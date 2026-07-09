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স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা, প্রায় 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার পুলিশের

পুলিশের দাবি, অভিযুক্ত স্বর্ণ ব্যবসায়ী বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ৷ তাঁর বাড়িতেই হানা দিয়ে টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷

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স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 9, 2026 at 3:36 PM IST

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করিমপুর(নদিয়া), 9 জুলাই: এবার স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দিয়ে প্রায় 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার করল পুলিশ ৷ ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে নদিয়া জেলার করিমপুর থানার অন্তর্গত রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় ৷

কৃষ্ণনগর জেলা পুলিশের ডিএসপি শিল্পী পাল বলেন, "আমাদের কাছে গোপন সূত্রে খবর ছিল অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ পাল বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত । সেই কারণেই আমাদের করিমপুর পুলিশ তার বাড়িতে হানা দিয়েছিল । প্রায় 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে । অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে ।"

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা, প্রায় 24 লক্ষ টাকা উদ্ধার পুলিশের (নিজস্ব ভিডিয়ো)

পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে করিমপুর থানার পুলিশ রামকৃষ্ণপল্লি এলাকার বাসিন্দা পেশায় স্বর্ণ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ পালের বাড়িতে হানা দেয় । পুলিশের কাছে খবর ছিল, ওই যুবকের বাড়িতে আগ্নেয়াস্ত্র থাকতে পারে এবং তিনি গাঁজার ব্যবসা করেন । তবে এদিন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে কোনও আগ্নেয়াস্ত্র বা গাঁজা উদ্ধার না হলেও তাঁর বাড়ি থেকে প্রায় 24 লক্ষ টাকা নগদ উদ্ধার করে পুলিশ ।

যদিও অভিযুক্ত বিশ্বজিৎ পালের পরিবারের দাবি, এর আগেও পুলিশ বারবার বাড়িতে এসে তাঁদের হেনস্তা করেছে । তখনও কিছু পায়নি তারা । ফের একই কাজ করেছে পুলিশ ৷ বিশ্বনাথ পালের বয়স্ক বাবা-মাকে হেনস্তার অভিযোগ করা হয়েছে ৷

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মা সবিতা পাল বলেন, "এর আগেও একাধিকবার আমাদের বাড়িতে এসেছিল পুলিশ । আমার ছেলে নাকি বেআইনি ব্যবসা করে এবং গাঁজার ব্যবসা করে । কিন্তু আমার বাড়িতে এসে কোনওদিন গাঁজা পায়নি । যে কারণে পুলিশ এর আগেও আমার ছেলেকে প্রায় 2-3 মাস জেল খাটিয়েছিল । আমার বউমা বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং সংসারে অশান্তি লেগেই রয়েছে । আমার ছেলে কোথাও যায় না বাড়িতেই থাকে । পুলিশ এদিনও এসে কিছু পাইনি ৷ আমার বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন নেওয়া টাকা গচ্ছিত করা ছিল বাড়িতে, সেগুলো নিয়ে চলে গেল পুলিশ ।"

স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাবার কথায়, "আমার ছেলের নাকি আগ্নেয়াস্ত্রর ব্যবসা আছে, গাঁজার ব্যবসা আছে, সেই কারণেই পুলিশ এসেছিল আমাদের বাড়িতে । কিন্তু সেগুলো তারা কিছুই পায়নি । বিভিন্ন জায়গা থেকে লোন নেওয়া টাকাগুলো বাড়ি থেকে নিয়ে চলে গেল । আমার ছেলে আগে স্বর্ণ ব্যবসায়ী ছিল এখন ও গাড়ির ব্যবসা করে ।"

উল্লেখ্য, কয়েকদিন আগেই নদিয়ার কালীগঞ্জে এক মাদক কারবারির বাড়িতে ইডির প্রতিনিধিদল হানা দিয়েছিল । সেখানে মাটি খুঁড়ে লক্ষ লক্ষ টাকা উদ্ধার হয়েছিল । তার আগেও তৃণমূল নেত্রী টিনা ভৌমিক সাহার বাড়িতে অভিযান চালায় ইডি । করিমপুরে তাঁর শ্বশুরবাড়ি এবং বাবার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কোটি কোটি টাকার সোনার অলংকার উদ্ধার করে নিয়ে যায় । এবার এক স্বর্ণ ব্যবয়াসীর বাড়ি থেকে টাকা উদ্ধার হল ৷ এই ঘটনার শোরগোল পড়ে গিয়েছে রামকৃষ্ণপল্লি এলাকায় ৷

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POLICE RAID IN KARIMPUR
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CASH RECOVERY

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