জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে জালিয়াতি ? বিধাননগর পুরনিগমে পুলিশি তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত 6 বছরের নথি

জন্ম-মৃত্যুর শংসাপত্রে জালিয়াতি ? বিধাননগর পুরনিগমে পুলিশি তল্লাশিতে বাজেয়াপ্ত 6 বছরের নথি
আবেদন গ্রহণ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ কীভাবে সম্পন্ন হতো, সেই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা ৷
Published : July 23, 2026 at 9:15 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরিতে অনিয়মের অভিযোগ কি শুধুই গুজব, নাকি এর নেপথ্যে রয়েছে বড় কোনও জালিয়াতি চক্র ? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবার সরাসরি বিধাননগর পুরনিগমে অভিযান চালাল পুলিশ । বৃহস্পতিবার সল্টলেকের পুরভবনে গিয়ে 2020 থেকে 2026 সাল পর্যন্ত ইস্যু হওয়া জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র সংক্রান্ত সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ নথি, আবেদনপত্র, রেজিস্টার এবং ডিজিটাল তথ্য বাজেয়াপ্ত করেছে বিধাননগর দক্ষিণ থানার তদন্তকারী দল । গোটা ঘটনায় প্রশাসনিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, সাম্প্রতিক সময়ে ভূয়ো তথ্যের ভিত্তিতে জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র তৈরি, ভুয়ো পরিচয়ে শংসাপত্র পাইয়ে দেওয়া এবং সরকারি নিয়ম লঙ্ঘন করে শংসাপত্র ইস্যুর অভিযোগ তদন্তকারীদের নজরে আসে । অভিযোগের গুরুত্ব বিবেচনা করেই তদন্তের পরিধি বাড়ানো হয়েছে । প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর বৃহস্পতিবার বিশেষ তদন্তকারী দল সরাসরি পুরনিগমের জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন বিভাগে পৌঁছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ নথি নিজেদের হেফাজতে নেয় ।
তদন্তকারীদের মূল নজর এখন 2020 থেকে 2026 সালের মধ্যে ইস্যু হওয়া প্রতিটি জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের উপর । কতগুলি আবেদন জমা পড়েছিল, কোন নথির ভিত্তিতে সেগুলি অনুমোদিত হয়েছিল, আবেদন যাচাইয়ের দায়িত্বে কারা ছিলেন এবং নিয়ম মেনেই সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল কি না- এই প্রতিটি বিষয় খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে । ডিজিটাল ডেটাবেসের সঙ্গে রেজিস্টার ও আবেদনপত্র মিলিয়ে ক্রস-ভেরিফিকেশনও করা হবে বলে জানা গিয়েছে ।
তদন্তকারী আধিকারিকদের মতে, জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্র কেবল একটি প্রশাসনিক নথি নয়, নাগরিক পরিচয়ের অন্যতম ভিত্তি । আধার, ভোটার পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সরকারি নথি তৈরির ক্ষেত্রে এই শংসাপত্র অপরিহার্য । ফলে এই নথি জাল করে বা বেআইনিভাবে সংগ্রহ করা হলে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়তে পারে । প্রশাসনিক নিরাপত্তার পাশাপাশি জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা ।
বৃহস্পতিবারের অভিযানে তদন্তকারীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মী ও আধিকারিকদের সঙ্গেও দীর্ঘক্ষণ কথা বলেন । আবেদন গ্রহণ থেকে চূড়ান্ত অনুমোদন পর্যন্ত প্রতিটি ধাপ কীভাবে সম্পন্ন হতো, সেই প্রক্রিয়ার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে । কোন আধিকারিক কোন সময়ে দায়িত্বে ছিলেন, সেই তথ্যও নথিবদ্ধ করা হয়েছে ।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "পুরনিগম থেকে সংগ্রহ করা সমস্ত নথি ও ডিজিটাল তথ্য ফরেনসিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করা হবে । প্রতিটি শংসাপত্রের তথ্য সরকারি ডেটাবেসের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হবে । তদন্তে যদি কোনও ভুয়ো শংসাপত্র, জাল নথি বা বেআইনি উপায়ে শংসাপত্র ইস্যুর প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি, দালালচক্র কিংবা সরকারি কর্মী- যেই জড়িত থাকুন না কেন, কারও বিরুদ্ধে কোনও রকম রেয়াত করা হবে না ।"
অন্যদিকে, পুরনিগম সূত্রে দাবি, তদন্তে পুলিশের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করা হচ্ছে । প্রয়োজনীয় সমস্ত নথি তদন্তকারীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । তবে তদন্তের স্বার্থে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও মন্তব্য করতে চাননি পুর কর্তৃপক্ষ ।
বৃহস্পতিবারের এই অভিযানের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, গত ছ'বছরে ইস্যু হওয়া জন্ম ও মৃত্যুর শংসাপত্রের মধ্যে আদৌ কোনও বড় অনিয়ম লুকিয়ে রয়েছে কি না । তদন্তের অগ্রগতির দিকেই এখন নজর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক মহলের । যদি অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়, তবে এর সঙ্গে জড়িত বৃহত্তর চক্রেরও হদিস মিলতে পারে বলে মনে করছে তদন্তকারী মহল ।