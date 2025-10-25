ETV Bharat / state

পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে যুবককে পরিকল্পিত খুন! প্রমাণ লোপাটের কৌশল আততায়ীদের

সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, নিহত যুবককে নিয়ে বাকিরা হোটেলে ঢুকেছিলেন । কিন্তু পরে তাঁর সঙ্গীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও তিনি আর বেরোননি ।

Park Street hotel case
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 25, 2025 at 2:39 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 25 অক্টোবর: পার্ক স্ট্রিটের হোটেল থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার নিছকই দুর্ঘটনা নয়, বরং একেবারে পরিকল্পিত খুন । ঘটনাটি ঘিরে রহস্যের জাল প্রতি মুহূর্তে ঘনীভূত হচ্ছে । মৃত যুবকের নাম রাহুল লাল (25) । বাড়ি পার্ক স্ট্রিট থানার কলিল রোড এলাকায় ।

পুলিশের অনুমান, পূর্বপরিকল্পনা করেই রাহুলকে ওই হোটেলে নিয়ে গিয়ে খুন করা হয়েছে । খুনের পর প্রমাণ নষ্টের জন্য আততায়ীরা অত্যন্ত কৌশলে কাজ করেছে । বেডশিট দিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হতে পারে । খুনের পর রক্তমাখা বেডশিট, মদের বোতল, এমনকি সিগারেটের বাডস পর্যন্ত সঙ্গে করে নিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা । তাদের উদ্দেশ্য ছিল যে ঘরে কোনও প্রমাণ যাতে না থাকে বলে প্রাথমিক অনুমান পুলিশের ।

Park Street hotel case
পার্ক স্ট্রিট থানা ঘটনার তদন্ত করছে (নিজস্ব ছবি)

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা সব কিছু বিষয় ভালোভাবে খতিয়ে দেখছি । আশা করি কোনও ক্লু পাওয়া যাবে ৷"

শুক্রবার পার্ক স্ট্রিটের রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডের হোটেল থেকে যুবকের রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ হোটেলের কর্মীরা রাহুলের ঘর থেকে কোনও সাড়া না-পেয়ে দরজা খোলেন । ঘরে সামান্য পচা গন্ধ পেয়ে কর্মীরা আঁচ করেন কিছু অস্বাভাবিক ঘটেছে । বক্স খাট খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ৷ সেখানে মেলে রক্তাক্ত দেহ । আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলে ৷ খবর দেয় পুলিশে ৷ পার্কস্ট্রিট থানার আধিকারিকরা এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায় । তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই হোটেলে ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করে ঘর বুক করা হয়েছিল । সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, তিনজন মিলে হোটেলে ঢোকার আগে কাছাকাছি একটি জায়গায় বসে মদ্যপান করছেন । এরপর তাঁরা রাহুলকে নিয়ে হোটেলে ঢোকেন । পরে তাঁর সঙ্গীরা ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেও রাহুল আর বেরোননি ।

হোটেলের রেজিস্ট্রারে দেখা গিয়েছে, ঘরটি রাহুলের নামে বুক ছিল না ৷ 22 অক্টোবর যুবকেরা চেক ইন করে । পরদিন সকাল পর্যন্ত রাহুলের কোনও খোঁজ না মেলায় সন্দেহ হয় হোটেল কর্মীদের । তখনই দরজা খুলে মেলে মর্মান্তিক দৃশ্য । তদন্তকারীরা সিসিটিভি ফুটেজ, ফোনের কল রেকর্ড এবং আশপাশের দোকানের ক্যামেরা খতিয়ে দেখছেন । কারা এই হত্যাকাণ্ডে জড়িত, তা জানার চেষ্টা চলছে ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, অভিযুক্তদের শনাক্ত করতে ইতিমধ্যেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হাতে এসেছে তদন্তকারীদের । পার্ক স্ট্রিটের মতো ব্যস্ত এবং অভিজাত এলাকায় এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ডে তোলপাড় এলাকাজুড়ে । কী কারণে খুন, তা এখনও স্পষ্ট নয় । তবে পুলিশের প্রাথমিক ধারণা, ব্যক্তিগত শত্রুতা বা আর্থিক লেনদেনের জেরেই এই খুন হতে পারে । তদন্ত এগোচ্ছে একাধিক দিক ধরে ।

TAGGED:

PARK STREET MURDER CASE
PARK STREET HOTEL BODY RECOVERY
পার্ক স্ট্রিটে দেহ উদ্ধার
পার্ক স্ট্রিটের হোটেলে খুন
PARK STREET HOTEL CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

অজয় নদই ছিল 'নো ম্যানস ল্যান্ড', ফের মার্কিন মর্টার উদ্ধার নিয়ে প্রাক্তন বায়ুসেনা অফিসার

পরিবেশ আদালতে ধাক্কা বিশ্বভারতীর, চূড়ান্ত রিপোর্ট তলব

বিহারের উন্নয়ন নিয়ে ভাবনাচিন্তার খোরাক মিলবে পটনার ব্যস্ততম মেরিন ড্রাইভে

ভিস্তিওয়ালা: কলকাতার ওলিগলিতে লুপ্তপ্রায় পেশা ও পেশাদারদের কথা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.