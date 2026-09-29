মমতার কুশপুত্তলিকা পোড়ানোয় আপত্তি নেই, জ্ঞানেশের সময় পুলিশের বাধা কেন ? প্রশ্ন কংগ্রেসের

মমতার কুশপুত্তলিকা পোড়ানোয় আপত্তি নেই, জ্ঞানেশের সময় পুলিশের বাধা কেন ? প্রশ্ন কংগ্রেসের
Bardhaman Congress Gyanesh Kumar Effigy Burning Protest: মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছে ৷ এই আবহে মোক্ষম প্রশ্ন তুলল বর্ধমান কংগ্রেস ৷
Published : September 29, 2026 at 7:04 PM IST
বর্ধমান, 29 সেপ্টেম্বর: একই কুশপুত্তলিকা, অথচ পুলিশের আচরণে কেন এত ফারাক ? প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কুশপুত্তলিকা পোড়াতে গেলে যে পুলিশ একসময় বাধা দিত, এখন সেই কুশপুত্তলিকা পোড়ালে পুলিশ নীরব ৷ কিন্তু মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুত্তলিকায় আগুন ধরাতে গেলেই পুলিশের আপত্তি ৷ বর্ধমানে কংগ্রেসের কর্মসূচিকে ঘিরে পুলিশের এই ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷
কংগ্রেসের অভিযোগ, জ্ঞানেশ কুমার ‘ওঁদের লোক’ বলেই তাঁর বিরুদ্ধে প্রতীকী প্রতিবাদেও বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ তুলে মঙ্গলবার বর্ধমানে পথে নামে পূর্ব বর্ধমান জেলা কংগ্রেস ৷ এদিন রেল স্টেশন চত্বর থেকে জেলাশাসকের দফতরের উদ্দেশে মিছিল শুরু করেন দলের কর্মী-সমর্থকরা ৷ কর্মসূচিতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি তাঁর প্রতিকৃতিতে দড়ি পরিয়ে প্রতীকী প্রতিবাদ করা হয় ৷
তবে মিছিল বাদামতলা মোড়ে পৌঁছতেই পরিস্থিতি বদলে যায় ৷ সেখানে পুলিশ মিছিল আটকে দেয় বলে কংগ্রেসের অভিযোগ ৷ এরপর জ্ঞানেশ কুমারের কুশপুত্তলিকা পোড়ানোর চেষ্টা করা হলে পুলিশ সেই পুত্তলিকা সরিয়ে নেয় ৷ কুশপুত্তলিকা কেড়ে নেওয়াকে কেন্দ্র করে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের টানাপোড়েন তৈরি হয় ৷
এই ঘটনাকে সামনে রেখে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি গৌরব সমাদ্দার ৷ তিনি বলেন, "রাজনৈতিক প্রতিবাদের ক্ষেত্রেও প্রশাসনের আচরণে পক্ষপাতিত্ব দেখা যাচ্ছে ৷" তাঁর অভিযোগ, বিজেপি বুথে গিয়ে ভোটে কারচুপি না-করলেও ভোটার তালিকায় কারচুপি করে মানুষকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে ৷
লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ‘ভোট চুরি’র অভিযোগের প্রসঙ্গও টেনে আনেন তিনি ৷ জেলা কংগ্রেস সভাপতির দাবি, রাহুল গান্ধি যখন ভোট চুরির অভিযোগ সামনে এনেছিলেন, তখন তাঁর বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন উঠেছিল ৷ কিন্তু পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশনের অভ্যন্তরের ব্যক্তিদের বক্তব্যেই সেই অভিযোগের সত্যতা প্রকাশ্যে এসেছে ৷
দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের পদত্যাগের দাবিতেও এ দিন সরব হয় জেলা কংগ্রেস ৷ শুধু স্লোগান বা প্রতীকী প্রতিবাদে থেমে থাকার বার্তা নয়, নির্দিষ্ট সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন গৌরব সমাদ্দার ৷ তাঁর ঘোষণা, 15 দিনের মধ্যে জ্ঞানেশ কুমার পদত্যাগ না-করলে জেলাশাসকের দফতর ঘেরাও করে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে কংগ্রেস ৷ এখানেই শেষ নয়, এরপর কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কুশপুত্তলিকাও জ্ঞানেশ কুমারের পাশে রেখে প্রতীকী প্রতিবাদ করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি ৷
বর্ধমানের এ দিনের কর্মসূচিতে একদিকে ‘ভোট চুরি’র অভিযোগ, অন্যদিকে কুশপুত্তলিকা পোড়ানোয় পুলিশের বাধা— দুই ইস্যুকে সামনে রেখেই সরব হয়েছে কংগ্রেস ৷ 15 দিনের সময়সীমার মধ্যে দাবি পূরণ না-হলে আন্দোলনের পরবর্তী ধাপ কী হয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।