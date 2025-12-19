চুরির ধারায় জেলযাত্রা মেসিপ্রেমীদের ! ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 3

চুরির ধারায় জেলযাত্রা মেসিপ্রেমীদের ! ভাঙচুরের ঘটনায় গ্রেফতার আরও 3
প্রিয় ফুটবলারকে না দেখতে পেয়ে যুবভারতীতে ভাঙচুর ৷ জিনিস নিয়ে পালানো ৷ ভিডিয়ো দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিচ্ছে পুলিশ ৷
Published : December 19, 2025 at 12:02 PM IST
কলকাতা, 19 ডিসেম্বর: সল্টলেকের যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির অনুষ্ঠানে বিশৃঙ্খলার পর ভাঙচুরে কড়া পদক্ষেপের পথে হাঁটছে পুলিশ । স্টেডিয়াম থেকে ফুলের টব, কার্পেট, গোলপোস্টের নেট-সহ সরকারি সম্পত্তি চুরির অভিযোগে এবার জেলযাত্রা হতে পারে মেসিপ্রেমীদের একাংশের ।
গত শনিবার মেসিকে এক ঝলক দেখার আশায় সল্টলেক স্টেডিয়ামে হাজির হয়েছিলেন প্রায় 65 হাজার দর্শক । কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশ্বখ্যাত ফুটবলারকে মাঠে না দেখে দর্শকদের একাংশের ক্ষোভ চরমে ওঠে । অভিযোগ, সেই ক্ষোভ থেকেই শুরু হয় ব্যাপক ভাঙচুর । স্টেডিয়ামের চেয়ার ভাঙা, সোফা সেটে আগুন দেওয়ার পাশাপাশি ফুলের টব, কার্পেট এমনকি গোলপোস্টের নেট খুলে নিয়ে যাওয়ার ঘটনাও ঘটে ।
এর পরপরই সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় একাধিক ভিডিয়ো । কোথাও দেখা যায় বাইকে চাপিয়ে ফুলের টব নিয়ে যাচ্ছেন দর্শক, তো কোথাও আবার ভাঙা চেয়ারের অংশ হাতে নিয়ে ট্রেনে উঠছেন কেউ কেউ । সেই সব ভাইরাল ভিডিয়ো এবং স্টেডিয়ামের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ একাধিক অভিযুক্তকে চিহ্নিত করেছে ।
ভাঙচুরের ঘটনায় ইতিমধ্যেই 6 জনকে গ্রেফতার হয়েছে । এবার তাদের বিরুদ্ধে আরও কঠোর পদক্ষেপের পথে বিধাননগর কমিশনারেট । পাশাপাশি সেদিন মাঠে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর অভিযোগে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ । ধৃতদের নাম ঋজু দাস, সৌম্যদীপ দাস, তন্ময় দে । তাদের আজ বিধাননগর মহকুমা আদালতে পেশ করে পুলিশ তাদের নিজেদের হেফাজতে চাইবে বলে জানা গিয়েছে । বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক স্পষ্ট জানিয়েছেন, ভাঙচুর ও চুরির ঘটনায় জড়িত কাউকেই ছাড়া হবে না । সকল অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে ।
পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির 303 ধারা (চুরি) এবং 309 ধারা (লুট)-সহ অতিরিক্ত ধারাও যুক্ত করার আবেদন জানানো হবে । বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রে খবর, সিসিটিভি ফুটেজ বিশ্লেষণ করে অন্তত 11 জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে ৷ যাঁরা স্টেডিয়াম থেকে সরকারি সম্পত্তি চুরি করেছেন বলে অভিযোগ । বৃহস্পতিবার দুপুরে বিধাননগর দক্ষিণ থানার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে বসেন কমিশনারেটের শীর্ষকর্তারা । সেখানে ভাঙচুরের পাশাপাশি চুরির ঘটনায় কড়া আইনি পদক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন একাধিক আধিকারিক ।
পুলিশের এক কর্তার বক্তব্য, "মেসিকে দেখতে না পেয়ে ক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক । কিন্তু সেই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে সরকারি সম্পত্তি লুট করা কোনওভাবেই বরদাস্ত করা যায় না । এক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ না নিলে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আরও বাড়বে ।"
এরপরই অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারির নির্দেশ দেন শীর্ষ পুলিশকর্তারা । এই অভিযানে বিধাননগর দক্ষিণ থানাকে সহায়তা করবে গোয়েন্দা বিভাগ । প্রয়োজনে কলকাতা, ব্যারাকপুর, হাওড়া-সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলার পুলিশের সাহায্য নেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে ।
উল্লেখ্য, সল্টলেক স্টেডিয়ামের ভাঙচুরের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে আগেই দুটি মামলা রুজু করেছিল বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ । একটি মামলায় সরকারি কাজে বাধা দেওয়া, ওয়েস্ট বেঙ্গল এমপিও অ্যাক্টের 9 ধারা (জন নিরাপত্তা বিঘ্নিত করা ও নাশকতা) এবং পিডিপিপি অ্যাক্টের 3 ধারা (জনসম্পত্তির ক্ষতিসাধন) প্রয়োগ করা হয়েছে ।