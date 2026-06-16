জামাইষষ্ঠীর আগে সব্যসাচীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ, চলল তল্লাশি, জামাইকে ধরে কান্না শাশুড়ির

জামাইষষ্ঠীর আগে সব্যসাচীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে পুলিশ, চলল তল্লাশি, জামাইকে ধরে কান্না শাশুড়ির
তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া সব্যসাচী দত্তর শ্বশুরবাড়ি উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটায়৷ সেখানেই মঙ্গলবার তল্লাশি চালানো হয়৷
Published : June 16, 2026 at 9:34 PM IST
গাইঘাটা (উত্তর 24 পরগনা), 16 জুন: আগামী শনিবার জামাইষষ্ঠী৷ তার ঠিক চারদিন আগে শ্বশুরবাড়িতে হাজির সব্যসাচী দত্ত৷ তবে নিজের ইচ্ছেয় নয়৷ পুলিশের ইচ্ছেয়৷ আর জামাইকে এই অবস্থায় দেখে কান্না চেপে রাখতে পারলেন না সব্যসাচী দত্তের শাশুড়ি৷ জামাইকে ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেন তিনি৷
মঙ্গলবার এই ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা৷ সেখানেই এদিন বিকেলে বিধাননগর পুরসভার চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে হাজির পুলিশ৷ তোলাবাজির অভিযোগে গ্রেফতার হওয়ার এই তৃণমূল নেতার শ্বশুরবাড়িতে তল্লাশিও চালায় পুলিশ। ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালানোর পর সন্ধের পর তাঁকে আবার বিধাননগরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়।
উল্লেখ্য, গত 8 জুন তোলাবাজির অভিযোগে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ তৃণমূল নেতা তথা বিধাননগর পুরননিগমের চেয়ারম্যান সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করে। আদালত থেকে পুলিশ তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত করছে।
সব্যসাচীর বিরুদ্ধে বিধাননগর উত্তর থানায় এক ব্যবসায়ী অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। তাঁর অভিযোগ ছিল, ভয় দেখিয়ে সব্যসাচী তাঁর কাছ থেকে এক কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা নিয়েছেন। ওই ব্যবসায়ী পুলিশের কাছে বিভিন্ন সময়ে সব্যসাচীর করা হুমকি ফোনের অডিয়ো ক্লিপ জমা দিয়েছিলেন। থানায় অভিযোগ জমা দেওয়ার পরেই গভীর রাতে নিউটাউনের বাড়ি থেকে পুলিশ সব্যসাচীকে গ্রেফতার করে। পরের দিন আদালতে নেওয়ার সময় থানা চত্বরে তাঁকে লক্ষ্য করে মহিলাদের ডিম ছুঁড়তে দেখা যায়।
হেফাজতে নিয়ে সব্যসাচীর বিরুদ্ধে যখন তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত চলছে, তদন্তকারীদের হাতে তখন আরও বেশ কিছু অভিযোগ আসে। অভিযোগ, রাজারহাট, নিউটাউন-সহ বিধাননগর এলাকায় তোলাবাজির একটি সিন্ডিকেট রয়েছে। সেই সিন্ডিকেটের মাথায় তাঁর নাম রয়েছে। অতীতে বহুবার সব্যসাচী নিয়ন্ত্রিত তোলাবাজি সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু শাসক দলের নেতা হওয়ায় পুলিশ তাঁর টিকিও ছুঁতে পারেনি। রাজ্যে পালাবদল হতেই বদলে গেল পুরনো সেই ছবিটা। তোলাবাজির অভিযোগে পুলিশ সব্যসাচীকে মধ্যরাতে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে যায়।
সব্যসাচীর শ্বশুরবাড়ি উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার উত্তর বাগনা গ্রামে। মঙ্গলবার বিকেলে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ সব্যসাচীকে নিয়ে ওই গ্রামে আসে। নিউটাউন ও বিধাননগরের তোলাবাজি সিন্ডিকেটের কোনও নথি শ্বশুরবাড়িতে কোনও আছে কি না, সে ব্যাপারে তল্লাশি চলে। পুলিশের ঘেরাটোপে জামাইকে দেখে শাশুড়ি কান্নার ভেঙে পড়েন। সন্ধের পরে পুলিশ এখান থেকে তাঁকে আবার বিধাননগরে আর ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে।
পুলিশের গাড়ি থেকে নেমে শ্বশুরবাড়ি প্রবেশ করা ও সেখান থেকে বেরিয়ে আবার পুলিশের গাড়িতে ওঠার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সব্যসাচী বলেন, ‘‘তদন্ত ঠিকভাবে হচ্ছে না। পুলিশ স্বাধীনভাবে কাজ করছে না। উপর থেকে যেমন নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, পুলিশ সেভাবেই কাজ করছে।’’
অতীতের তৃণমূল সরকারের সময় পুলিশকে দলদাস বলে অনেকেই কটাক্ষ করেছেন। বিজেপি সরকারের আমলেও কি পুলিশ দলদাসে পরিণত হয়েছে? সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে সব্যসাচী বলেন, ‘‘পুলিশ এখন দলদাসের চেয়েও খারাপ হয়েছে।’’