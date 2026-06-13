আপ্ত সহায়কের খোঁজে ভোররাতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি

আপ্ত সহায়কের খোঁজে ভোররাতে অভিষেকের বাড়িতে পুলিশের তল্লাশি
চার ঘণ্টা ধরে তৃণমূল সাংসদের বাড়িতে তল্লাশি পুলিশের ৷ সাংসদের আপ্ত সহায়কের খোঁজেই এই তল্লাশি বলে সূত্রের খবর ৷
Published : June 13, 2026 at 9:50 AM IST
কলকাতা, 13 জুন: ভোররাত থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে তল্লাশি ৷ এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার শালবনি থানায় দায়ের করা মামলার সূত্র ধরে শনিবার ভোররাতে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি বড় দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে তল্লাশি চালায় ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারী (পিএ) সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া একটি আর্থিক প্রতারণার মামলার তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ সূত্র খুঁজতেই কালীঘাটে পৌঁছয় তদন্তকারী দল ৷ অভিযোগ, কয়েক কোটি টাকার আর্থিক লেনদেন ও প্রতারণা সংক্রান্ত একটি মামলায় সুমিত রায়ের নাম উঠে এসেছে । সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত এগোচ্ছে ৷
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, "তদন্তে আমি সব রকম সহযোগিতা করেছি ৷ লুকিয়ে রেখেছি কি না, আমার পুরো বাড়ি সার্চ হয়েছে । বাকি তদন্তকারী সংস্থার প্রতিনিধিদের জিজ্ঞাসা করুন । আমি তদন্তকারী সংস্থা নই ।"
তদন্তকারী সূত্রের দাবি, সম্প্রতি সুমিত রায়ের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্যাক করা হয় । সেই তথ্যের ভিত্তিতেই তদন্তকারীরা জানতে পারেন যে, তাঁর অবস্থান কালীঘাট এলাকার সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারে ৷ এরপরই শালবনি থানার পুলিশ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর শুরু করে । যদিও পুলিশি অভিযানের সময় সুমিত রায় সেখানে উপস্থিত ছিলেন কি না, সে বিষয়ে সরকারিভাবে কোনও তথ্য জানানো হয়নি ।
প্রসঙ্গত, এই একই মামলায় এর আগে গ্রেফতার হয়েছেন প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক সুজয় হাজরা ৷ অভিযোগ, জমি সংক্রান্ত একটি আর্থিক লেনদেন ও প্রতারণার ঘটনায় একাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয় ৷ তদন্ত যত এগিয়েছে, ততই সামনে এসেছে নতুন নতুন নাম । সেই সূত্র ধরেই এবার তদন্তের আওতায় এসেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত সুমিত রায় ৷
পুলিশের একাংশের মতে, মামলার আর্থিক লেনদেনের নথি, যোগাযোগের তথ্য এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ভূমিকা খতিয়ে দেখা হচ্ছে । তদন্তকারীরা জানতে চাইছেন, অভিযোগে উল্লিখিত আর্থিক লেনদেনের সঙ্গে কারা যুক্ত ছিলেন এবং সেই অর্থের উৎস ও ব্যবহার কী ছিল ৷ সেই কারণেই বিভিন্ন জায়গায় তল্লাশি ও তথ্যসংগ্রহের কাজ চলছে ৷
শনিবার সকাল থেকে কালীঘাট এলাকায় পুলিশের উপস্থিতি ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয় ৷ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির আশপাশে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয় । কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতি ঘটনাকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে । যদিও তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে বিস্তারিত কিছু জানানো হয়নি ৷
রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক তদন্ত এবং বিভিন্ন মামলায় তৃণমূলের একাধিক নেতা-নেত্রীর নাম উঠে আসায় রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে । তারই মধ্যে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যক্তিগত সহকারীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ এবং সেই সূত্রে তাঁর বাসভবনে পুলিশের পৌঁছে যাওয়া স্বাভাবিকভাবেই নতুন করে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে ।
তবে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি । দলের নেতাদের একাংশের বক্তব্য, তদন্ত চলুক এবং সত্য সামনে আসুক । অন্যদিকে বিরোধীদের দাবি, তদন্তের মাধ্যমে আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ।
সব মিলিয়ে, প্রতারণা ও জমি সংক্রান্ত আর্থিক অনিয়মের অভিযোগে চলা তদন্ত এখন নতুন মোড় নিয়েছে ৷ প্রাক্তন বিধায়কের গ্রেফতারের পর এবার অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিএ সুমিত রায়কে ঘিরে তদন্তের জাল বিস্তৃত হওয়ায় রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক মহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে । তদন্তের পরবর্তী ধাপে কী তথ্য সামনে আসে, সেদিকেই এখন নজর সকলের ।