোড় করে ঘোরাল পুলিশ
JP Nadda Convoy Attack: ইমরানের বিরুদ্ধে উস্তি এলাকায় একাধিক গুরুতর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
Published : November 15, 2026 at 2:40 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 15 নভেম্বর: সন্ধ্যাবেলায় ভরা বাজার ৷ তাতেই পুলিশি ঘেরাটোপে হাত জোড় করে রাস্তা হাঁটছেন এক ব্যক্তি ৷ 2020 সালে বিজেপির তৎকালীন সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার ঘটনার প্রায় 6 বছর পর গ্রেফতার হতেই অভিযুক্ত প্রাক্তন যুব তৃণমূল সভাপতি ইমরান হাসান মোল্লাকে এভাবেই বাজার ঘোরাল পুলিশ ।
বুধে গ্রেফতারের পর ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য শনিবার রাতে অভিযুক্তকে নিয়ে উস্তি বাজার ঘোরায় পুলিশ ৷ যা দেখতে বাজারের বিভিন্ন প্রান্তে সাধারণ মানুষের ভিড় জমে যায় । ধৃতের উদ্দেশ্যে পুলিশকে বলতে শোনা গিয়েছে, 'যেটা বলছি করো' ৷ আর পাশেই হাত জোড় করে রাস্তা হাঁটছেন অভিযুক্ত ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর ধৃত তৃণমূল নেতাদের এভাবে রাস্তায় ঘোরানো নিয়ে অনেক প্রশ্ন উঠেছে ৷ এবারেও পুলিশের এহেন বাজার ঘোরানোয় প্রশ্ন তুলেছেন একাংশ ৷
দক্ষিণ 24 পরগনার উস্তি থানার নাজরা গ্রামের বাসিন্দা ইমরান মগরাহাট পশ্চিমের তৃণমূল বিধায়ক শামিম আহমেদের ঘনিষ্ঠ বলে স্থানীয় সূত্রে দাবি । তবে গ্রেফতারির পর তাঁকে নিয়ে উস্তি বাজার এলাকায় পুলিশের ঘোরানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ।
2020 সালের 10 ডিসেম্বর ডায়মন্ড হারবারে একটি জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে জেপি নাড্ডার কনভয়ে হামলার অভিযোগ ওঠে । পাথর, ইট এবং লোহার রড নিয়ে কনভয়ের উপর হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ । সেই ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে ব্যাপক শোরগোল পড়ে যায় । বিজেপির পক্ষ থেকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলায় মদত দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয় । এবার সেই পুরনো মামলাতেই অভিযুক্ত হিসেবে ইমরান হাসান মোল্লার নাম নতুন করে সামনে আসে । এর আগে এই ঘটনায় ফলতার পরাজিত তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গির খানের নামও যুক্ত করে তাঁকে 'শোন অ্যারেস্ট' বা গ্রেফতার দেখিয়েছিল উস্তি থানার পুলিশ ।
তবে শুধু নাড্ডার কনভয়ে হামলার মামলাই নয়, ইমরানের বিরুদ্ধে উস্তি এলাকায় একাধিক গুরুতর অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগ রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় দুষ্কৃতীদের দল তৈরি করে নিজের প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তিনি । স্থানীয় ব্যবসায়ী, ঠিকাদার এবং সাধারণ মানুষকে ভয় দেখিয়ে তোলাবাজি করার অভিযোগও উঠেছে । টাকা দিতে অস্বীকার করলে মারধর থেকে শুরু করে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হত বলেও অভিযোগ । পাশাপাশি বেআইনি অস্ত্র সরবরাহের অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে ।
পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, চলতি বছরের 27 অগস্ট এবং 6 সেপ্টেম্বর ইমরানের বিরুদ্ধে উস্তি থানায় পৃথক দু'টি মামলা রুজু হয় । ভারতীয় ন্যায় সংহিতার একাধিক ধারার পাশাপাশি অস্ত্র আইনেও অভিযোগ দায়ের করা হয় । এই দু'টি মামলা রুজু হওয়ার পর থেকেই গ্রেফতারি এড়াতে বারবার ডেরা বদল করছিলেন ইমরান, এমনটাই দাবি পুলিশের ৷ অবশেষে সূত্র মারফত খবর পেয়ে বুধবার 5 নভেম্বর সন্ধ্যায় দেউলা স্টেশন সংলগ্ন এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয় ।
একদিকে নাড্ডার কনভয়ে হামলার পুরনো মামলা, অন্যদিকে তোলাবাজি ও বেআইনি অস্ত্রের অভিযোগ—সব মিলিয়ে ইমরানের গ্রেফতারি ঘিরে দক্ষিণ 24 পরগনার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে । এই ঘটনায় তদন্তের অগ্রগতির দিকে এখন নজর সকলের ৷