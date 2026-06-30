হুমায়ুনের বাড়িতে পুলিশ, 2 মামলায় পরপর তলব ; গ্রেফতার তিন অনুগামী

হুমায়ুনের বাড়িতে পুলিশ, 2 মামলায় পরপর তলব ; গ্রেফতার তিন অনুগামী
3 জুলাই শক্তিনগর থানায় হাজিরা দিতে হবে বিধায়ককে ৷ অন্য একটি মামলায় 4 জুলাই হাজিরা দিতে হবে রেজিনগর থানায়। তদন্তে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন হুমায়ুন ৷
Published : June 30, 2026 at 5:57 PM IST
মুর্শিদাবাদ, 30 জুন: নওদার বিধায়ককে শবক শেখাবেন বলেছিলেন ৷ বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর করা সেই মন্তব্যের 24 ঘণ্টার মধ্যে হুমায়ুন কবীরের বাড়িতে গেল পুলিশ ৷ পরপর দুদিন তাঁকে দুটি অলাদা মামলায় দুটি আলাদা থানায় হাজিরা দিতে হবে ৷ তাঁর তিন অনগামীকে গ্রেফতারও করা হয়েছে ইতিমধ্যে ৷
সম্প্রতি রেজিনগরের দুটি সভা থেকে স্বভাবসিদ্ধ ঢঙে মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে বেশ কয়েকটি মন্তব্য করেছিলেন হুমায়ুন ৷ কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ার দিয়ে পাল্টা শুভেন্দু বলেন, "এনাফ ইস এনাফ ৷" সেই সঙ্গে তিনি জানান যে অনুষ্ঠানে গিয়ে হুমায়ুন এই ধরনের মন্তব্য করেছেন তাঁদের আয়োজকদেরও ছাড়া হবে না ৷ সেই মতো সোমবার রাতে বহরমপুর থেকে আয়োজকদের একজনকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার গ্রেফতার করা হয়েছে আরও দু'জনকে।
এদিন সকালে হুমায়ুনে বাড়ি যায় শক্তিপুর ও রেজিনগর থানার পুলিশ। বিধায়ককে 3 জুলাই শক্তিনগর থানায় হাজিরা দিতে হবে ৷ অন্য একটি মামলায় 4 জুলাই হাজিরা দিতে হবে রেজিনগর থানায়। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, " মরে গেলেও আমরা অন্যায়ের সঙ্গে আপস করব না। তবে মুসলমানদের নিয়ে মাঠে নামার যে বক্তব্য পেশ করেছিলাম তা প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। পুলিশ যা জানতে চাইবে তার জবাব দেব।" হুমায়ুনের বাড়িতে যখন পুলিশ যায় তখন তিনি ছিলেন না। দীর্ঘক্ষন পুলিশ দাঁড়িয়ে ছিল। পরে বিধায়কের বাড়ি থেকে একজন এসে নোটিশ গ্রহণ করেন।
বিতর্তিক মন্তব্যের জন্য বারবার সংবাদ শিরোনামে এসেছেন হুমায়ুন। সম্প্রতি রেজিনগরে দুটি সভা থেকে আবারও একাধিক বিরুপ মন্তব্য করেন তিনি ৷ কাশিপুরের মঞ্চ থেকে হুমায়ুন বলেন, "আমি যখন মুসলিমদের নিয়ে মাঠে নামব তখন মুখ্যমন্ত্রী বা পুলিশ সুপার কাউকে মানব না।" তার পরিপ্রেক্ষিতে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এনাফ ইজ এনাফ। এবার পদক্ষেপ নেওয়ার সময় এসেছে। আগে যারা,সভার আয়োজন করেছিল তাদের ব্যবস্থা হবে।"
রেজিনগরের এই সভার অন্যতম প্রধান দুই আয়োজক আমিনুল হক এবং গোলাম শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আম জনতা উন্নয়ন পার্টির অঞ্চল সভাপতি গোলাম শেখকে সোমবার রাতেই তাঁর বাড়ি থেকে গ্রেফতার করা হয়। অন্যদিকে, শক্তিপুর থানার পুলিশ আম জনতা উন্নয়ন পার্টির সহ সভাপতি আনিসুর রহমানকেও একই অভিযোগের ভিত্তিতে গ্রেফতার করেছে।
রেজিনগরের সভা থেকে বিজেপিকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে হুমায়ুন সেদিন আরও বলেছিলেন, "মুর্শিদাবাদে কিছু বিজেপি নেতা পরাজিত হয়েও অযথা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছেন।" সেই প্রসঙ্গ টেনে তিনি মুসলিম সম্প্রদায়কে একজোট করার কথা বলেন ৷ এমন মন্তব্য করেন, যা নিয়ে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়। পাশাপাশি, তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হলে তাতেও তিনি ভীত নন বলেও দাবি করেছিলেন বিধায়ক।
রেজিনগরেই শেষ নয়, এরপর শক্তিপুরের আরেকটি সভা থেকে হুমায়ুন কবীর স্থানীয় এক পুলিশ আধিকারিককে লক্ষ্য করে কড়া হুঁশিয়ারি দেন। ভোটের আগে তাঁর ভাইপোকে গ্রেফতারের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, হাজার হাজার মানুষকে নিয়ে থানায় গিয়ে ওই আধিকারিককে বের করে আনার ক্ষমতা তাঁর রয়েছে। এমনই আবহে দুটি মামলায় তাঁকে তলব করল পুলিশ ৷