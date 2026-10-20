সিপিএমের রক্তদান শিবিরে বাধা বেনিয়াপুকুর পুলিশের ! দাতারা ফিরে যেতেই বামেদের প্রশ্ন, কাদের স্বার্থে সরকার
CPI(M) Blood Bank Stopped by Police: বইয়ের স্টলের পর রক্তদান শিবির ! বামেদের আয়োজিত রক্তদান শিবির তুলে দিল পুলিশ ৷ প্রতিবেদন সাহাজান পুরকাইতের ৷
Published : October 20, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 20 অক্টোবর: রাজ্যে রক্তসঙ্কটের পরিস্থিতিতে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেও বাধার মুখে পড়ার অভিযোগ তুলল সিপিআই(এম) ৷ কলকাতার বালিগঞ্জ-1 এরিয়া কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত রক্তদান শিবিরে বেনিয়াপুকুর থানার পুলিশ বাধা দিয়েছে বলে অভিযোগ সিপিএম নেতাদের ৷ এর ফলে মাত্র দু'জন রক্ত দিতে পেরেছেন ৷ ফিরে গিয়েছে রক্ত সংগ্রহকারী বাস ৷
ঘটনাস্থলে উপস্থিত সিপিআই(এম) নেতাদের দাবি, চোরবাগান-কাণ্ডে আহতদের চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ব্লাড ব্যাঙ্কের অনুরোধেই দ্রুত এই শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল ৷ কিন্তু দু’জন রক্তদানের পরই রক্ত সংগ্রহকারী গাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের ভূমিকা ও রাজ্য সরকারের দায়িত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বাম নেতৃত্ব ৷
সিপিএমের কলকাতা জেলা কমিটির সম্পাদক কল্লোল মজুমদারের অভিযোগ, রাজ্যে রক্তের সঙ্কটের মধ্যেই রক্তদান শিবিরে বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ তাঁর দাবি, ব্লাড ব্যাঙ্কের অনুরোধে একদিনের মধ্যে জরুরি ভিত্তিতে শিবিরের আয়োজন করা হয় ৷ পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের বুক স্টল বন্ধ করারও চেষ্টা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ দলীয় কর্মীদের প্রতিরোধে বুক স্টল চালু থাকলেও রক্ত সংগ্রহকারী বাসে রক্তদান করতে বাধা দেওয়া হয়েছে ৷
কল্লোল আরও দাবি করেন, রাজ্যের 12টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক রক্তদান শিবির থেকে রক্ত সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধের মুখে পড়ছে ৷ সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে ব্লাড ক্রেডিট কার্ড থাকা সত্ত্বেও অনেক সময় রক্ত পাওয়া যাচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷ তাঁর বক্তব্য, বুক স্টল চালু রাখার মতোই বাধা অতিক্রম করে রক্তদানও চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে সিপিএম ৷
প্রাক্তন মন্ত্রী তথা সিপিএম নেতা দেবেশ দাসের অভিযোগ, চোরবাগান-কাণ্ডে আহতদের চিকিৎসার জন্য রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা করেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁর দাবি, সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কের জন্য রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল, বেসরকারির জন্য নয় ৷ তা সত্ত্বেও পুলিশ বাধা দেয় এবং স্বাস্থ্য দফতরে ফোন করার পর রক্ত সংগ্রহের ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যায় বলে অভিযোগ তাঁর ৷
দেবেশ দাসের কথায়, “আমরা সরকারকে সাহায্য করার জন্য রক্ত দিতে চাইছি, সেখানেও বাধা দেওয়া হচ্ছে।” তাঁর দাবি, প্রায় 50-60 জন রক্তদাতা প্রস্তুত ছিলেন ৷ কিন্তু মাত্র দু’জন রক্ত দিতে পেরেছেন ৷ পুলিশের তরফে কেন বাধা দেওয়া হল, তার স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি বলেও অভিযোগ করেন তিনি ৷
সিপিএম বালিগঞ্জ-1 এরিয়া কমিটির সম্পাদক মানজর এহসানের দাবি, "শিবিরের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমতির ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং পুলিশ জয়েন্ট কমিশনারকেও চিঠি দেওয়া হয়েছিল ৷ তাঁর অভিযোগ, ব্যক্তিগত জায়গায় শিবিরের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও পুলিশ এলাকা ঘিরে রাখে ৷ পরে রক্ত সংগ্রহের গাড়ি এলেও থানার তরফে ফোন যাওয়ার পর ব্লাড ব্যাঙ্কের গাড়ি ফিরে যায় ৷"
সিপিএম নেত্রী দীপু দাসও এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের সমালোচনা করেছেন ৷ তাঁর অভিযোগ, উৎসবের মরশুমে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হওয়ার পাশাপাশি প্রয়োজনের সময় রক্তদান শিবিরেও বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ চোরবাগান-কাণ্ডের পর আহতদের চিকিৎসায় রক্তের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে তিনি প্রশ্ন করেন, "মানুষের প্রয়োজনে রক্তদানের উদ্যোগেও বাধা এলে সরকার কার স্বার্থে কাজ করছে ?" তবে, পুলিশের তরফে এই অভিযোগের কোনও বক্তব্য দেওয়া হয়নি ৷ ইটিভি ভারতের তরফে কলকাতা পুলিশের পদাধিকারীর কাছে জানতে চাওয়া হলে মন্তব্য করতে রাজি হননি ৷