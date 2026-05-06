ন্যাজাটের সংঘর্ষ ও এন্টালির যুবক খুনে রাজনৈতিক যোগ নেই: পুলিশ
ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা বলেন, ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত হিংসায় 200-রও বেশি এফআইআর হয়েছে । তদন্তে নেমে পুলিশ মোট 433 জনকে গ্রেফতার করেছে।
Published : May 6, 2026 at 6:14 PM IST
কলকাতা, 6 মে: ন্যাজাটে সংঘর্ষের ঘটনা এবং এন্টালিতে যুবক খুনের ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই বলে মনে করছে পুলিশ ৷ এন্টালির ঘটনায় এখনও পর্যন্ত একজনকে আটক করা হয়েছে ৷ অপরদিকে, ন্যাজাটের ঘটনায় গ্রেফতার হয়েছেন চারজন ৷
উত্তর 24 পরগনার ন্যাজাটে ভেরি দখলকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের ঘটনায় চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বুধবার ভবানী ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে জানান রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্তা । তিনি জানান, সাম্প্রতিক নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বিক্ষিপ্ত হিংসার ঘটনা ঘটেছে । ইতিমধ্যেই 200-রও বেশি এফআইআর দায়ের হয়েছে । সেই সব মামলার ভিত্তিতে তদন্তে নেমে পুলিশ মোট 433 জনকে গ্রেফতার করেছে । তবে বুধবার সকাল থেকে নতুন করে কোনও হিংসার ঘটনা ঘটেনি বলেও তিনি আশ্বস্ত করেন ।
ন্যাজাটের ঘটনার প্রসঙ্গে ডিজি বলেন, স্থানীয় থানার আধিকারিকরা খবর পান যে এলাকায় দুটি গোষ্ঠী মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ন্যাজাট থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয় । সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে থাকা এক ব্যক্তি আচমকা গুলি চালায় ।
এই গুলিবর্ষণের ঘটনায় কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান ও ন্যাজাট থানার ওসি-সহ মোট চারজন আহত হন । আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে । গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ । রাজ্য পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে যাতে নতুন করে কোনও অশান্তি না হয় । তবে ন্যাজাটের এই ঘটনার সঙ্গে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনার কোনও সম্পর্ক নেই বলে জানিয়েছেন রাজ্য পুলিশের ডিজি ৷
এদিকে, এন্টালি থানা এলাকায় চাঞ্চল্যকর খুনের ঘটনা ঘিরে সোমবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় । চপার দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপে মৃত্যু হয় এক যুবকের । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতের নাম তাপস নস্কর । ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ালেও প্রাথমিক তদন্তে রাজনৈতিক যোগের সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়েছে লালবাজার । নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে"।
পুলিশ জানিয়েছে, তাপস নস্করের বিরুদ্ধে আগেও একাধিক অভিযোগ ছিল এবং তিনি দীর্ঘদিন ধরে ফেরার ছিলেন । সম্প্রতি তিনি এলাকায় ফিরে আসেন । সেই ফেরার পর থেকেই স্থানীয় কিছু ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হয় বলে অভিযোগ । সোমবার রাতে সেই বিবাদ চরম আকার নেয় ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতী তাপসের উপর চড়াও হয় এবং চপার দিয়ে তাঁকে লক্ষ্য করে একের পর এক কোপাতে থাকে । রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি । গুরুতর আহত অবস্থায় দ্রুত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ।
এই ঘটনার পরেই এলাকায় পুলিশ পৌঁছে তদন্ত শুরু করে । ইতিমধ্যেই এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ । এবিষয়ে নগরপাল অজয় নন্দ বলেন, এই ঘটনার সঙ্গে ভোট-পরবর্তী হিংসা বা কোনও রাজনৈতিক সংঘর্ষের যোগ আপাতত নেই । এটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিবাদ ও পূর্বশত্রুতার জেরে এই ঘটনা ঘটেছে বলে প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে । তবে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছে পুলিশ । এই ঘটনায় এলাকায় নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে । পুলিশ সূত্রে আশ্বাস, দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হবে এবং আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।
এদিকে, এই ঘটনায় রাজনৈতিক রং লাগার পর এবিষয়ে কাউন্সিলর স্বপন সমাদ্দার বলেন, "আমি 2021-এর পরে কাউন্সিলর হয়েছি । যাঁর কথা বলা হচ্ছে আমি তাঁকে চোখে দেখিনি । কোনও যোগাযোগ হয়নি । আমি কোনও গণ্ডগোল, মারামারি, ঝগড়া পছন্দ করি না । কখনও কোনও ঘটনা ঘটলে চেষ্টা করতাম যাতে সমস্যার সমাধান করে দেওয়া যায় । সকালে শুনেছি ঘটনাটা । খুবই দুঃখজনক ও নিন্দনীয় । কে করল, কারা করল বিস্তারিত কিছুই জানি না । মৃতদেহ শেষকৃত্যের জন্য শংসাপত্র দিলাম । জানলাম ওঁর পদবি হল নস্কর । তাপস নাম শুনেছিলাম, পদবি জানতাম না । তাপস নাকি এলাকাছাড়া ছিল । দীপক তৃণমূল করত । কাল শুনলাম এরা দুজনেই নাকি বিজেপি করা শুরু করেছে । এই ঘটনা নিয়ে রং চড়ানো উচিত নয় । দীর্ঘ দিনের ব্যক্তি শত্রুতা । দুজনেই তৃণমূল ছিল, বিজেপি হয়েছে । এইসব নোংরা কাজে আমি কোনওদিন সাপোর্ট করিনি । আমি নিজেও যুক্ত থাকতে চাইনি ।"