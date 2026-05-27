ETV Bharat / state

বাদুড়িয়ায় তৃণমূল নেতার গোপন ডেরায় মাটি খুঁড়ে উদ্ধার বস্তা ভর্তি টাকা-সোনা

বাদুড়িয়ায় তৃণমূল চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের ডেরায় ইডি ও সিবিআই স্টাইলে তল্লাশি চালায় পুলিশ ৷

Baduria money recovery
পাটের ক্ষেত থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার বাদুড়িয়ায় (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 27, 2026 at 5:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

বাদুড়িয়া, 27 মে: সরকারি ত্রিপল ও ত্রাণ চুরির মামলার তদন্তে নেমে এবার এক বিস্ফোরক ও নজিরবিহীন ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তর 24 পরগনার বাদুড়িয়া । ধৃত তৃণমূল চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালাতে গিয়ে তাঁরই পার্টি অফিসের পাশের জমি তথা পাটের ক্ষেত থেকে কোটি কোটি টাকা এবং সোনা উদ্ধার করল পুলিশ । মাটি খুঁড়ে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এই মুহূর্তে বাদুড়িয়া জুড়ে তীব্র শোরগোল ও উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ।

ঘটনার সূত্রপাত গত রবিবার গভীর রাতে । অভিযোগ, বাদুড়িয়া পুরসভার পুড়া এলাকায় তৃণমূল চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের নিজস্ব পার্টি অফিস ও সংলগ্ন একটি নির্জন বাগান বাড়ি থেকে রাতের অন্ধকারে সরকারি ত্রিপল ও ত্রাণ সামগ্রী অন্যত্র সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছিল । একই সঙ্গে প্রমাণ লোপাটের উদ্দেশ্যে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছিল বান্ডিল বান্ডিল সরকারি নথি বলেও অভিযোগ ওঠে । গ্রামবাসীদের তৎপরতায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে চেয়ারম্যান ও তাঁর অনুগামীরা গা ঢাকা দেন । সেখান থেকে হাজার হাজার সরকারি ত্রিপল উদ্ধার করে পুলিশ ।

বাদুড়িয়ায় তৃণমূল নেতার গোপন ডেরায় হানা পুলিশের, মাটি খুঁড়ে উদ্ধার বস্তা ভর্তি টাকা-সোনা (ইটিভি ভারত)

এই ঘটনায় বিজেপির পক্ষ থেকে বাদুড়িয়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করার পর পুলিশি তৎপরতায় অবশেষে গ্রেফতার হন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য । আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে 6 দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন । পুলিশি হেফাজতে থাকা চেয়ারম্যানকে দফায় দফায় ম্যারাথন জেরা করার পর বুধবার তদন্তে এক চাঞ্চল্যকর মোড় আসে । ধৃত চেয়ারম্যানের বয়ান ও সূত্র ধরে এদিন দুপুরে বাদুড়িয়া থানার পুলিশ তাঁকে সঙ্গে নিয়েই ওই বিতর্কিত পার্টি অফিসের পার্শ্ববর্তী একটি জমিতে অভিযানে যায় । সেখানে কড়া পুলিশি পাহারায় শুরু হয় মাটি খোঁড়ার কাজ ।

Baduria money recovery
সোনা উদ্ধার করল পুলিশ (নিজস্ব ছবি)

মাটি খুঁড়তেই চোখ কপালে ওঠে তদন্তকারীদের । মাটির তলা থেকে একে একে উদ্ধার হয় টাকা ও সোনা ভর্তি চারটি বড় ট্রলি ব্যাগ এবং একটি বিশাল বস্তা । প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, উদ্ধার হওয়া ব্যাগ ও বস্তাগুলোতে ঠাসা ছিল 500 টাকার নোটের বান্ডিল । টাকা উদ্ধারের খবর চত্বরে ছড়াতেই কাতারে কাতারে মানুষ ভিড় জমাতে শুরু করেন । পরিস্থিতি বেগতিক দেখে এবং তদন্তের সুরক্ষার্থে পুলিশ দ্রুত পুরো এলাকা কর্ডন করে দেয় ।

Baduria money recovery
মাটি খুঁড়ে বস্তা বস্তা টাকা উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)

ঘটনার পর তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন বাদুড়িয়া বিজেপির পুর মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ পাল । ঘটনাস্থল থেকে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি শাসকদল ও ধৃত চেয়ারম্যানকে তীব্র আক্রমণ করে বলেন, "টানা রোদ্দুরে মাঠের মধ্যে তো দেখাই যাচ্ছে যে আমাদের বাদুড়িয়াবাসীর কত উন্নয়ন করেছেন এখানকার চেয়ারম্যান সাহেব ! তিনি গরিব মানুষের টাকা লুট করে, মানুষের ত্রিপল, টাকা, সোনা, সবকিছু লুট করেছেন । লুট করে তিনি এখন নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাঠের মাঝখানে গর্ত খুঁড়ে তাঁর জমানো সঞ্চয় সব এক জায়গায় করেছিলেন ।"

Baduria money recovery
বস্তা ভর্তি টাকা উদ্ধার পুলিশের (নিজস্ব ছবি)

বিজেপি নেতা আরও অভিযোগ করেন, সাধারণ মানুষকে ঘর দেওয়ার নাম করে 15 থেকে 20 হাজার টাকা পর্যন্ত কাটমানি নিয়েছেন চেয়ারম্যান । তিনি বলেন, "আমরা চাই সঠিক তদন্ত হোক এবং এই চেয়ারম্যানের কঠোরতম শাস্তি হোক । এর পেছনে আরও বড় কোনও প্রভাবশালী মাথার হাত রয়েছে । আগামী 10-15 দিনের মধ্যে সেই আসল মাথাও সামনে আসবে বলে আশা করা যায় ।"

শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হওয়া বিপুল পরিমাণ টাকা ও সোনার ব্যাগ নিয়ে দীপঙ্কর ভট্টাচার্যকে সঙ্গে করে চত্বর ছাড়ে পুলিশ । উদ্ধার হওয়া টাকার সঠিক পরিমাণ জানতে ব্যাংক কর্মীদের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে ।

TAGGED:

BADURIA MUNICIPALITY
BADURIA MONEY RECOVERY
বাদুড়িয়া
বাদুড়িয়া টাকা উদ্ধার
BADURIA TRINAMOOL LEADER

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.