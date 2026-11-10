প্রায় 7 কোটি টাকার সুপারি উদ্ধার ! 5টি গোডাউন সিল করল পুলিশ

প্রায় 7 কোটি টাকার সুপারি উদ্ধার ! 5টি গোডাউন সিল করল পুলিশ
Betel Nut Recovery: বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি সুপারির দাম প্রায় 400 টাকা । অভিযানের পর গোডাউনের মালিকরা গা ঢাকা দিয়েছেন ।
Published : November 10, 2026 at 12:33 PM IST
আলিপুরদুয়ার, 10 নভেম্বর: সুপারি মজুত ও সম্ভাব্য পাচার চক্রের বিরুদ্ধে বড়সড় অভিযানে নামল আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ । শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়িতে পরপর অভিযান চালিয়ে মোট পাঁচটি সুপারির গোডাউন সিল করল পুলিশ । সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 3300 বস্তা সুপারি । আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাত কোটি টাকা ।
অভিযানের পর থেকেই পাঁচটি গোডাউনের মালিকের হদিশ মিলছে না । তাঁদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ । বিপুল পরিমাণ সুপারি মজুতের ঘটনায় এলাকাজুড়ে শোরগোল পড়ে গিয়েছে । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়ির পাঁচটি গোডাউনের মালিকের বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছে । সুপারিগুলির বৈধ নথিপত্র রয়েছে কি না, কোথা থেকে বিপুল পরিমাণ সুপারি আনা হয়েছিল এবং কোথায় পাঠানোর পরিকল্পনা ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথমে শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি মিলন বর্মনের নেতৃত্বে উত্তর পারোকাটা রেলগেট সংলগ্ন একটি গোডাউনে অভিযান চালানো হয় । গোপন সূত্রে খবর পেয়ে এই অভিযান চালায় পুলিশ । পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছন শামুকতলা থানার ওসি সঞ্জীবকুমার বর্মনও । ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনার পর গোডাউনটি সিল করা হয় । সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় আড়াই হাজার বস্তা সুপারি ।
প্রতিটি বস্তায় প্রায় 65 থেকে 70 কেজি সুপারি রয়েছে । বাজারদর অনুযায়ী প্রতি কেজি সুপারির দাম প্রায় 400 টাকা । সেই হিসেবে শুধুমাত্র শামুকতলার গোডাউনে মজুত সুপারির আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় সাত কোটি টাকা । অভিযানের পর গোডাউনের মালিক গা ঢাকা দিয়েছেন । যদিও তাঁর বাবার দাবি, তাঁদের কাছে সুপারি মজুতের বৈধ কাগজপত্র রয়েছে ।
অন্যদিকে, কামাখ্যাগুড়িতেও একইভাবে অভিযান চালিয়ে চারটি সুপারির গোডাউন সিল করেছে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ । ওসি দীপায়ন সরকারের নেতৃত্বে গোপন খবরের ভিত্তিতে এই অভিযান চালানো হয় । চারটি গোডাউন থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রায় 800 বস্তা সুপারি । এই গোডাউনগুলির মালিকরাও অভিযানের পর থেকে পলাতক বলে পুলিশ সূত্রে খবর ।
উল্লেখ্য, সম্প্রতি ফালাকাটাতেও বিপুল পরিমাণ সুপারি উদ্ধারের ঘটনা সামনে এসেছিল । এবার শামুকতলা ও কামাখ্যাগুড়িতে পরপর পাঁচটি গোডাউন সিল হওয়ায় জেলার সুপারি মজুত ও পরিবহণের নেপথ্যে কোনও সংগঠিত চক্র কাজ করছে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে । গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে পুলিশ ।