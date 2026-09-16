দেবরাজের 'তোলাবাজির টাকা' ঘুরপথে যায় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে !

দেবরাজের 'তোলাবাজির টাকা' ঘুরপথে যায় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে !
Debraj Chakraborty Extortion Case: বুধবার বারাসত আদালতে দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তৃতীয় চার্জশিট জমা দেয় বিধাননগর কমিশনারেট ৷ সেখানেই এই বিস্ফোরক দাবি করা হয়েছে ৷
Published : September 16, 2026 at 6:20 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: তোলাবাজির টাকা তৃণমূল নেতা দেবরাজ চক্রবর্তী দলের যুব শাখার অ্যাকাউন্টে জমা দিতেন ৷ তারপর ওই টাকার একটা অংশ চলে যেত লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে ৷ বিধাননগরের পুলিশ তদন্তে উঠে এসেছে এই তথ্য ৷ বুধবার বারাসত আদালতে জমা দেওয়া চার্জশিটে এমনই দাবি করেছেন তদন্তকারীরা ৷
দেবরাজ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তোলাবাজির মামলায় এ নিয়ে তৃতীয় চার্জশিট জমা দিল বিধাননগর কমিশনারেট । সেখানেই পুলিশ উল্লেখ করেছে, লেকটাউন এবং বাগুইআটি থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গা থেকে তোলাবাজির মাধ্যমে প্রায় 10 কোটি টাকা আদায় করেছিলেন দেবরাজ । সেই টাকা প্রথমে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ৷ পরবর্তী সময়ে ওই অর্থের একটি অংশ লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডস-এর সঙ্গে যুক্ত একটি সংস্থার অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে ৷
তৃতীয় চার্জশিটে মূলত তোলাবাজির টাকা সংগ্রহ, তা বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে জমা পড়া এবং পরবর্তী সময়ে সেই অর্থ কোথায় গিয়েছে, তারই আর্থিক সূত্র খতিয়ে দেখার কথা উল্লেখ করেছে পুলিশ । তদন্তকারীদের নজরে এখন পুরো টাকার হেরফের, কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কত টাকা নেওয়া হয়েছিল, সেই টাকা কীভাবে নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে পৌঁছল এবং পরবর্তী পর্যায়ে কোন কোন অ্যাকাউন্টে, তা স্থানান্তরিত হয়েছিল-সহ এই ধরনের নানা বিষয় । লেনদেনের সেই ধারাবাহিকতা তৈরি করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
পুলিশের দাবি, দেবরাজ বাগুইআটি এবং লেকটাউন এলাকায় প্রভাব খাটিয়ে ব্যবসায়ী এবং বিভিন্ন ব্যক্তির কাছ থেকে বিপুল অঙ্কের টাকা তুলতেন । তদন্তে উঠে আসা তথ্যের ভিত্তিতে ওই তোলাবাজির অঙ্ক প্রায় 10 কোটি টাকা বলে দাবি করেছে পুলিশ । তবে এই টাকা একবারে বা একটি নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টে জমা পড়েনি বলেই তদন্তকারীদের প্রাথমিক ধারণা । একাধিক ধাপে এবং বিভিন্ন অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে টাকা সরানো হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।
চার্জশিটে তদন্তকারীরা দাবি করেছেন, তোলাবাজির মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের একটি অংশ প্রথমে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের অ্যাকাউন্টে জমা পড়ে । সেখান থেকে কীভাবে এবং কোন প্রক্রিয়ায় টাকা পরবর্তী সময়ে অন্য অ্যাকাউন্টে পৌঁছল, সেটিই এখন তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় । সেই সূত্র ধরেই লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস-এর সঙ্গে যুক্ত সংস্থার অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়ার বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের স্টেটমেন্ট, এনইএফটি, আরটিজিএস, আইএমপিএস এবং অন্যান্য ডিজিটাল লেনদেনের তথ্য । তোলাবাজির অভিযোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অ্যাকাউন্টের পাশাপাশি যেসব অ্যাকাউন্টে টাকা গিয়েছে, সেগুলিরও লেনদেন পরীক্ষা করা হচ্ছে । কোনও টাকা নগদে তোলা হয়েছিল কি না, অন্য কোনও অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছিল কি না, অথবা ব্যবসায়িক লেনদেনের আড়ালে অর্থ সরানো হয়েছিল কি না, সব দিকই খতিয়ে দেখছে পুলিশ ।
তৃতীয় চার্জশিটে এই আর্থিক লেনদেনের উল্লেখ তদন্তে নতুন মাত্রা যোগ করেছে । কারণ, শুধু তোলাবাজির অভিযোগের তদন্ত নয়, অভিযোগের মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থের উৎস থেকে গন্তব্য পর্যন্ত সম্পূর্ণ আর্থিক পথ চিহ্নিত করার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ।
এখন তদন্তকারীদের মূল লক্ষ্য, 10 কোটি টাকার তোলাবাজির টাকা কার কাছ থেকে উঠেছিল, কার নির্দেশে কোথায় জমা পড়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত সেই অর্থের কতটা কোন কোন অ্যাকাউন্টে পৌঁছেছিল তা খুঁজে বের করা। তৃতীয় চার্জশিটের পর সেই মানি ট্রেল (শেষপর্যন্ত টাকা কোথায় পৌঁছেছিল) বিধাননগর কমিশনারেটের তদন্তের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হয়ে উঠেছে বলে জানা গিয়েছে ।
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