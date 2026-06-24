ব্যবসায়ীর সম্পত্তি জোর করে দখল ! অতীনকে তলব পুলিশের

ব্যবসায়ীর সম্পত্তি জোর করে দখল ! অতীনকে তলব পুলিশের
অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের সামনে এক ব্যবসায়ীর জমি ও সম্পত্তি জোর করে প্রভাব বিস্তার করে নিজের পরিবারের সদস্যদের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন।
Published : June 24, 2026 at 1:06 PM IST
কলকাতা, 24 জুন: রাজ্যে পালাবদলের পর একের পর এক পূর্বতন শাসকদলের নেতার বিরুদ্ধে নানা অভিযোগে আইনি পদক্ষেপ করা হচ্ছে ৷ এবার কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষকে তলব করল পুলিশ । তাঁর বিরুদ্ধে জোর করে সম্পত্তি দখল করে নেওয়ার অভিযোগ করেছে শহরের এক ব্যবসায়ীর পরিবার ।
কলকাতা পুরনিগমের প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসের সামনে এক ব্যবসায়ীর জমি ও সম্পত্তি জোর করে প্রভাব খাটিয়ে নিজের পরিবারের সদস্যদের নামে লিখিয়ে নিয়েছেন । সেই জমি ফেরত চাওয়া হলে ওই পরিবারকে হুমকিও দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ রাজ্যে পালাবদল হওয়ার পর ওই মৃত ব্যবসায়ীর পরিবারের সদস্যরা বিধাননগর কমিশনারেটের দ্বারস্থ হয় । পরে বিধাননগর কমিশনারেটের তরফ থেকে ওই ব্যবসায়ীর পরিবারকে পাঠানো হয় বিধাননগর উত্তর থানায় । বিধাননগর উত্তর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে ওই পরিবার ।
বিধাননগর কমিশনারেট সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই তারা একটি চিঠি পাঠিয়েছে । চলতি সপ্তাহের মধ্যে অতীন ঘোষকে বিধাননগর উত্তর থানায় তদন্তকারীদের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে বলে জানা গিয়েছে । যদিও এবিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে অতীন ঘোষের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি ।
এই বিষয়ে বিধাননগর কমিশনারেটের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "আগে অতীন ঘোষকে ভালোভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে । প্রয়োজনে তাঁর বয়ান রেকর্ড করা হবে । তারপরেই এই বিষয়ে কোনও রকমের মন্তব্য করা সম্ভব ৷" জানা গিয়েছে, শুধু অতীন ঘোষ নন, বরং তৃণমূলের তৎকালীন একাধিক নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় ইতিমধ্যেই মামলা হয়েছে ।