একই দিনে গুলিবিদ্ধ হয়ে 2 জনের মৃত্যু, ভোটের আগে প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা

একই দিনে গুলিবিদ্ধ হয়ে 2 জনের মৃত্যু, ভোটের আগে প্রশ্নের মুখে নিরাপত্তা
ইংরেজবাজারে একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার এক কয়লা ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ ৷ আরেক ব্যবসায়ীকে গুলি কালিয়াচকে ৷
Published : November 26, 2025 at 2:15 PM IST
মালদা, 26 নভেম্বর: একই দিনে দু'টি খুন ৷ দু'টি খুনেই ব্যবহৃত হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র ৷ ভোটের আগে এখন থেকেই কি উত্তপ্ত হয়ে উঠছে কালিয়াচক ? যখন পুলিশ বারবার দাবি করছে, বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র কিংবা বোমার দৌরাত্ম্যে রাশ টানা হয়েছে, তখন দুষ্কৃতীদের হাতে অবাধে কীভাবে সেসব পৌঁছে যাচ্ছে প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও ৷ মঙ্গলবারের দু'টি ঘটনারই তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷ তবে দুষ্কৃতীদের এখনও পর্যন্ত চিহ্নিত করা যায়নি ৷
গতকাল সকালে ইংরেজবাজার থানার কাটাগড় এলাকার একটি আমবাগান থেকে উদ্ধার হয় এক কয়লা ব্যবসায়ীর রক্তাক্ত দেহ ৷ ওবাইদুল্লা খান নামে 31 বছর বয়সি ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি কালিয়াচক থানার সুলতানগঞ্জে ৷ সোমবার বিকেলে মোটরবাইক নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন তিনি ৷ তারপর থেকে তাঁর আর খোঁজ পাননি পরিবারের সদস্যরা ৷ ওবাইদুল্লার মোবাইল ফোনেও সুইচ অফ ছিল ৷ সোমবার রাতেই পরিবারের সদস্যরা কালিয়াচক থানায় তাঁর নামে মিসিং ডায়ারি করেন ৷ পরদিন সকালে আমবাগান থেকে তাঁর রক্তাক্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ মৃতদেহের পাশেই পড়েছিল তাঁর মোটরবাইকটি ৷ গতকাল মৃতদেহের ময়নাতদন্তও করা হয় ৷ ওবাইদুল্লার মাথা থেকে উদ্ধার হয়েছে বুলেট ৷
পরের ঘটনা গতকাল রাতের ৷ কালিয়াচক থানার জালালপুর গ্রামের লতিপুর মাঠের কাছে 55 বছরের এক প্রৌঢ়, আজহার আলিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে দুষ্কৃতীরা ৷ তাঁর বাড়ি স্থানীয় ফতেখানি কামাত গ্রামে ৷ তিনি জালালপুর স্ট্যান্ডে পাঁপড় ভাজা বিক্রি করে সংসার চালান ৷ গতকাল রাতে সেখান থেকে বাড়ি ফিরছিলেন ৷ জানা যাচ্ছে, আজহারের কাছে টাকা দাবি করেছিল তিন দুষ্কৃতী ৷ তিনি তাদের চাহিদামতো টাকা দিতে পারেননি ৷ তাঁর কাছে যা ছিল, সব কেড়ে নেয় দুষ্কৃতীরা ৷ তাদের হাত থেকে প্রাণ বাঁচাতে তিনি পালাতে শুরু করেন ৷ সেই সময় তাঁকে গুলি করা হয় বলে অভিযোগ ৷ পরে স্থানীয় মানুষজন তাঁকে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যালে পাঠান ৷ সেখানেই মারা যান তিনি ৷ বুধবার তাঁর মৃতদেহের ময়নাতদন্ত করা হচ্ছে ৷
বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত মোথাবাড়ির বিধায়ক, রাজ্যের মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ৷ তিনি নিজেও কালিয়াচক এলাকার বাসিন্দা ৷ এনিয়ে প্রশ্ন করা হলে তিনি জানান, “ওবাইদুল্লা তৃণমূলের কর্মী ৷ যতদূর জানতে পেরেছি, আজহার তৃণমূলেরই সমর্থক ৷ তবে এই ঘটনা আমরা রাজনীতি করতে রাজি নই ৷ আমরা চাই, দুষ্কৃতীরা ধরা পড়ুক ৷ দোষীরা শাস্তি পাক ৷ পুলিশ দু'টি ঘটনারই তদন্ত করছে ৷ আশা করি, দুষ্কৃতীরা খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার হবে ৷ দু'টি ঘটনার একটির সঙ্গেও রাজনৈতিক বিষয় নেই ৷”
বিষয়টি নিয়ে তৃণমূলকে বিঁধতে ছাড়েননি বিজেপির দক্ষিণ মালদা সাংগঠনিক জেলার সাধারণ সম্পাদক বিশ্বজিৎ রায় ৷ তিনি বলেন, “তৃণমূল গোটা রাজ্যটাকে দুষ্কৃতীদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে ৷ মন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন স্বীকার করেছেন, গতকাল নিহত দু’জনই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ৷ তাঁদের পুলিশ তাঁদের দলের লোকজনকেই নিরাপত্তা দিতে পারছে না ৷ সাধারণ মানুষের পরিস্থিতি কী, সেটা সহজেই বোঝা যাচ্ছে ৷”
পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, “দুই ব্যক্তিই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছেন ৷ দু'টি ঘটনার পুলিশি তদন্ত শুরু হয়েছে ৷ দুষ্কৃতীদের দ্রুত চিহ্নিত ও গ্রেফতার করা হবে ৷ বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্রের বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান জারি রয়েছে ৷ অভিযানের তীব্রতা আরও বাড়ানো হবে ৷”