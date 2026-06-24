নির্মাণে চরম গাফিলতি ও নিম্নমানের ঢালাইয়ের কারণেই তারাতলায় বিপর্যয় !

নির্মাণে চরম গাফিলতি ও নিম্নমানের ঢালাইয়ের কারণেই তারাতলায় বিপর্যয় !
গোডাউন নির্মাণের কোনও ছাড়পত্র ছিল কি না বা কারা এর ছাড়পত্র দিয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে । গ্রাউন্ড জিরো থেকে অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : June 24, 2026 at 5:12 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: তারাতলার বিপর্যয় সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছেন উদ্ধারকারীরা ৷ যুদ্ধকালীন তৎপরতায় কাজ চললেও, এখনও পর্যন্ত ভেঙে পড়া নির্মীয়মাণ গোডাউনের ভেতর থেকে আটকে থাকা মানুষদের আর্তনাদ শোনা যাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই কয়েকজনকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ তবে এখনও বহু শ্রমিক গোডাউনের ভেতরে আটকে রয়েছেন বলে খবর ৷ এরই মধ্যে শুরু হয়েছে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান ৷ পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, নির্মাণ কাজে চরম গাফিলতি এবং নিম্নমানের ঢালাইয়ের কারণেই কারখানার ছাদ ভেঙে পড়েছে ৷
আচমকা এই ভয়াবহ ঘটনায় একাধিক শ্রমিকের হতাহতের আশঙ্কায় গোটা এলাকা জুড়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে ৷ দুর্ঘটনার পরপরই পুলিশ, জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, সেনা ও স্থানীয় উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করে । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কারখানার ছাদের ঢালাইয়ের কাজ যে পদ্ধতিতে হওয়ার কথা, তা যথাযথভাবে করা হয়নি । নির্মাণের সময় লোহার কাঠামো এবং ঢালাইয়ের মধ্যে পর্যাপ্ত ভারসাম্য ও শক্তি নিশ্চিত করা হয়নি বলেই সন্দেহ করছেন তদন্তকারীরা । ফলে গোটা কাঠামো দুর্বল অবস্থায় ছিল বলে তাঁরা মনে করছেন । এই গোডাউন নির্মাণের কোনও ছাড়পত্র ছিল কি না বা কারা এর ছাড়পত্র দিয়েছিল, সেই বিষয়গুলিও খতিয়ে দেখা হবে ।
পুলিশের এক আধিকারিক জানান, "প্রাথমিক তদন্তে নির্মাণ ত্রুটির বিষয়টি সামনে এসেছে । ঢালাইয়ের গুণমান এবং নির্মাণকাজে কোনও নিয়মভঙ্গ হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে পুরো কাঠামো পরীক্ষা করা হবে ।"
এদিকে, দুর্ঘটনার পর কারখানা কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে । শ্রমিকদের একাংশের দাবি, নির্মাণকাজের সময় নিরাপত্তা বিধি যথাযথভাবে মানা হয়নি । কাজের গতি বাড়ানোর জন্য কিছু ক্ষেত্রে নিয়ম উপেক্ষা করা হয়ে থাকতে পারে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, মঙ্গলবার এলাকার উপর দিয়ে বয়ে যাওয়া প্রবল ঝড় ওই দুর্বল কাঠামোর উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করে । ঝড়ের দাপটে ছাদের ঢালাইয়ের স্ট্রাকচার ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং তার স্থায়িত্ব আরও কমে যায় । এরপর বুধবার দুপুর প্রায় দেড়টা নাগাদ আচমকাই লোহার বিম এবং ঢালাইয়ের অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে ধসে পড়ে ছাদের বড় অংশ, যার নীচে কাজ করছিলেন বহু শ্রমিক ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য, প্রথমে বিকট শব্দ শোনা যায় । তারপরই গোটা এলাকা ধুলোয় ঢেকে যায় । গোডাউনের ছাদ ভেঙে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে হুড়োহুড়ি শুরু হয়ে যায় । অনেকেই প্রাণে বাঁচতে ঘটনাস্থল থেকে ছুটে বেরিয়ে আসেন । তবে কয়েকজন শ্রমিক ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েন ৷ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা । দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু হয় । ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে একে একে শ্রমিকদের উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে পাঠানো হয় । আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা উদ্বেগজনক বলে জানা গিয়েছে ।
দুর্ঘটনাস্থলে গিয়ে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ তুলেছেন বিজেপি নেতা রাকেশ সিং ৷ তিনি ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর অভিযোগ করেন, কারখানাটি বেআইনিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল । তাঁর দাবি, নির্মাণ সংক্রান্ত সমস্ত নিয়মকানুন মানা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা উচিত । তিনি বলেন, "যদি প্রমাণিত হয় যে বেআইনিভাবে এই নির্মাণকাজ করা হয়েছে, তাহলে যারা এর সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত প্রয়োজন । এই ধরনের গাফিলতির জন্য নিরীহ শ্রমিকদের জীবন বিপন্ন হতে পারে না ।"
কলকাতার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রধান জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জয় কুমার মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই বন্দরের উচ্চপদস্থ কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান এবং তারা প্রতি মুহূর্তের পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন । তিনি আরও জানান, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায় বন্দর কর্তৃপক্ষ একটি বহুতলবিশিষ্ট গুদাম ও কোল্ড স্টোরেজ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রায় 6689 বর্গমিটার আয়তনের একটি জায়গা 'মেসার্স বেহেরা ব্রাদার্স'-কে 30 বছরের (1 অগস্ট 2024) জন্য লিজ দিয়েছে ৷ সেই জায়গাতেই দুর্ঘটনা ঘটে ৷
ঘটনার পর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন । প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে পূর্ণাঙ্গ তদন্ত করা হবে । যদি নির্মাণে গাফিলতি বা অবহেলার প্রমাণ মেলে, তবে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে । কারখানার ছাদ ধসে পড়ার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ফের একবার নির্মাণের গুণমান, নিরাপত্তা বিধি এবং তদারকির মান নিয়ে প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে । তদন্তের রিপোর্টের দিকেই এখন তাকিয়ে প্রশাসন ও সাধারণ মানুষ ।