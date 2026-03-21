জম্মু থেকে অপহরণ, কলকাতার হোটেলে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি ! গ্রেফতার 5
কলকাতা পুলিশের সহায়তায় শুক্রবার রাতে প্রগতি ময়দান থানা এলাকায় অভিযান ৷ চাকরির দেওয়ার নামে ফাঁদ পেতে দুই তরুণকে অপহরণের অভিযোগ ৷
Published : March 21, 2026 at 8:51 PM IST
কলকাতা, 21 মার্চ: চাঞ্চল্যকর অপহরণের জাল কেটে বড় সাফল্য পেল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৷ তাও আবার কলকাতায় ৷ অভিযোগ, জম্মুর গান্ধিনগর থানা এলাকা থেকে দুই তরুণকে অপহরণ করে কলকাতায় নিয়ে আসা হয়েছিল ৷ তারপর একটি হোটেলে আটকে রেখে মুক্তিপণ দাবি করা হয় ৷ সেই ঘটনার তদন্তে নেমে কলকাতায় অভিযান চালিয়ে অপহরণকারী পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷ পুরো অভিযানে কলকাতা পুলিশ সহায়তা করেছে জন্মু ও কাশ্মীরের তদন্তকারীদের ৷ অপহৃত দুই তরুণকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, অপহরণকারীরা প্রথমে দুই তরুণকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে ভিনরাজ্যে নিয়ে যায় ৷ এরপর কৌশলে তাঁদের কলকাতায় এনে একটি হোটেলে আটকে রাখা হয় ৷ অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে জম্মু ও কাশ্মীরে তাঁদের পরিবারকে ফোন করে মোটা অংকের মুক্তিপণ দাবি করা হচ্ছিল ৷
পরিবার পুলিশের দ্বারস্থ হয় ৷ অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্তে নেমে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ কলকাতা যোগের সূত্র খুঁজে পায় ৷ অভিযুক্তদের গতিবিধি ট্র্যাক করতে থাকেন তদন্তকারীরা ৷ এরপর শুক্রবার রাতে কলকাতার প্রগতি ময়দান থানা এলাকা-র একটি হোটেলে হানা দেয় পুলিশ ৷ সেখান থেকেই দুই তরুণকে উদ্ধার করা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে পাঁচ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷
ধৃতদের শুক্রবার রাতেই গ্রেফতার করে পুলিশ ৷ শনিবার অভিযুক্ত অপহরণকারী এবং উদ্ধার হওয়া দুই তরুণকে আলিপুর মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে পেশ করা হয় ৷ আদালত থেকে ট্রানজিট রিমান্ডে ধৃতদের জম্মু নিয়ে যাওয়া হয়েছে পরবর্তী তদন্তের জন্য ৷ সেখানেই জিজ্ঞাসাবাদ করে মামলার পরবর্তী তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ ৷
পুলিশের প্রাথমিক তদন্তে উঠে এসেছে, এই চক্রটি চাকরির টোপ দিয়ে যুবকদের ফাঁদে ফেলে অপহরণ এবং পরে তাঁদের পরিবার থেকে টাকা আদায় করার চেষ্টা করত ৷ এই ঘটনার পিছনে একটি বৃহত্তর আন্তঃরাজ্য চক্র জড়িত থাকতে পারে বলেও সন্দেহ তদন্তকারীদের ৷ এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ৷ বিশেষ করে ভিনরাজ্যে চাকরির জন্য যাওয়া যুবকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে ৷ পুলিশ ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে এবং এই ধরনের চক্রের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে ৷
সমগ্র ঘটনাকে ঘিরে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে ৷ পুলিশ মনে করছে, ধৃতদের জেরা করলেই এই চক্রের আরও গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সামনে আসতে পারে ৷ এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, "আমরা ভিন রাজ্যের পুলিশকে সব প্রকারের সাহায্য করছি ৷"