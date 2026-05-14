পৈলানে তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের বিলাসবহুল বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি, কেন
Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST
পৈলান, 14 মে: বিজয় মিছিলের মঞ্চে প্রকাশ্যে 'হুমকি' দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল তাঁর বিরুদ্ধে ৷ এই নিয়ে শুরু হওয়া তীব্র রাজনৈতিক বিতর্কের মধ্যেই বৃহস্পতিবার সকালে বিষ্ণুপুরের তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলের পৈলানের বিলাসবহুল বাড়িতে তল্লাশি চালাল ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ । সকাল থেকেই গোটা এলাকায় কড়া নিরাপত্তার বলয় তৈরি করা হয় । বিধায়কের বাড়ির আশপাশ ঘিরে ফেলে মোতায়েন করা হয় বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী । আচমকা এই তল্লাশি অভিযানকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় পৈলান ও সংলগ্ন এলাকায় ।
পুলিশ সূত্রে খবর, কয়েকদিন আগে একটি বিজয় মিছিল চলাকালীন প্রকাশ্যে বিতর্কিত ও হুমকিমূলক মন্তব্য করতে শোনা যায় তৃণমূল বিধায়ক দিলীপ মণ্ডলকে । সেই ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয় তুমুল বিতর্ক । এর পর বিজেপির পক্ষ থেকে ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । অভিযোগে দাবি করা হয়, বিধায়কের মন্তব্যে এলাকায় আতঙ্ক ও উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বিরোধী কর্মী-সমর্থকদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে ।
অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ । তারই জেরে বৃহস্পতিবার সকালে পৈলানে বিধায়কের বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে । যদিও তল্লাশির সময় দিলীপ মণ্ডল বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্টভাবে কিছু জানায়নি প্রশাসন । স্থানীয় সূত্রের দাবি, পুলিশের তল্লাশি শুরু হওয়ার আগেই তিনি এলাকা ছেড়ে বেরিয়ে যান ।
বর্তমানে তৃণমূল বিধায়কের অবস্থান কোথায়, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে । পুলিশও এ বিষয়ে নিশ্চিত কোনও তথ্য দেয়নি । তবে গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোর ক্রমশ বাড়ছে । বিজেপির দাবি, "আইন নিজের পথে চলতে শুরু করেছে । রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার করে ভয় দেখানোর রাজনীতি আর বরদাস্ত করা হবে না ।”
অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, ভোট-পরবর্তী উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহে এই ঘটনা নতুন করে রাজ্যের রাজনৈতিক সংঘাতকে আরও উস্কে দিতে পারে । পরিস্থিতি যাতে নিয়ন্ত্রণের বাইরে না যায়, সে কারণে পৈলান ও আশপাশের এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি টহল ।