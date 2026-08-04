ETV Bharat / state

কনভয় থামিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ, রাতভর তল্লাশি চলল মাদকের ডেরায়

মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামিয়ে দুই যুবকের অভিযোগের পরই এলাকায় মাদকের ডেরা ভাঙল পুলিশ। জলপাইগুড়িতে চলল তল্লাশিও ৷

POLICE SEARCH OPERATION ON DRUG
মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামিয়ে অভিযোগের পরেই এলাকায় মাদকের ডেরা ভাঙল পুলিশ (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 4, 2026 at 4:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জলপাইগুড়ি, 4 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কনভয় থামিয়ে এলাকার মাদকের কারবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছিলেন দুই যুবক। অভিযোগ জানানোর পরেই নড়েচড়ে বসল পুলিশ। রাতভর এলাকায় অভিযান চালাল কোতোয়ালি থানার পুলিশ। ওই দুই যুবক জলপাইগুড়ি ইন্দিরা গান্ধি কলোনির বাসিন্দা ৷ তাঁরা দীপ দাস ও গগন সাকারু ৷

জেলা পুলিশ সুপার সুজাতা কুমারি বীণাপানি বলেন, "আমরা মাদকের বিরুদ্ধে জেলাজুড়ে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছি ।" গত সপ্তাহে জলপাইগুড়ি জেলাশাসকের দফতরে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। সেখান থেকে জল্পেশ মন্দিরে পুজো দিতে যাওয়ার সময় দীপ ও গগন মুখ্যমন্ত্রীকে দাঁড়ানোর জন্য আবেদন করেন। কিছুটা দূরে গিয়ে শুভেন্দু তাঁর গাড়ি থামিয়ে দেন ও দুই যুবককে ডেকে পাঠান। তাঁরা তখন এলাকায় মাদকের কারবার নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অভিযোগ জানান। পাশাপাশি, মুখ্যমন্ত্রীও দুই যুবকের মোবাইল নম্বর দিয়ে বলে যান কোনও সমস্যা হলে তাঁর হোয়াটসঅ্যাপে জানানোর জন্য।

জলপাইগুড়িতে চলল তল্লাশি (ইটিভি ভারত)

অভিযোগের পর থেকেই সোমবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে নেশা বিরোধী অভিযানে নামে পুলিশ ৷ জলপাইগুড়ির ইন্দিরা গান্ধি কলোনি এলাকায় বেআইনি মাদক কারবারিদের বিরুদ্ধে অভিযান চালায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ ৷ উদ্ধার হয় মদের বোতল।

POLICE SEARCH OPERATION ON DRUG
রাতভর তল্লাশি চলল মাদকের ডেরায় (ইটিভি ভারত)

দীর্ঘদিন থেকে অভিযোগ, ইন্দিরা কলোনির বাজারের ক'য়েকটি চায়ের দোকান ও হোটেলের আড়ালে অবৈধভাবে মাদক কারবার চলছে। যার জেরে এলাকার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপন বিঘ্নিত হচ্ছে ৷ এর আগেও পুলিশের অভিযান হলেও তেমন কাউকেই ধরা যায়নি ৷ এলাকাবাসীর দাবি, পুলিশের অভিযানের পর মাদক ব্যবসা বন্ধ হলেও কিছুদিন পর আবার আগের মতোই রমরমিয়ে এই ব্যবসা শুরু হয়ে যায় ৷

POLICE SEARCH OPERATION ON DRUG
মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় থামিয়ে যুবকের অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয়রা আরও জানিয়েছেন, যেসব দোকান ও হোটলকে কেন্দ্র করে এই অবৈধ কারবার চলছে, সেগুলির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হলে মদের ব্যবসা অনেকটাই বন্ধ করা সম্ভব হবে ৷ পাশাপাশি, দিনের বেলায় নিয়মিত পুলিশি অভিযান চালানোরও দাবি জানিয়েছেন বাসিন্দারা। এলাকাবাসী পঙ্কু দাসের দাবি, পুলিশ মাঝেমধ্যে অভিযান চালায় ঠিক ৷ কিন্তু আবার মাদকের কারবার চালু হয়ে যায় ৷ আমরা চাই, মাদকের কারবারীদের আস্তানা গুঁড়িয়ে দেওয়া হোক। না-হলে নেশার প্রবণতা নিয়ন্ত্রণে আসবে না।

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্রী
CM SUVENDU ADHIKARI
মাদকের ডেরায় তল্লাশি
JALPAIGURI DRUG TRADE ISSUES
POLICE SEARCH OPERATION ON DRUG

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.