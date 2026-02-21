চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে ফেরাতে না-পেরে খুন ! আমডাঙা হত্যাকাণ্ডের কিনারা পুলিশের

চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে ফেরাতে না-পেরে খুন ! আমডাঙা হত্যাকাণ্ডের কিনারা পুলিশের
ভিন রাজ্যে পালিয়েও শেষ রক্ষা হল না । দু'জনকে ধরে হেফাজতে নিতেই কিনারা হল আমডাঙার সুদের কারবারির নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ।
Published : February 21, 2026 at 2:33 PM IST
আমডাঙা(উত্তর 24 পরগনা), 21 ফেব্রুয়ারি: চড়া সুদে টাকা ধার নিয়ে সেই টাকা সময় মতো পরিশোধ করতে পারছিলেন না ব্যবসায়ী ওবিদুল মণ্ডল । তার জেরে প্রতিনিয়ত তাঁকে সুদের কারবারির 'হুমকি'র মুখে পড়তে হচ্ছিল বলে অভিযোগ । ধারের টাকা পরিশোধের হাত থেকে বাঁচতে শেষে খুনের পরিকল্পনা করেন তিনি । পরিকল্পনামাফিক সুদের কারবারি জহিরুল ইসলামকে ধারের টাকা দেওয়ার নাম করে ডেকে এনে ধারালো অস্ত্র দিয়ে গলা কেটে নৃশংসভাবে খুন করে পালিয়ে যান ওবিদুল ।
পুলিশ জানিয়েছে, খুনের ঘটনায় তাঁকে সহযোগিতা করেন তাঁরই পরিচিত বন্ধু রবিউল ইসলাম । ভিন রাজ্যে গা ঢাকা দিয়েও শেষ রক্ষা হয়নি দুই 'খুনি'র । খুনের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহের মাথায় পলাতক দুই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জেরা করতেই বেরিয়ে আসে 'লোমহর্ষক' এই তথ্য । সেই সঙ্গে আমডাঙা হত্যাকাণ্ডের কিনারাও করে ফেলল বারাসত জেলা পুলিশ ।
নৃশংস এই হত্যাকাণ্ডের কিনারা নিয়ে শুক্রবার বারাসতে নিজের দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন জেলার পুলিশ সুপার প্রিয়ব্রত রায় । তিনি বলেন, "ছ'মাস আগে জহিরুলের কাছ থেকে ওবিদুল টাকা নিলেও সেই টাকা ধাপে ধাপে নিয়েছিল সে । সুদের টাকার পরিমাণ ঠিক কত, তা ধৃত ওবিদুলকে জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে । খুনের ঘটনায় রবিউল নিজের যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করলেও তদন্তে তাঁর যুক্ত থাকার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলেছে । দু'জনেই পরিকল্পনা করে জহিরুলকে নৃশংসভাবে খুন করেছে । খুনের অস্ত্র এখনও উদ্ধার না-হলেও সেটি বাজেয়াপ্ত করার চেষ্টা চলছে । ধৃত দু'জনকে ঘটনাস্থলে নিয়ে গিয়ে পুনর্নির্মাণ করা হবে । 'হুমকি'র জেরে আক্রোশ থেকেই খুন বলে মনে করা হচ্ছে । তবে, অন্য কোনও কারণ আছে কি না তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর 25-র জহিরুলের বাড়ি আমডাঙার সাধনপুরের রামপুর গ্রামে । বাড়ির কাছেই রয়েছে তাঁর একটি গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র । এর পাশাপাশি তিনি চড়া সুদেও টাকা খাটাতেন এলাকায় । জহিরুলের গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের পাশেই রয়েছে ওবিদুলের সেলাইয়ের দোকান । সেই সূত্রে পরিচয় হয় দু'জনের মধ্যে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, মাস ছ'য়েক আগে সুদের কারবারি জহিরুলের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা ধার নেন ব্যবসায়ী ওবিদুল । সুদের পরিমাণ এতটাই ছিল যে এক সময়ে সেই ধারের টাকা গিয়ে দাঁড়িয়েছিল দ্বিগুণ । ফলে, কিছুতেই সুদ-সহ ধারের আসল পরিশোধ করতে পারছিলেন না ওই ব্যবসায়ী । এদিকে, সুদ-সহ ধারের টাকা না-পেয়ে ওবিদুলের কাছে বারবার তাগাদা শুরু করেন সুদের কারবারি জহিরুল । অভিযোগ, তাগাদা দেওয়ার পরেও সেই টাকা না-পেয়ে সম্প্রতি ব্যবসায়ীর বাড়িতে গিয়ে 'হুমকি' দিয়ে আসেন তিনি । বলে আসেন, 'সুদ-সহ আসল টাকা না-পেলে তাঁর বাড়িঘর কেড়ে নেওয়া হবে ।'
এতে জহিরুলের প্রতি আক্রোশ জন্মায় ওবিদুলের । তিনি মনে মনে ছক কষতে থাকেন কীভাবে ওই সুদের কারবারিকে 'দুনিয়া' থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় । এ নিয়ে তাঁরই পরিচিত বন্ধু রবিউল ইসলামের সঙ্গে আলোচনা করেন ওবিদুল । রবিউলও সেলাইয়ের কাজের সঙ্গে যুক্ত । দু'জনে আলোচনা করার পর সুদের ব্যবসায়ীকে খুনের পরিকল্পনা করেন বলে অভিযোগ ।
এর পরেই 29 জানুয়ারি রাতে সুদের টাকা পরিশোধ করার নাম করে জহিরুলকে তাঁর গ্রাহক সেবা কেন্দ্রের সামনে ডেকে আনেন ওবিদুল । সেখান থেকে পাশের একটি নির্মীয়মাণ বিল্ডিংয়ে নিয়ে যাওয়া হয় ওই সুদের কারবারিকে । সেখানে আগে থেকে হাজির ছিলেন রবিউল । তার পর দু'জনে মিলে জহিরুলকে কুপিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন । তাঁর গলার নলি পর্যন্ত কেটে দেয় 'খুনি'রা । অতিরিক্ত রক্তপাতের জেরে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জহিরুলের । এখানেই শেষ নয়, খুনের তথ্য প্রমাণ লোপাট করতে নিহত জহিরুলের বাইক ঘটনাস্থল থেকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয় কয়েক কিলোমিটার দূরে দেগঙ্গায় ।
পরিবারের অভিযোগ পেয়ে ঘটনার তদন্তে নেমে পরের দিন অর্থাৎ 30 জানুয়ারি নির্মীয়মাণ ওই বিল্ডিং থেকে সুদ কারবারি জহিরুলের দেহ উদ্ধার করে আমডাঙা থানার পুলিশ । ঘটনার পরেই এলাকা থেকে বেপাত্তা হয়ে যান ওবিদুল এবং তাঁর পরিচিত বন্ধু রবিউল । খুনের ঘটনায় বারাসত জেলা পুলিশের তরফে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করা হয় বলে জানা যায় । সেই তদন্তকারী দলের হাতেই প্রথমে পাকড়াও হন রবিউল । এরপর তাঁকে জেরা করে খোঁজ মেলে খুনের 'মাস্টারমাউন্ড' ওবিদুলের । তাঁকে মুম্বইয়ের বান্দ্রা এলাকা থেকে ধরা হয়েছে বলে খবর পুলিশ সূত্রে ।
এদিকে, ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃত ওবিদুল-কে এ রাজ্যে নিয়ে আসার পর স্থানীয় আদালতে পেশ করে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় পুলিশ । অপর অভিযুক্ত রবিউলও বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছেন ।