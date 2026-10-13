পথার মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে চার্জশিট, ফেস টাইম ব্যবহার করে প্রমাণ লোপাটের চাঞ্চল্যকর তথ্য

পথার মাফিয়া টুলুর বিরুদ্ধে চার্জশিট, ফেস টাইম ব্যবহার করে প্রমাণ লোপাটের চাঞ্চল্যকর তথ্য
Birbhum Sand mafia Tulu Mondal Chargesheet: বীরভূমের বালি ও পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডল দেশের বাইরে ৷ এদিকে তার বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিট পেশ করল পুলিশ ৷
Published : October 13, 2026 at 8:58 PM IST
সিউড়ি, 13 অক্টোবর: কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের মামলায় 75 দিনের মাথায় চার্জশিট দিল পুলিশ ৷ সিউড়ি জেলা আদালতে 41 পৃষ্ঠার চার্জশিট জমা পড়েছে টুলু-সহ 12 জনের নামে ৷ তদন্ত চলাকালীন মাফিয়া টুলু ফেস টাইম ব্যবহার করে নথি পাচার করতে বলেছিল ম্যানেজারদের, এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে এসেছে তদন্তে ৷ তবে এখনও ফেরার মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডল ৷
এই মামলার সরকারি আইনজীবী বিভাস চক্রবর্তী বলেন, "প্রথম চার্জশিট দ্রুত জমা পড়ল ৷ কয়েক হাজার কোটি টাকার স্ক্যাম ৷ টুলু মণ্ডল ফেরার ৷ ইতিমধ্যে তার নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হয়েছে ৷ দ্রুত আমরা ট্রায়াল শুরু করব ৷ এত বড় একটা ঘটনার তদন্ত খুব তাড়াতাড়িই হয়েছে ৷ আগামীতে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেওয়া হবে ৷"
বীরভূম জেলার কুখ্যাত পাথর মাফিয়া মহম্মদ নিজামুদ্দিন ওরফে টুলু মণ্ডলের মামলায় মাত্র 75 দিনের মাথায় সিউড়ি জেলা আদালতে চার্জশিট জমা দিল পুলিশ ৷ মামলার সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, মহম্মদবাজার থানার পুলিশ 41 পৃষ্ঠার চার্জশিট দিয়েছে ৷ সঙ্গে আরও এক হাজার পৃষ্ঠার নথি জমা পড়েছে আদালতে ৷
চার্জশিটে টুলু মণ্ডল-সহ 12 জনের নাম রয়েছে ৷ তার মধ্যে 11 জন গ্রেফতার হয়েছে ৷ ধৃতদের মধ্যে 4 জন সরকারি কর্মী ৷ মামলায় এখনও পর্যন্ত 52 জন সাক্ষীর নাম আছে ৷ দেশ ছেড়ে ফেরার মাফিয়া টুলু ৷ ইতিমধ্যে টুলু মণ্ডলের বিরুদ্ধে বিচারক গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছেন ৷ পাশাপাশি, আগেই বিজয় মালিয়া, মেহুল চোকসির মতো মাফিয়া টুলুর নামে ইন্টারপোল মারফৎ রেড কর্নার নোটিশও জারি হয়েছে ৷
এদিন, সিউড়ি জেলা আদালতে জমা পড়া চার্জশিট থেকে উঠে এসেছে, তদন্ত চলাকালীন মাফিয়া টুলু আই ফোনের ফেস টাইম অ্যাপ ব্যবহার করে ম্যানেজারদের ফোন করে যাবতীয় নথি পাচারের নির্দেশ দিয়েছিল ৷ কিন্তু, তা বিফল করেন তদন্তকারী অফিসাররা ৷
প্রসঙ্গত, প্রায় দেড় দশক ধরে বীরভূমে কুখ্যাত পাথর মাফিয়া হিসেবে পরিচিত টুলু মণ্ডল ৷ রাজ্যে পালা বদল হতেই, অর্থাৎ ডবল ইঞ্জিন সরকার আসতেই মাফিয়া টুলুর পর্দা ফাঁস হয় ৷ তদন্ত শুরু হয় তার সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ৷ তারপরেই ভারত ছেড়ে সপরিবার পালিয়ে যায় টুলু মণ্ডল ৷ এখনও পর্যন্ত তদন্তকারী আধিকারিকরা মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি বিদেশি সোনার বাট উদ্ধার করেছে পুলিশ ৷
টুলুর 242 টি ট্রাক-ডাম্পার, 7 টি বাড়ি, একটি খামার বাড়ি, একটি পার্কিং, 2 টি পাথর ক্রাশার, 3 টি পাথর খাদান, 300 বিঘা জমি-সহ 220 কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ এমনকী, অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে পাকিস্তানের টাকা ও টুলুর শ্যালকের শ্যালক মিন্টু শেখের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে থাইল্যান্ডের টাকা উদ্ধার করেছে পুলিশ ও স্পেশাল ট্রাক্স ফোর্স ৷