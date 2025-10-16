রতুয়ায় চিকিৎসকের উপর হামলায় প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা

রতুয়ায় চিকিৎসকের উপর হামলায় প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা
দু’মাস আগে ঘটনাটি ঘটে৷ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে অভিযোগ৷ এখনও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নেয়নি বলে দাবি আক্রান্তের৷
মালদা, 16 অক্টোবর: মাস দুয়েক আগে রোগী সেজে বাড়িতে ঢুকে এক গ্রামীণ চিকিৎসকের উপর হামলা চালিয়েছিল চার দুষ্কৃতী৷ যদিও তারা ডাকাতির উদ্দেশ্যে আসেনি৷ বাড়ি থেকে কিছু খোওয়াও যায়নি৷ গোটা ঘটনা বাড়িতে লাগানো সিসিটিভির ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল৷ সেই ঘটনায় প্রতিবেশী একটি পরিবারের উপর সন্দেহ হয়েছিল ওই চিকিৎসকের৷
তিনি স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেছিলেন৷ তদন্তে নেমে পুলিশ সিসিটিভির হার্ড ডিস্ক খুলে নিয়ে যায়৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত পুলিশ দুষ্কৃতীদের চিহ্নিতই করতে পারেনি৷ পুলিশের ভূমিকায় হতাশ ওই গ্রামীণ চিকিৎসক ও তাঁর পরিবারের সবাই আবারও প্রাণঘাতী হামলার আশঙ্কা করছেন৷
চিকিৎসকের অভিযোগ, তদন্তের অগ্রগতি জানতে তিনি পুলিশ ফাঁড়িতে গেলে তাঁকে উলটে হুমকি দিচ্ছেন তদন্তকারী আধিকারিক৷ শেষ পর্যন্ত তিনি গোটা ঘটনা জানিয়ে জেলার পুলিশকর্তাদের দ্বারস্থ হয়েছেন৷ যদিও পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে৷ দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা জারি রয়েছে৷ তবে এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকায় আক্রান্তদের প্রশ্ন, তবে কি সর্ষের মধ্যেই ভূত?
ওই গ্রামীণ চিকিৎসকের নাম তারিক আনোয়ার৷ বাড়ি রতুয়া 1 নম্বর ব্লকের চাঁদমনি 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিকলপুর গ্রামে৷ ঘটনাটি ঘটেছিল গত 16 অগস্ট৷ সেদিন রাত 10টা নাগাদ রোগী সেজে চার অপরিচিত যুবক তারিক সাহেবের বাড়ির নীচে থাকা চেম্বারে ঢুকে পড়ে৷ তিনি চিকিৎসা শুরু করেন৷
অভিযোগ, হঠাৎ এক যুবক তাঁর দিকে পিস্তল তাক করে তাঁকে খুনের হুমকি দিতে শুরু করে৷ একজন চেম্বারের শাটার নামিয়ে দেয়৷ তারিক সাহেবও আত্মরক্ষায় দুষ্কৃতীদের সঙ্গে ধস্তাধস্তি শুরু করে দেন৷ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়ির ভিতর থেকে ছুটে আসেন তাঁর স্ত্রী মুসলেমা খাতুন৷ এক দুষ্কৃতীকে তাঁরা ধরেও ফেলেন৷ কিন্তু ধারালো অস্ত্রের সামনে তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন৷ দুষ্কৃতীরা চলে যাওয়ার পর ওই চিকিৎসক গোটা ঘটনা জানিয়ে স্থানীয় সামসী পুলিশ ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন৷ তদন্তের স্বার্থে পুলিশ সিসিটিভির হার্ডডিস্কও খুলে নিয়ে যায়৷ কিন্তু দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করা তো দূরের কথা, এখনও পর্যন্ত তাদের চিহ্নিতই করতে পারেনি পুলিশ৷
তারিক সাহেব বলছেন, “ওই ঘটনার আগে আমার প্রতিবেশী জিয়াউল তার গরু-ছাগল আমার খেতে ছেড়ে দেয়৷ ওর গরু আমার খেতের ফসল খেয়ে নেয়৷ আমি ওদের বাড়ি গিয়ে গরু বাঁধার কথা বলতেই ওরা আমাকে গালিগালাজ শুরু করে৷ প্রাণনাশেরও হুমকি দেয়৷’’ এর কয়েকদিন পরেই ওই ঘটনা ঘটে বলে তিনি জানান৷
ওই চিকিৎসক আরও বলেন, ‘‘তদন্তের ভার পান এসআই সামসুদ্দিন আনসারি৷ তিনি বাড়িতে এসে বিভিন্ন তথ্য চান৷ আমরাও তাঁকে সহায়তা করি৷ পরে আমি তদন্তের অগ্রগতি জানতে ফাঁড়িতে গেলে তিনি আমাকে কটাক্ষ করতে শুরু করেন৷ আমরা নাকি নাটক করেছি৷ গোটা ঘটনা নাকি সাজানো৷ আমি তাঁকে জানিয়ে দিই, তদন্তে দোষী প্রমাণিত হলে আমি শাস্তি পেতে রাজি৷ তখন আনসারি সাহেব জানান, এই ঘটনায় তদন্ত করলে তিনদিনের মধ্যে আমার বাড়িতে বোমা পড়বে৷’’
তাঁর প্রশ্ন, ‘‘একজন পুলিশ অফিসার যদি এমন কথা বলেন, তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আনসারি সাহেব আবার এসব কথা কাউকে জানাতে বারণ করেছেন৷ আমি গোটা ঘটনা জানিয়ে পুলিশ সুপার, এসডিপিও, থানার আইসিকে অভিযোগ জানিয়েছি৷ তাঁদের বলেছি, এই ঘটনার সঙ্গে সামসুদ্দিন আনসারি নিজেই জড়িত৷ তাঁর বিরুদ্ধে যেন তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হয়৷ এই পরিস্থিতিতে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি৷ সন্ধের সময় গেট বন্ধ করে বাড়ির ভিতরে থাকতে বাধ্য হচ্ছি৷”
মুসলেমা খাতুন বলেন, “সেদিন রাত সাড়ে ন’টাতেই দোকান বন্ধ হয়ে যায়৷ আমরা শুয়ে পড়েছিলাম৷ ডাক্তারবাবু নমাজ পড়তে চলে যান৷ নমাজ সেরে তিনিও শুয়ে পড়েন৷ কিছুক্ষণ পর নীচ থেকে ডাকাডাকি শুরু হয়৷ কারা নাকি রোগী নিয়ে এসেছে৷ প্রশ্নের উত্তরে তারা জানায়, তাদের বাড়ি বিহারের কাটিহারে৷ এখানে তারা সাহেবের বাড়িতে থাকে৷ রোগীর প্রচণ্ড পেট ব্যথা আর বমি হচ্ছে৷ ডাক্তারবাবু ফের চেম্বার খোলেন৷ রোগীকে পরীক্ষা করে ইনজেকশন দেন৷ তারপরেই এক যুবক তাঁর মাথায় পিস্তল ধরে নেয়৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির পর তিনজন পালিয়ে যায়৷ কিন্তু যার কাছে পিস্তল ছিল তাকে আমি রাস্তায় ধরে ফেলি৷ তাকে চেম্বারে নিয়ে আসি৷ তখনই একজন ধারালো অস্ত্র দিয়ে আমাদের ভয় দেখায়৷ আমরা ওই দুষ্কৃতীকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হই৷ পুলিশকে অভিযোগ জানিয়েছি৷ কিন্তু পুলিশ ওদের হয়েই কাজ করছে৷ আনসারি আর শহিদুল্লা সাহেব সব জানেন৷ আমরা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছি৷”
এদিকে প্রতিবেশী জিয়াউল হকের বক্তব্য, “আমরা এসবের কিছুই জানি না৷ সব মিথ্যে অভিযোগ৷ শত্রুতাবশত এই ঘটনায় আমার নাম জড়ানো হচ্ছে৷ এখানে শুধু আমার নয়, অনেক ছাগল চরে বেড়ায়৷ কার ছাগল ওর খেতের ফসল নষ্ট করেছে, তা আমি বলতে পারব না৷ আসলে আমি একটু দুর্বল বলে আমার উপর চাপ দেওয়া হচ্ছে৷ আমি দিন খাটি, দিন খাই৷ এলাকায় অন্যের জমিতে খাটি৷ কখনও কখনও শিলিগুড়িতে শ্রমিকের কাজ করতে যাই৷ পুলিশ তদন্ত করলেই সব ঘটনা পরিষ্কার হবে৷”
বিষয়টি নিয়ে চাঁচল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সোমনাথ সাহা বলেন, “তারিক আনোয়ারের সঙ্গে তাঁর প্রতিবেশী জিয়াউল হকের দীর্ঘদিনের বিবাদ রয়েছে৷ ওই ঘটনা নিয়ে তদন্ত জারি রয়েছে৷ সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে৷ এই ঘটনার সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকুক, প্রত্যেককে দ্রুত গ্রেফতার করা হবে৷” তবে সামসী ফাঁড়ির পুলিশ অফিসারের বিষয়ে এসডিপিও কোনও মন্তব্য করতে চাননি৷