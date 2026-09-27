জলবন্দি গ্রামে নিজে নৌকা চালিয়ে প্রসূতিকে উদ্ধার ওসির ! পুলিশের ভূমিকায় বাহবা জেলাবাসীর
Police Rescued Pregnant: গ্রামের সঙ্গে সমস্তরকম যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন । বাচ্চা জন্ম দিতে আর হাতে গোনা কয়েকদিন বাকি । এর মধ্যে বন্যায় আটকা পড়েন প্রসূতি ।
Published : September 27, 2026 at 12:03 PM IST
চন্দ্রকোনা, 27 সেপ্টেম্বর: চারিদিকে শুধু জল আর জল ৷ আর সেই জলমগ্ন পরিস্থিতিতে আটকা পড়ে যান এক প্রসূতি । তাঁকে উদ্ধার করতে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় পুলিশকে । ওসির তৎপরতায় স্পিডবোট নামিয়েও উদ্ধার করা যায়নি । ইঞ্জিন কাজ না-করায় সেই বোট ঠেলে ঠেলে নিয়ে গিয়ে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে । ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার চন্দ্রকোনা ব্লকে ৷ আর এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন এলাকাবাসী ।
মূলত শিলাবতী ও কেঠিয়া নদীর জলে চারিদিক থেকে জলবন্দি চন্দ্রকোনার মানিককুণ্ডু গ্রাম । বাঁকা সুলতানপুর থেকে মানিককুণ্ডু যাওয়ার রাস্তায় বুক সমান জল । ডুবে গিয়েছে মাঠঘাট । এরই মাঝে চন্দ্রকোনা-1 ব্লক স্বাস্থ্য দফতরের কাছে খবর যায় মানিককুণ্ডু গ্রামে চম্পা পাল মণ্ডল নামে এক প্রসূতি রয়েছেন । তাঁর সন্তান জন্ম দিতে হাতে আর বেশিদিন নেই । চিকিৎসক জানিয়েছেন, অক্টোবরের 6 তারিখ তাঁর সম্ভাব্য প্রসবের দিন ।
এরপরেই শনিবার দুপুরে বাঁকা সুলতানপুরে পৌঁছয় চন্দ্রকোনা-1 ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রবীরকুমার হাজরা-সহ স্বাস্থ্য দফতরের একটি দল । কিন্তু জরুরি চিকিৎসা পরিষেবা পৌঁছে দিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় বন্যা ৷ চারদিকে জল জমে যাওয়ার ফলে রাস্তা বন্ধ থাকায় তাদের ফিরে যেতে হয় । তারপরেই স্বাস্থ্য দফতরের থেকে খবর দেওয়া হয় স্থানীয় চন্দ্রকোনা থানায় ৷ ওই জলবন্দি গ্রাম থেকে প্রসূতিকে উদ্ধার করে নিরাপদ কোথাও পাঠানোর উদোগ নেয় পুলিশ ।
শুরু হয় প্রসূতিকে উদ্ধারের তোড়জোড় । পুলিশের তরফে জোগাড় করা হয় একটি স্পিডবোট । তাতে সওয়ার হন চন্দ্রকোনা থানার ওসি প্রত্যয় দাস সমেত কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও স্পিডবোট চালিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন কর্মী । তাঁরাই প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে প্রসূতির বাড়ির উদ্দেশে রওনা দেন ৷ জলে ডোবা মাঠ, জলে ভেসে আসা পানা এড়িয়ে ইঞ্জিনের মাধ্যমে প্রায় দুই কিলোমিটার স্পিডবোট এগিয়ে চলে । কিন্তু বাকি দুই কিলোমিটার পথ এগিয়ে যেতে কাঠখড় পোড়াতে হয় স্পিডবোটের কর্মী থেকে পুলিশকে । কারণ জলে ভেসে থাকা ধান জমিতে স্পিডবোটের ইঞ্জিন চালানো দুষ্কর হয়ে ওঠে । অগত্যা বাঁশ দিয়ে স্পিডবোট বেয়ে নিয়ে যাওয়া হয় প্রসূতির বাড়ি পর্যন্ত ।
ওই দুই কিলোমিটার স্পিডবোটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অন্যদের সঙ্গে বাঁশ নিয়ে বোট ঠেলে নিয়ে যেতে হাত লাগান খোদ থানার ওসি । বিকেল গড়িয়ে ততক্ষণে সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে প্রসূতি বাড়ি পৌঁছতে । বাড়ি থেকে প্রসূতি সমেত তাঁর পরিবারের কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে বোটে চাপানো হয় ৷ তারপর ফের দুই কিলোমিটার বোট ঠেলে গভীর জল পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় । এরপর সেখান থেকে বোটের ইঞ্জিন চালিয়ে পৌঁছনো হয় গ্রাম থেকে দূরে পিচ রাস্তায় । সেখানে পুলিশের গাড়িতে করে প্রসূতিকে নিরাপদে তাঁর বাপের বাড়িতে পাঠানো হয় ।
শনিবার বিকেল থেকে রাত পর্যন্ত জলবন্দি দুর্গম এলাকা থেকে প্রসূতিকে উদ্ধার করতে গিয়ে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় চন্দ্রকোনা থানার পুলিশকে । তবে পুলিশের এহেন ভূমিকায় খুশি প্রসূতির পরিবার । জানা গিয়েছে, প্রসূতি চম্পা প্রথমবার মা হবেন । বন্যার জেরে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে আপাতত তাঁকে বাপের বাড়িতে থেকেই নিজের গর্ভে থাকা সন্তানের খেয়াল রাখতে হবে । জলবন্দি শ্বশুর বাড়ি থেকে মেয়েকে নিজেদের কাছে নিয়ে যেতে পেরে দুঃশ্চিন্তা কেটেছে চম্পার মা-বাবার ।
প্রসূতির মা বলেন, "এখনও বাচ্চা ডেলিভারির সময় হয়নি ৷ কিন্তু এই জলমগ্ন পরিস্থিতিতে ও বাপের বাড়িতে আটকা পড়ে যায় । তবে পুলিশ উদ্যোগ নিয়ে তাকে উদ্ধার করেছে । পুলিশের এহেন ভূমিকায় আমাদের তরফ থেকে সাধুবাদ ।" তবে ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি চন্দ্রকোনা থানার ওসি । তিনি শুধু এইটুকু বলেন, "এটা আমাদের কর্তব্য ।"
এদিকে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক প্রবীরকুমার হাজরা বলেন, "আমরা খবর পেয়েছিলাম জলমগ্ন এলাকায় এক প্রসূতি আটকা পড়েছে ৷ আমরা চেষ্টা করেছি ওই প্রসূতিকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়ার । পুলিশ প্রশাসন তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করে এবং স্পিড বোট নামিয়ে তাকে উদ্ধার করা হয় ।"
স্থানীয় বাসিন্দা প্রদীপ সরকার বলেন, "এলাকার বন্যা পরিস্থিতি ক্রমশ বাড়ছে । এটা আজকের সমস্যা নয়, দীর্ঘদিনের । আর সেই জলমগ্ন পরিস্থিতিতে এক প্রসূতি আটকা পড়ে যায় । আর তাই পুলিশ প্রশাসন ও সেইসঙ্গে স্বাস্থ্য দফতর অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে নেমে তাকে উদ্ধার করেছে । জলমগ্ন পরিস্থিতির সমাধান অবশ্যই প্রয়োজন ।"