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প্রায় 7 কোটি টাকার সুপারি উদ্ধার ! 5টি গোডাউন সিল করল পুলিশ

Betel Nut Recovery: বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি সুপারির দাম প্রায় 400 টাকা । অভিযানের পর গোডাউনের মালিকরা গা ঢাকা দিয়েছেন ।

betel nuts seized
গোডাউন থেকে সুপারি উদ্ধার আলিপুরদুয়ারে (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 10, 2026 at 12:33 PM IST

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আলিপুরদুয়ার, 10 নভেম্বর: সুপারি মজুত ও সম্ভাব্য পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে নামল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ । শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়িতে পরপর অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচটি সুপারির গোডাউন সিল করল পুলিশ । সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 3300 বস্তা সুপারি । আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাত কোটি টাকা ।

অভিযানের পর থেকেই পাঁচটি গোডাউনের মালিকের হদিশ মিলছে না । তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । বিপুল পরিমাণ সুপারি মজুতের ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়ির পাঁচটি গোডাউনের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে । সুপারিগুলির বৈধ নথিপত্র রয়েছে কি না, কোথা থেকে বিপুল পরিমাণ সুপারি আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

প্রায় 7 কোটি টাকার সুপারি উদ্ধার ! (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি মিলন বর্মনের নেতৃত্বে উত্তর পারোকাটা রেলগেট সংলগ্ন একটি গোডাউনে অভিযান চালানো হয় । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালায় পুলিশ । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীবকুমার বর্মনও । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর গোডাউনটি সিল করা হয় । সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বস্তা সুপারি ।

প্রতিটি বস্তায় প্রায় 65 থেকে 70 কেজি সুপারি রয়েছে । বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি সুপারির দাম প্রায় 400 টাকা । সেই হিসেবে শুধুমাত্র শামুকতলার গোডাউনে মজুত সুপারির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাত কোটি টাকা । অভিযানের পর গোডাউনের মালিক গা ঢাকা দিয়েছেন । যদিও তাঁর বাবার দাবি, তাঁদের কাছে সুপারি মজুতের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে ।

অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়িতেও একইভাবে অভিযান চালিয়ে চারটি সুপারির গোডাউন সিল করেছে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । ওসি দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় । চারটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 800 বস্তা সুপারি । এই গোডাউনগুলির মালিকরাও অভিযানের পর থেকে পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।

betel nuts seized
গোডাউনে হানা পুলিশের (ইটিভি ভারত)

উল্লেখ্য, সম্প্রতি ফালাকাটাতেও বিপুল পরিমাণ সুপারি উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছিল । এবার শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়িতে পরপর পাঁচটি গোডাউন সিল হওয়ায় জেলার সুপারি মজুত ও পরিবহণের নেপথ্যে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।

TAGGED:

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BETEL NUTS SEIZED
সুপারি উদ্ধার
সুপারি পাচার

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