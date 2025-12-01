নিজেকে নামী সংস্থার এজেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে আলাপ, পরে প্রতারণা-শ্লীলতাহানি !

নিজেকে নামী সংস্থার এজেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে আলাপ, পরে প্রতারণা-শ্লীলতাহানি !
তদন্তকারীদের অনুমান, ইএম বাইপাসে তরুণীকে শ্লীলতাহানির ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে সুপরিকল্পিত একটি প্রতারণা চক্র ।
Published : December 1, 2025 at 6:30 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: ইএম বাইপাসে তরুণীকে অপহরণ করে শ্লীলতাহানির অভিযোগের ঘটনায় নতুন মোড় । তদন্তে নেমে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে অনুমান করছে, ঘটনার নেপথ্যে রয়েছে সুপরিকল্পিত একটি প্রতারণা চক্র । নিজেকে বড় নামী বিদেশি সংস্থার লোন এজেন্ট বলে পরিচয় দিয়ে তরুণীর সঙ্গে প্রথমে আলাপ ধৃত আলতাফ আলমের । পরে প্রতরণা ও শ্লীলতাহানি করেন তিনি ৷ এমনটাই অভিযোগ লালবাজারের ।
এই বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত এখনও প্রাথমিক ধাপে আছে । ঘটনার আরও অগ্রগতি হলে জানানো হবে ৷"
মূল অভিযুক্ত আলতাফ শুধু শ্লীলতাহানি নয়, ওই তরুণীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণা করে নিয়েছিল বলে দাবি লালবাজারের তদন্তকারীদের ।
আলতাফের সঙ্গে আরও দু’জন জড়িত থাকার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না লালবাজারের গোয়েন্দারা । গাড়ির চালক-সহ দুই সহযোগীর খোঁজে এখনও চল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ ।
লালবাজার সূত্রের খবর, গোটা ঘটনা ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে । অভিযোগ, আলতাফ এবং তাঁর সঙ্গীরা ইএম বাইপাসে ওই তরুণীকে একটি গাড়িতে জোর করে তুলে নেন । এরপর মাদক মিশ্রিত পানীয় খেতে বাধ্য করা হয় তাঁকে । কিছুক্ষণ পর তরুণীটি মাদকাসক্ত হয়ে পড়লে, চলন্ত গাড়ির মধ্যেই শুরু হয় শারীরিক নির্যাতন ও শ্লীলতাহানি । পরে ময়দান থানা এলাকার কাছে রাস্তার ধারে তরুণীকে নামিয়ে দিয়ে অভিযুক্তরা পালিয়ে যান ।
অভিযোগ পাওয়ার পরেই প্রগতি ময়দান থানায় মামলা রুজু করে তদন্তে নামে পুলিশ ।
তদন্তে উঠে এসেছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য । জানা গিয়েছে, আলতাফের সঙ্গে ওই তরুণীর পরিচয় প্রায় তিনমাসের । এক বন্ধুর মাধ্যমে আলাপ হওয়ার পর থেকেই আলতাফ নিজেকে একটি বড় সংস্থার 'লোন এজেন্ট' বলে পরিচয় দেন । তরুণীর সেই সময়ে কয়েক লক্ষ টাকার প্রয়োজন ছিল । কম সুদে লোন পাইয়ে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তিনি 'প্রসেসিং ফি'-র নাম করে প্রায় এক লাখ টাকা নেন বলে অভিযোগ । কিন্তু বহুদিন কেটে গেলেও লোনের কোনও খোঁজ না-পেয়ে সন্দেহ হয় তরুণীর । টাকা ফেরত চাইতেই শুরু হয় হুমকি-ধমকি ।
পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণী স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, তিনি থানায় অভিযোগ করবেন । এতে ভয় পেয়ে আলতাফ ফোন করে জানান, টাকার কিছু অংশ ফেরত দেওয়ার কথা আছে এবং বিষয়টি নিয়ে কথা বলতে হবে । সেইমতো শুক্রবার রাতে ইএম বাইপাসে দেখা করতে বলেন তিনি । এরপরই পরিকল্পিত ভাবে তরুণীকে গাড়িতে তুলে মাদক খাইয়ে চলন্ত গাড়িতেই তাঁর শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে ।
ঘটনার পর গার্ডেনরিচের বাত্তিকাল ফার্স্ট লেন এলাকার বাড়ি থেকে আলতাফকে গ্রেফতার করে পুলিশ । শনিবার আলিপুর আদালতে তাঁকে পেশ করা হলে বিচারক 8 ডিসেম্বর পর্যন্ত পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন । পুলিশের দাবি, আলতাফকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও তথ্য মিলতে পারে । দু’জন সহযোগীর ভূমিকা নিয়েও তদন্ত চলছে ।
এই ঘটনায় প্রতারণা ও শ্লীলতাহানির ধারায় মামলা রুজু হয়েছে । তদন্তকারীরা মনে করছেন, শুধুমাত্র অর্থের লোভে নয়, পুরো ঘটনাই ছিল এক সুপরিকল্পিত প্রতারণার ফাঁদ - যার ভয়ংকর পরিণতি ভোগ করতে হয়েছে তরুণীকে ।