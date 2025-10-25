পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে যুবককে পরিকল্পিত খুন! প্রমাণ লোপাটের কৌশল আততায়ীদের

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে যুবককে পরিকল্পিত খুন! প্রমাণ লোপাটের কৌশল আততায়ীদের
সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, নিহত যুবককে নিয়ে বাকিরা হোটেলে ঢুকেছিলেন । কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও তিনি আর বেরোননি ।
Published : October 25, 2025 at 2:39 PM IST
কলকাতা, 25 অক্টোবর: পার্ক স্ট্রিটের হোটেল থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার নিছকই দুর্ঘটনা নয়, বরং একেবারে পরিকল্পিত খুন । ঘটনাটি ঘিরে রহস্যের জাল প্রতি মুহূর্তে ঘনীভূত হচ্ছে । মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল (25) । বাড়ি পার্ক স্ট্রিট থানার কলিল রোড এলাকায় ।
পুলিশের অনুমান, পূর্বপরিকল্পনা করেই রাহুলকে ওই হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে । খুনের পর প্রমাণ নষ্টের জন্য আততায়ীরা অত্যন্ত কৌশলে কাজ করেছে । বেডশিট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হতে পারে । খুনের পর রক্তমাখা বেডশিট, মদের বোতল, এমনকি সিগারেটের বাডস পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা । তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঘরে কোনও প্রমাণ যাতে না থাকে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সব কিছু বিষয় ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি । আশা করি কোনও ক্লু পাওয়া যাবে ৷"
শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের হোটেল থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ হোটেলের কর্মীরা রাহুলের ঘর থেকে কোনও সাড়া না-পেয়ে দরজা খোলেন । ঘরে সামান্য পচা গন্ধ পেয়ে কর্মীরা আঁচ করেন কিছু অস্বাভাবিক ঘটেছে । বক্স খাট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ৷ সেখানে মেলে রক্তাক্ত দেহ । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে ৷ খবর দেয় পুলিশে ৷ পার্কস্ট্রিট থানার আধিকারিকরা এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় । তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হোটেলে ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করে ঘর বুক করা হয়েছিল । সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তিনজন মিলে হোটেলে ঢোকার আগে কাছাকাছি একটি জায়গায় বসে মদ্যপান করছেন । এরপর তাঁরা রাহুলকে নিয়ে হোটেলে ঢোকেন । পরে তাঁর সঙ্গীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও রাহুল আর বেরোননি ।
হোটেলের রেজিস্ট্রারে দেখা গিয়েছে, ঘরটি রাহুলের নামে বুক ছিল না ৷ 22 অক্টোবর যুবকেরা চেক ইন করে । পরদিন সকাল পর্যন্ত রাহুলের কোনও খোঁজ না মেলায় সন্দেহ হয় হোটেল কর্মীদের । তখনই দরজা খুলে মেলে মর্মান্তিক দৃশ্য । তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের কল রেকর্ড এবং আশপাশের দোকানের ক্যামেরা খতিয়ে দেখছেন । কারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে ।
পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে এসেছে তদন্তকারীদের । পার্ক স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত এবং অভিজাত এলাকায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় এলাকাজুড়ে । কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আর্থিক লেনদেনের জেরেই এই খুন হতে পারে । তদন্ত এগোচ্ছে একাধিক দিক ধরে ।