'মতুয়াদের ভোট কাটারু', অমিত শাহকে 'গো-ব্যাক' বলার সুযোগ পেল না মতুয়ারা
কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ফেরার পথে তাঁকে 'গো ব্যাক' পোস্টার দেখানোর পরিকল্পনা ছিল মতুয়াদের একাংশের ৷ বিক্ষোভ দেখানোর আগে ওই মতুয়াদের সরিয়ে দিল পুলিশ ৷
Published : January 31, 2026 at 7:07 PM IST
ব্যারাকপুর, 31 জানুয়ারি: মতুয়াদের ভোট কাটারু অমিত শাহ গো-ব্যাক ! কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের ব্যারাকপুর থেকে ফেরার পথে এসআইআর বিরোধী এমন পোস্টার ঘিরে সরগরম হয়ে উঠল উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর ৷
শনিবার ব্যারাকপুরে জনসভা করেন অমিত শাহ ৷ এদিকে তাঁকে 'গো-ব্যাক' লেখা পোস্টার দেখানোর পরিকল্পনা করেছিল মতুয়াদের একাংশ ৷ জানা গিয়েছে, ওই মতুয়ারা মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামী ৷ তাঁরা কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ওয়ারলেস মোড় সংলগ্ন এলাকায় অমিত শাহের কনভয় যাওয়ার সময় 'গো ব্যাক' পোস্টার হাতে নিয়ে বিক্ষোভ দেখাবেন, এমনটাই ঠিক ছিল ৷ সেই মতো মতুয়া মহাসঙ্ঘের কয়েকজন গোঁসাই জড়ো হয়েছিলেন ৷ কিন্তু সেই পরিকল্পনা ভেস্তে যায় পুলিশের তৎপরতায় ৷ বিক্ষোভ দেখানোর আগেই তাঁদের সেখান থেকে সরিয়ে দেয় পুলিশ ৷
তখন ক্ষোভে ফেটে পড়েন ওই মতুয়ারা ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর মতো হাইপ্রোফাইল ভিআইপি'র নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তাঁদের সরিয়ে দেওয়া হয়েছে, জানিয়েছে মোহনপুর থানার পুলিশ ৷
এই বিষয়ে অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসঙ্ঘের গোঁসাই পরিষদের সভাপতি নান্টু গোঁসাই বলেন, "দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী একজন ভোট কাটারু ৷ এসআইআর-এর নামে একদিকে তিনি হিন্দুদের নাম কাটছেন ৷ আবার মতুয়াদের নাম বাদ দিচ্ছেন ৷ অযথা হয়রানি করা হচ্ছে এসআইআরের নামে ৷ এর জবাব চাইতেই গো-ব্যাক স্লোগান দেওয়া ব্যানার নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা করেছিলাম আমরা ৷ কিন্তু তার আগে পুলিশ আমাদের আটকে দিল ৷ গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকেরই শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের অধিকার রয়েছে ৷ পুলিশ যেভাবে সরিয়ে দিল, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের ৷"
এদিন দুপুরে ব্যারাকপুরের আনন্দপুরী মাঠে জনসভায় আসেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷ সেই সভা থেকে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে একের পর এক ইস্যুতে তোপ দাগেন তিনি ৷ রাজ্যে পরিবর্তনের ডাক দিয়ে শাসকদল তৃণমূলকে সমূলে উৎখাতের বার্তা দিয়েছেন বিজেপির অন্যতম এই শীর্ষ নেতা ।
এই সভামঞ্চ থেকে মতুয়াদের উদ্দেশে অভয়বাণী দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ৷ অমিত শাহ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মতুয়া সম্প্রদায়কে ভয় দেখাচ্ছেন ৷ আমি বলছি, ভয় পাবেন না ৷ আপনাদের ভোট তিনি ছিনিয়ে নিতে পারবেন না ৷ তিনি যতই এসআইআর-এর বিরোধিতা করুন, যেভাবে চলছে, তা চলবে ৷ এসআইআর করে রাজ্য থেকে অনুপ্রেবেশকারীদের হটিয় দেব ৷ আর যারা বাকি থাকবে, তাদের বিজেপি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী এসে বের করে দেবে ৷"
রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন এসআইআর প্রক্রিয়া শুরুর ঘোষণা হতেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মতুয়ারা ৷ একদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম থেকে এসআইআর-এর বিরোধিতা করেছেন ৷ অন্যদিকে বিজেপি এই প্রক্রিয়ার সমর্থনে সরব হয়েছে ৷ এই দুই দলের রাজনৈতিক জাঁতাকলে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছে মতুয়ারা ৷ কারণ তাঁদের একটি বৃহৎ অংশ বাংলাদেশ থেকে ভারতে তথা রাজ্যে এসে বসবাস করছেন ৷ এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ায় যে নথিগুলি প্রয়োজন, তা নিয়ে ধন্দ দেখা দেয় ৷ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন মতুয়ারা ৷
এসআইআর প্রক্রিয়ায় মতুয়াদের একাংশ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন ৷ এসআইআরের নামে মতুয়া, হিন্দুদের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে এই অভিযোগ তুলে শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখানোর পরিকল্পনা নেন মমতাবালা পন্থী মতুয়াদের একাংশ ৷
তার জন্য ব্যারাকপুরের কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ের ওয়ারলেস মোড় এলাকা বেছে নেন তাঁরা ৷ কারণ, সভা শেষে এই রাস্তা ধরেই কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন অমিত শাহ ৷ সেই পরিকল্পনার কথা জানতে পারে মোহনপুর থানার পুলিশ ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কনভয় যাতে সুষ্ঠুভাবে বেরিয়ে যেতে পারে, তা মাথায় রেখে তৎপর হয় পুলিশ ৷ জড়ো হওয়া কয়েকজন মতুয়াকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাস্তা থেকে ৷