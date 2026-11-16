বরানগর হত্যাকাণ্ড পূর্ব পরিকল্পিত ! তরুণীকে খুনে ধরমবীরকে সাহায্য তৃতীয় ব্যক্তির ?
Baranagar Murder Case: তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের কথা তিনি তাঁর একাধিক সাগরেদদের আগে থেকেই জানিয়েছিলেন । তাঁদের সঙ্গে পরিকল্পনা করেই ধরমবীর এই অপরাধে সামিল হন ।
Published : November 16, 2026 at 6:17 PM IST
কলকাতা, 16 নভেম্বর: বরানগরের ফ্ল্যাটে তরুণীকে হত্যাকাণ্ডের তদন্তে নেমে অবাক পুলিশ আধিকারিকরা । ওই তরুণীকে অনেকদিন আগেই থেকেই হত্যার ছক কষেছিলেন ধৃত মূল অভিযুক্ত ধরমবীর কুমার ৷ তাঁকে লাগাতার জেরা করে এমনটাই জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা ৷
পাশাপাশি তদন্তকারীদের অনুমান, এই খুনের পরিকল্পনা শুধু ধরমবীরের একার নয়, বরং পরোক্ষভাবে তাঁকে পরিকল্পনা করতে সাহায্য করেছিলেন তৃতীয় কোনও ব্যক্তি । তদন্তের স্বার্থে ধরমবীরকে আর কারা কারা সাহায্য করেছিলেন, সেই বিষয়গুলি এখনও পর্যন্ত সামনে আনেননি গোয়েন্দারা । তবে তদন্তকারীদের একপ্রকার নিশ্চিত ধারণা যে, ঠান্ডা মাথায় ওই তরুণীকে কীভাবে খুন করা যায় তা ধরমবীরের একার পক্ষে পরিকল্পনা করা সম্ভব নাও হতে পারে ।
ব্যারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "ধৃত ব্যক্তিকে ক্রস কোশ্চেনিং করা অত্যন্ত প্রয়োজন । কারণ সে একেকবার একেক রকমের তথ্য দিয়ে তদন্তকে ঘুড় পথে চালানোর চেষ্টা করছে ৷"
অভিযুক্ত ধরমবীরের নিখুঁত পরিকল্পনা ও শীতল মস্তিষ্কের পরিচয় পেয়ে হতবাক তদন্তকারীরা । পুলিশের দাবি, তরুণীকে খুন করার পর শহর ছেড়ে সোজা নিজের গ্রামের বাড়িতে গিয়ে গা-ঢাকা দেওয়ার ছক কষেছিলেন ধরমবীর । তদন্তকারীদের অনুমান, খুনের কথা তিনি তাঁর একাধিক সাগরেদদের আগে থেকেই জানিয়েছিলেন । তাঁদের থেকে পরিকল্পনা করেই ধরমবীর এই অপরাধে সামিল হন । তবে এই হত্যাকাণ্ডের পর ধরমবীর কার কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন এবং কাদের থেকে বুদ্ধি নিয়েছিলেন তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের দাবি, টানা জেরার মুখে খুনের কথা স্বীকার করেছেন অভিযুক্ত ধরমবীর কুমার । জেরায় অত্যন্ত সাবলীলভাবে গোটা ঘটনার বিবরণ দিলেও, এমন নৃশংস কাণ্ড ঘটানোর পর তাঁর চোখেমুখে অনুতাপের কোনও লেশমাত্র নেই । পুলিশের কাছে তিনি নির্বিকারভাবে জানিয়েছেন, ওই তরুণী তাঁর কথা শুনছিলেন না বলেই তাঁকে খুন করেছেন তিনি । তদন্তকারীদের অনুমান, সমস্ত খুনের ঘটনাটি আগে থেকেই ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করেছিলেন ধরমবীর ।
পুলিশ সূত্রে খবর, 2021 সাল থেকে ওই তরুণীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় । 2024 থেকে 2026 সালের মধ্যে মোট তিনবার কলকাতায় এসেছিলেন তিনি । প্রথম দু'বার হাওড়ায় উঠলেও, এবার বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই দক্ষিণেশ্বরের একটি গেস্ট হাউসে আস্তানা গেড়েছিলেন ধরমবীর । এখন তদন্তকারীদের প্রশ্ন, দক্ষিণেশ্বরে গেস্ট হাউসে সন্ধান তাঁকে কে দিয়েছিলেন?
ঘটনার দিন, অর্থাৎ গত 10 নভেম্বর পরিকল্পনা মাফিক ডানলপ এলাকা থেকে ওই তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে অটোয় নোয়াপাড়া মেট্রো স্টেশনে যান ধরমবীর । সেখান থেকে দু'জনে বরানগরের ওই ফ্ল্যাটে আসেন এবং সেখানেই তরুণীকে খুন করেন তিনি বলে জানিয়েছেন ধরমবীর । খুনের পর কার কার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন অভিযুক্ত, তা জেরা করে জানতে পেরেছে পুলিশ ।
তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, তরুণীকে খুন করার পর প্রথমে মৃতার মায়ের ফোনে হোয়াটসঅ্যাপ কল করেছিলেন ধরমবীর । কিন্তু ওপার থেকে মায়ের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে তিনি আর কোনও কথা বলেননি, চুপ করে থাকেন । এরপর নিজের কৃতকর্মের কথা জানাতে তিনি সরাসরি তরুণীর বাবাকে হোয়াটসঅ্যাপ করেন । তারপর গ্রামের বাড়িতে পালানোর ছক কষেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু তা বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই পুলিশ অভিযুক্তকে ধরে ফেলেন । তবে খুনের আগে বা পরে ধরমবীর অন্য কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কি না, কিংবা এই হত্যাকাণ্ডের নেপথ্যে আরও বড় কোনও অভিসন্ধি থাকলেও থাকতে পারে বলে জানা গিয়েছে ।