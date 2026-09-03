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বারুইপুরে নাবালিকাকে যৌন নির্যাতন-খুন ! দু'মাসের মধ্যে 702 পাতার চার্জশিট পেশ, অভিযুক্ত 3

গত 4 জুলাই বারুইপুরে এক নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন, পরে তাকে খুনের ঘটনা ঘটে ৷ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ ও গণধর্ষণের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷

Baruipur
বারুইপুরে নাবালিকার উপর যৌন অত্যাচার ও খুন (প্রতীকী ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 3, 2026 at 4:46 PM IST

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বারুইপুর, 3 সেপ্টেম্বর: বারুইপুরের সূর্যপুরে নাবালিকা ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় তদন্ত শেষ করে চার্জশিট পেশ করল পুলিশ ৷ ঘটনার 60 দিনের মধ্যে বারুইপুরের বিশেষ পকসো আদালতে 702 পাতার চার্জশিট জমা দেওয়া হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ গত 31 অগস্ট বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে ওই চার্জশিট ৷ বারুইপুর পুলিশ জেলার বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর দাবি, অভিযোগ দায়েরের পর আট সপ্তাহের মধ্যে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া শেষ করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে ৷

পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন অনুযায়ী নাবালিকার পরিচয় গোপন রাখা হয়েছে ৷ তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়ার সময়ও তাঁর পরিচয় যাতে প্রকাশ্যে না আসে, সে বিষয়ে সতর্ক রয়েছে পুলিশ ৷ ঘটনার পর দ্রুত তদন্ত শেষ ও চার্জশিট পেশ করাকে পুলিশের তরফে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷ এখন 702 পাতার চার্জশিটের ভিত্তিতে আদালতে শুরু হবে বিচার প্রক্রিয়া ৷

এই ঘটনায় চার জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতা বা বিএনএস-এর একাধিক ধারায় মামলা করা হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বিএনএস-এর 137 (2) অপহরণ, 140 (3) অপহরণ ও খুন, 65 (1) শ্লীলতাহানি ও ধর্ষণের চেষ্টা, 70(2) গণধর্ষণ, 103(1) খুন, 238 তথ্যপ্রমাণ লোপাট ও 61 অপরাধজনক কাজকর্মের ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে ৷ এছাড়া নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো আইনের 6 নম্বর ধারাতেও মামলা রুজু হয়েছে ৷

গত 4 জুলাই রাতে বারুইপুরের সূর্যপুর এলাকার এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায় ৷ পরিবারের সদস্যরা তার খোঁজ শুরু করেন ৷ পরের দিন সকালে এলাকার একটি পুকুর থেকে উদ্ধার হয় নাবালিকার দেহ ৷ এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷ পরিবারের অভিযোগ এবং প্রাথমিক তদন্তের সূত্র ধরে সামনে আসে ধর্ষণ ও খুনের অভিযোগ ৷ নাবালিকার মৃত্যুর ঘটনাকে কেন্দ্র করে দ্রুত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় এবং পরে রাজ্যজুড়েও ব্যাপক আলোড়ন তৈরি হয় ৷

নাবালিকার উপর যৌন হেনস্থায় চার জন অভিযুক্তের মধ্যে প্রভাস মণ্ডলের মৃত্যু হওয়ায় বর্তমানে তিন অভিযুক্ত- কবীর মোল্লা, আনন্দ সর্দার ও দিবাকর সর্দারের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে এবং তাদের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট পেশ বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ ৷ এবার আদালতের পরবর্তী আইনি প্রক্রিয়ার দিকে নজর রয়েছে ৷ চার্জশিটে তদন্তকারীরা কী কী তথ্য ও প্রমাণ তুলে ধরেছেন এবং সেগুলির ভিত্তিতে কীভাবে অভিযোগ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করা হয়েছে, তা মামলার পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ৷

এই ঘটনায় বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট গঠন করে একাধিক জায়গায় তল্লাশি, জিজ্ঞাসাবাদ এবং তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহের কাজ শুরু হয় ৷ তদন্তকারীরা বিভিন্ন সূত্র খতিয়ে দেখে ঘটনায় জড়িত সন্দেহে মোট চার জনকে গ্রেফতার করেন ৷ তাদের বিরুদ্ধে নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন এবং হত্যার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয় ৷

তদন্ত চলাকালীন অভিযুক্তদের মধ্যে প্রভাস মণ্ডল নামে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয় পুলিশের গুলিতে ৷ পুলিশ সূত্রে দাবি, গত 8 জুলাই রাতে ঘটনার পুনর্নির্মাণের জন্য প্রভাসকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল ৷ সেই সময় পুলিশের কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র কেড়ে নিয়ে গুলি চালানোর চেষ্টা করেন তিনি বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে পুলিশ পাল্টা গুলি চালায়। পুলিশের গুলিতে মৃত্যু হয় প্রভাসের। ঘটনাটি নিয়েও সেই সময় নানা প্রশ্ন ও আলোচনা তৈরি হয়েছিল।

এরই মধ্যে ময়নাতদন্তের প্রাথমিক রিপোর্ট তদন্তের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসে ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী, নাবালিকাকে বস্তায় ভরে পুকুরের জলে ফেলে দেওয়ার সময়ও তার দেহে প্রাণ ছিল বলে ইঙ্গিত মেলে ৷ অর্থাৎ জলে ফেলে দেওয়ার আগে পর্যন্ত নাবালিকা বেঁচে ছিল ৷ তার আগে তার উপর ভয়াবহ নির্যাতন চালানো হয়েছিল বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্টে উঠে আসে ৷

প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে নাবালিকার যৌনাঙ্গে ক্ষত এবং মাথায় আঘাতের চিহ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল ৷ চিকিৎসকদের মতে, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ এবং জলে ডুবে শ্বাসরোধ— এই দু’টি বিষয়ই মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ৷ ময়নাতদন্তের এই তথ্য তদন্তকারীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ৷ দেহ উদ্ধারের পর ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া তথ্য, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এবং অন্যান্য প্রমাণের ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷

তদন্তের পাশাপাশি শুরু হয় চার্জশিট তৈরির প্রক্রিয়া ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তে সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্য, সাক্ষ্য এবং প্রমাণ একত্রিত করে আদালতে চার্জশিট পেশ করা হয়েছে ৷ ৩১ অগস্ট বারুইপুর মহকুমা আদালতে বিশেষ পকসো আদালতে জমা দেওয়া হয় 702 পাতার চার্জশিট ৷ পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার পর দ্রুত তদন্ত শেষ করে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যেই আদালতে নথি জমা দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে ৷

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