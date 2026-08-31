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ক্যামাক স্ট্রিটের ঘটনায় হাজিরা এড়ালেন ডেরেক, ফের নোটিশ পাঠিয়ে তলব

প্রথমবার হাজির হতে বলে নোটিশ দিয়েছিল পুলিশ । কিন্তু তাতে সাড়া দেননি ডেরেক । এমতাবস্থায় আবার তাঁর বাড়ি গিয়ে নোটিশ দিয়ে এল পুলিশ ।

DEREK O BRIEN
হাজিরা এড়ালেন ডেরেক (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 31, 2026 at 4:04 PM IST

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কলকাতা 31 অগস্ট: ক্যামাক স্ট্রিট-কাণ্ডের তদন্তে ফের তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে হাজির কলকাতা পুলিশ। সোমবার দুপুরে শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে পৌঁছয়। সূত্রের খবর, তদন্তের স্বার্থে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হাজির হতে বলা হলেও তিনি এখনও পুলিশের কাছে হাজিরা দেননি। সেই কারণেই এদিন ফের নোটিস দিতে তাঁর বাড়িতে যায় পুলিশ ।

ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের অফিসে 'বিপজ্জনক অবস্থায়' ঝুলে থাকা তৃণমূলের হোর্ডিং সরাতে গিয়ে পুরকর্মী-পুলিশকর্মীদের সঙ্গে দলীয় সমর্থকদের বচসা এবং ধাক্কাধাক্কির অভিযোগকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে কলকাতা পুলিশ। ওই ঘটনায় তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম উঠে এসেছে। তদন্তের অংশ হিসেবেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ঘটনার দিনের পরিস্থিতি, তাঁদের ভূমিকা এবং ঘটনাস্থলে উপস্থিতির বিষয়টি খতিয়ে দেখতে চাইছে পুলিশ। এই মামলার তদন্তে এর আগেও ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে গিয়েছিল শেক্সপিয়র সরণি থানার পুলিশ। তাঁকে নোটিস দেওয়া হয়েছিল বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ে তিনি হাজির না হওয়ায় ফের তাঁর বাড়িতে পৌঁছন তদন্তকারীরা। এদিনও পুলিশের তরফে দ্বিতীয়বার নোটিশ দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, “ওঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা প্রয়োজন। উনি আসেননি। তাই আবার নোটিস দেওয়া হয়েছে।”

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ক্যামাক স্ট্রিটের ওই ঘটনার তদন্তে সিসিটিভি ফুটেজ, প্রত্যক্ষদর্শীদের বক্তব্য এবং পুলিশের কাছে থাকা অন্য তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনাস্থলে কারা ছিলেন, পুরকর্মী ও পুলিশকর্মীদের সঙ্গে ঠিক কী ঘটেছিল এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগের পিছনে কার কী ভূমিকা ছিল—সেই বিষয়গুলি তদন্তের আওতায় রয়েছে। এর আগে একই ঘটনায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামও উঠে আসে তদন্তের সূত্রে । ডাকা হয়েছে অভিষেকের পিএ সুমিত রায়কেও ।

অভিষেককে শেক্সপিয়ার সরণি থানার তরফে নোটিস দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল বলে জানা যায়। তদন্ত যত এগোচ্ছে, ততই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত বলে পুলিশের নজরে থাকা ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া জোরদার করা হচ্ছে। এখনও পর্যন্ত ডেরেক ও’ব্রায়েন পুলিশের নোটিসের পরিপ্রেক্ষিতে কবে থানায় হাজির হবেন, তা স্পষ্ট নয়। তবে দ্বিতীয়বার নোটিস দেওয়ার পর তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপের দিকে নজর রয়েছে তদন্তকারীদের।
পুলিশ সূত্রের দাবি, তদন্তের প্রয়োজনেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা জরুরি। তাঁর বক্তব্য জানার পরই ক্যামাক স্ট্রিট-তদন্ত আরও স্পষ্ট দিশা পেতে পারে। এই ঘটনায় পুলিশের তৎপরতা যে এখনও অব্যাহত, ডেরেক ও’ব্রায়েনের বাড়িতে ফের নোটিস দিতে যাওয়ার ঘটনা তারই ইঙ্গিত বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

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ডেরেকের বাড়িতে পুলিশ
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