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ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে মুকুটমণির ফ্ল্যাট সিল পুলিশের, তৃণমূল নেতার গ্রেফতারির জল্পনা তুঙ্গে

মুকুটমণি অধিকারী এবং ওই ফ্ল্যাটের প্রোমোটারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে পুলিশ ৷ তা না করা যাওয়ায় ফ্ল্যাটগুলি পুলিশ সিল করে দেয় ৷

Mukut Mani Adhikari flat seal
দুর্নীতির অভিযোগে মুকুটমণির ফ্ল্যাট সিল পুলিশের (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 15, 2026 at 11:30 AM IST

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কল্যাণী, 15 জুন: ত্রাণ সামগ্রীতে দুর্নীতির অভিযোগে এবার মুকুটমণি অধিকারীর কল্যাণীতে থাকা দুটি ফ্ল্যাট সিল করে দিল পুলিশ । তবে কি এবার গ্রেফতার হবেন রানাঘাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়কও ? নতুন করে সেই জল্পনা তুঙ্গে ৷

মূলত রবিবার রাতে জনরোষ আছড়ে পড়ে নদিয়া জেলার কল্যাণীতে অবস্থিত মুকুটমণি অধিকারীর ফ্ল্যাটে । জানা গিয়েছে, কল্যাণীর বি-ব্লকে অবস্থিত তাঁর দু'টি ফ্লাটের দরজা ভাঙতে উদ্যত হন কিছু মানুষজন । প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারী যদিও সেখানে ছিলেন না । তাঁর ফ্ল্যাটগুলিতে তালা লাগানো ছিল । পরে কল্যাণী থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী এলাকায় পৌঁছে জনরোষ আটকায় । পাশাপাশি প্রাক্তন বিধায়ক এবং ওই ফ্ল্যাটের প্রোমোটারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করে পুলিশ ৷ ওই ফ্ল্যাট দুটির দরজা খোলার চেষ্টা করে বলেও সূত্রের খবর । কিন্তু তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় শেষে পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে নোটিশ করে ওই ফ্ল্যাট দু'টি সিল করে দেওয়া হয় ।

ত্রাণ দুর্নীতির অভিযোগে মুকুটমণির ফ্ল্যাট সিল পুলিশের, প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়কের গ্রেফতারির জল্পনা তুঙ্গে (ইটিভি ভারত)

এর আগেও নদিয়ার নবদ্বীপে তৃণমূল নেতা তথা পুরসভার চেয়ারম্যান বিমানকৃষ্ণ সাহাকে ত্রাণ সামগ্রী দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করে পুলিশ । তাঁর ফ্ল্যাটের পাশে নিজের পরিচালিত ক্লাব থেকে বস্তা ভর্তি সরকারি ত্রাণ উদ্ধার হয় । পাশাপাশি, কৃষ্ণনগর দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী উজ্জ্বল বিশ্বাসের বাড়ি থেকে ত্রাণ সামগ্রী উদ্ধার করে পুলিশ এবং তাঁকেও গ্রেফতার করা হয় । এবার সেই একই অভিযোগ উঠল রানাঘাট দক্ষিণের প্রাক্তন বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীর বিরুদ্ধে । তাই মুকুটমণি অধিকারীও গ্রেফতারির আশঙ্কা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷

relief material corruption
মুকুটমণি অধিকারীর কল্যাণীতে থাকা দুটি ফ্ল্যাট সিল করল পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

যদিও স্থানীয় বিজেপি নেতা তথা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সহ-সভাপতি সব্যসাচী মুখোপাধ্যায় বলেন, "উনি(মুকুটমণি অধিকারী) বিধায়ক থাকাকালীন যে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী পেয়েছিলেন, তা তিনি এই ফ্ল্যাটে মজুদ রেখে দিয়েছেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে । একই সঙ্গে এই আবাসনে মোট তিনটি ফ্ল্যাট উনি দখল করে রেখেছেন । একটিতে মাঝেমধ্যে উনি এসে থাকেন অন্য দুটিতে তালা মারা থাকে । তারই মধ্যে একটিতে সরকারি ত্রাণ সামগ্রী রয়েছে । যদিও এরপর প্রাক্তন তৃণমূল বিধায়ক মুকুটমণি অধিকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাকে পাওয়া যায়নি । স্থানীয় বাসিন্দাদের সামনে কল্যাণী থানার পুলিশ ফ্লাট সিল করে দিয়ে চলে যায় । যখনই এই সিল করা ফ্ল্যাটের তালা খুলবে পুলিশ, তখন যেন আমাদের প্রতিনিধিরাও উপস্থিত থাকেন । কারণ ফ্লাটে কী কী রাখা রয়েছে, তা যাতে সর্বসম্মুখে আসে সেই আবেদন জানাচ্ছি ।"

রানাঘাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার আশিস মৈজ্য বলেন, "কল্যাণীর ফ্ল্যাটে সরকারি ত্রাণ রাখার অভিযোগকে কেন্দ্র করে একটা উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল । খবর পেয়ে আমাদের পুলিশ গিয়েছে এবং সেখানকার মানুষের একটা দাবি ছিল, ফ্ল্যাটটাকে সিল করতে হবে । সেই দাবি অনুযায়ী আপাতত আমরা সিল করে রেখেছি । পরবর্তীকালে অভিযোগ এলে তদন্ত শুরু হবে ।"

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মুকুটমণি অধিকারী
ত্রাণ দুর্নীতি
MUKUT MANI ADHIKARI

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