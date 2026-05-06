নিষেধাজ্ঞা শিকেয় তুলে বাগদায় জেসিবি নিয়ে বিজেপির বিজয় মিছিল, নির্বিকার পুলিশ
জেসিবি নিয়ে মিছিলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে পুলিশ ৷ তা সত্ত্বেও এমন বুলডোজার নিয়ে মিছিল করলেন গেরুয়া শিবিরের কর্মী-সমর্থকরা ৷
Published : May 6, 2026 at 8:00 PM IST
বাগদা, 6 মে: নির্বাচন কমিশন আগেই ঘোষণা করেছিল, জেসিবি নিয়ে কোনও শোভাযাত্রা করা যাবে না ৷ ভোটের ফল ঘোষণার পর কলকাতা পুলিশের সিপি অজয় নন্দাও সাংবাদিক বৈঠক করে জেসিবি নিয়ে বিজয় মিছিলে কড়া নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছেন ৷ এরপরও পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে জেসিবি নিয়ে বিজয় মিছিল করলেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷
বুধবার এমন দৃশ্য দেখা গিয়েছে উত্তর 24 পরগনার বাগদার রনাঘাট পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে বাগদা কেন্দ্র থেকে বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শান্তনু ঠাকুরের স্ত্রী বিজেপি প্রার্থী সোমা ঠাকুর ৷
বনগাঁর পুলিশ সুপার বিদিশা কলিতা দাশগুপ্ত বলেন, "বাগদা রানাঘাট এলাকায় একটি বিজয় মিছিল বেরিয়েছিল ৷ খবর পাওয়ার পরে পুলিশ গিয়ে তা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ যাঁরা বিজয় মিছিল করেছিলেন, তাঁরা আইন জানতেন না বলে স্বীকার করেছেন ৷ তাই, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি ৷ সাবধান করে দেওয়া হয়েছে আইন ভাঙলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
রাজ্যজুড়ে বিজেপি সুনামিতে ধরাশায়ী তৃণমূল ৷ গেরুয়া শিবির 207টি আসন পেয়ে সরকার গড়তে চলেছে ৷ এদিকে 80টি কেন্দ্র হাতে পেয়ে শাসকদল এখন বিরোধী আসনে ৷ ফল ঘোষণার পর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গার মতো বাগদার বিভিন্ন গ্রামে বিজেপি'র পক্ষ থেকে বিজয় মিছিল করা হয়েছে ৷ এদিন ফের বিজয়মিছিল করতে গিয়ে ভাঙা হল সরকারি নিষেধাজ্ঞা ৷
রাজ্যের ভোটপ্রচার পর্বে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল, জেসিবি নিয়ে কোনও শোভাযাত্রা বা প্রচার মিছিল করা যাবে না ৷ নির্বাচন কমিশনের চাপে প্রার্থীরা আর জেসিবি নিয়ে প্রচার মিছিল করতে সাহস পাননি ৷ কিন্তু ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর সেই বেপরোয়া পুরনো ছবিই দেখা গিয়েছে ৷ কলকাতার নিউমার্কেট এলাকায় জেসিবি নিয়ে বিজয় মিছিল করা ঘিরে বিতর্ক শুরু হয় ৷ পুলিশ অবশ্য তা বন্ধ করে দিয়েছে ৷ কয়েকজনের বিরুদ্ধে পুলিশ আইনি পদক্ষেপও করেছে ৷
এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দ বলেন, "পুলিশের অনুমতি ছাড়া কোনও ধরনের বিজয় মিছিল, জমায়েত বা র্যালি করা যাবে না ৷ বিশেষ করে জেসিবি (JCB) ব্যবহার করে র্যালি বা শক্তিপ্রদর্শনের চেষ্টা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । যাঁরা জেসিবি ভাড়া দেন, তাঁদেরও সতর্ক করা হয়েছে ৷ এই ধরনের কাজে গাড়ি দিলে তাঁদের বিরুদ্ধেও আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
সকালে এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও দুপুরে দেখা গেল পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বাগদার রানাঘাট এলাকায় বিজেপি সমর্থকেরা জেসিপি নিয়ে বিজয় মিছিল করলেন ৷ জেসিবি-তে চড়ে উচ্ছ্বসিত বিজেপি কর্মী-সমর্থকেরা 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান দিতে দিতে বিজয় মিছিল এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন ৷
উৎসাহী এক বিজেপি কর্মী ওই বিজয় মিছিল থেকে বলেন, "আমরা জেসিবি নিয়ে বিজয় মিছিল করছি কাউকে ভয় দেখাবার জন্য নয় ৷ কোনও তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে হামলা করার জন্যও নয় ৷ আমরা দুর্নীতির বিরুদ্ধে শক্ত পদক্ষেপ করতে চাই বলে জেসিবি নিয়ে শোভাযাত্রা করেছি ৷" পুলিশের বক্তব্য, বিজেপির জেসিবি নিয়ে শোভাযাত্রা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে ৷