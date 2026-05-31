সম্বলপুর থেকে কলকাতার পথে ? পুলিশের জালে বিপুল গাঁজা, ধৃত 2
ভোর রাতে গুপ্তমনি চেক পোস্টে প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি শুরু করে পুলিশ ৷ তখনই একটি পিকআপ ভ্যান থেকে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ গাঁজা ৷
Published : May 31, 2026 at 8:33 PM IST
ঝাড়গ্রাম, 31 মে: গোপন সূত্রে খবর ছিল আগেই । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই শনিবার রাত থেকে 49 নম্বর জাতীয় সড়কে (আগে যেটি 6 নম্বর জাতীয় সড়ক ছিল) নজরদারি শুরু করেছিল পুলিশ । আর সেই অভিযানে রবিবারের ভোরের আলো ফোটার আগেই মিলল বড় সাফল্য । একটি পিকআপ ভ্যান থেকে উদ্ধার হল প্রায় দেড় কুইন্টালেরও বেশি গাঁজা । ঘটনায় গ্রেফতার করা হয়েছে গাড়ির চালক ও খালাসিকে ।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, 'খবর' সঠিক ছিল ৷ তাই ভোর রাতে গুপ্তমনি চেক পোস্টে প্রতিটি গাড়ি থামিয়ে তল্লাশি চালানো হয় ৷ তখনই একটি পিকআপ ভ্যান থেকে বিপুল পরিমাণ গাঁজা পাওয়া যায় ৷ পিকআপ ভ্যানটি ঝাড়খণ্ড থেকে কলকাতার দিকে যাচ্ছিল ৷ গাড়ির ভিতরে বস্তাবন্দি অবস্থায় পাওয়া যায় 1 কুইন্টাল 56 কেজি 200 গ্রাম গাঁজা । যার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ টাকা বলে অনুমান তদন্তকারীদের ।
ধৃতদের পরিচয়, উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরের বাসিন্দা হিমাংশু সিং এবং কলকাতার বাসিন্দা আজমল হোসেন । তাঁদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ । রবিবার ঝাড়গ্রাম আদালতে তোলা হলে বিচারক দু'জনকেই সাত দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । ধৃতদের জেরা করে এই চক্রে আর কে বা কারা জড়িত তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
জাতীয় সড়ক ধরে গাঁজা পাচারের অভিযোগ নতুন নয় ৷ রবিবার ভোর রাতে গাঁজা পাচারের খবর 'কনফার্ম' হতেই ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ এবং এসডিপিও শামীম বিশ্বাসের তত্ত্বাবধানে এই অভিযান চালানো হয় । অভিযানে নেতৃত্ব দেন মানিকপাড়া বিট হাউসের ওসি সৈকত সেনাপতি-সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকরা ।
তদন্তকারীদের প্রাথমিক অনুমান, ওড়িশার সম্বলপুর এলাকা থেকে এই বিপুল পরিমাণ গাঁজা পশ্চিমবঙ্গে পাচার করা হচ্ছিল । দীর্ঘদিন ধরেই ওই অঞ্চলের মাদকচক্র জাতীয় সড়ককে ব্যবহার করে বিভিন্ন রাজ্যে গাঁজা সরবরাহ করছে বলে পুলিশের দাবি । তবে এবার সেই চক্রের পরিকল্পনায় বড়সড় ধাক্কা দিল ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের তৎপরতা ।
জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "রেলপথেও এখন নজরদারির কড়াকড়ি ৷ ফলে সড়কপথে সক্রিয় হয়ে উঠেছে পাচারচক্র ৷ যে কারণে জাতীয় সড়কে নিয়মিত নজরদারি চালানো হচ্ছে । তারই ফলে এই সাফল্য ৷" মাদক পাচারের বিরুদ্ধে আগামিদিনেও একই ধরনের অভিযান চালানো হবে বলে জানিয়েছেন ওই পুলিশকর্তা ৷