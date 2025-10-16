ETV Bharat / state

দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ড: নির্যাতিতার সহপাঠীর ঘরে মিলল 11টি কন্ডোম

দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত সহপাঠীর হস্টেলের রুম থেকে পাওয়া গিয়েছে 11টি কন্ডোম ৷ পাশাপাশি পুলিশ জঙ্গল থেকেও একটি কন্ডোম উদ্ধার করেছে ৷

DURGAPUR RAPE CASE
পুলিশের জালে ধৃত সহপাঠী (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 11:44 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 16 অক্টোবর: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে একের পর এক নয়া মোড় ৷ ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের মামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে 6 জন ৷ তালিকায় নির্যাতিতার সহপাঠীও ৷ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া দ্বিতীয় বর্ষের ওই সহপাঠীর হস্টেলের ঘর থেকে 11টি অব্যবহৃত কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে ৷ এদিকে জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে একটি অব্যবহৃত কন্ডোম ৷

সেখান থেকেই পুলিশের অনুমান, নির্যাতিতার সহপাঠী যুবক একটি কন্ডোমের প্যাকেট কিনেছিল । যার মধ্যে অব্যবহৃত 11টি তার হস্টেলের ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ আর একটি জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে ৷

DURGAPUR RAPE CASE
ঘটনাস্থলের সেই জঙ্গলে পুলিশি তল্লাশি (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে এমনটাও জানানো হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়া সহপাঠীর কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা পাওয়া গিয়েছে সেই তালিকায় এই কন্ডোম উদ্ধারের কথাও উল্লেখ থাকবে । কারণ এ থেকে একপ্রকার স্পষ্ট যে নির্যাতিতার সহপাঠী তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল । যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর । তাতে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে আশাবাদী তাঁরা ৷

সূত্রের খবর, গত শুক্রবার অর্থাৎ 10 অক্টোবরের রাতে দ্বিতীয় বর্ষের মেডিক্যাল পড়ুয়াকে নিয়ে পরাণগঞ্জের জঙ্গলে যায় তার সহপাঠী ৷ শুরু থেকেই সন্দেহের তালিকায় থাকা দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রও এখন পুলিশি হেফাজতে । পুলিশ সূত্রে খবর, পাঁচমাস আগে তারা একে অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে । শুক্রবার রাতে জঙ্গলে ছাত্রী এবং তার সহপাঠীকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখে ফেলে বিজড়া গ্রামের গ্রেফতার হওয়া পাঁচজনের মধ্যে তিনজন ৷ পরে আরও দু'জন সেখানে চলে আসে ৷

DURGAPUR RAPE CASE
নির্যাতিতার সহপাঠীকে নিয়ে যাচ্ছে পুলিশ (ইটিভি ভারত)

প্রথমে শুরু হয় টাকা দেওয়ার জন্য চাপ । সূত্র মারফত খবর, যে টাকা তারা দাবি করেছিল সেই পরিমাণ অর্থ নির্যাতিতা বা তার সহপাঠীর কাছে ছিল না ৷ এদিকে তা আনার জন্য চাপ দিতেই বান্ধবীকে সেখানে রেখে টাকা আনতে যায় সহপাঠী যুবক ৷ পুলিশের প্রশ্ন, তখনই কি ওড়িশার ওই নির্যাতিতাকে ফেলে চলে গিয়েছিল যুবক, নাকি তার সামনেই বান্ধবীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল সেদিন রাতে ? তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সকল অভিযুক্তকে জেরা করে চলেছে পুলিশ ।

পরে ঘটনাস্থলে আসা দু'জনের কী ভূমিকা ছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অন্যদিকে, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, তাঁকে একজনই ধর্ষণ করেছে । তাহলে প্রশ্ন পাঁচজনের মধ্যে সে কে ? পুলিশের দাবি, এর উত্তর স্পষ্ট জানা যাবে ফরেনসিক তদন্তের রিপোর্টের পরেই ।

DURGAPUR RAPE CASE
সহপাঠীকে আদালতে পেশ করার মুহূর্তে (ইটিভি ভারত)

পুলিশ সূত্রে খবর, ডিএনএ পরীক্ষা-সহ এই পাঁচজনের টিআই প্যারেড সমস্ত কিছুই করানো হবে সঠিক সময়মতো । আপাতত পুলিশি হেফাজতে থাকা এই 6 জনকে আরও জেরা করা হচ্ছে । তাদের সকলকে মুখোমুখি বসিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর কথা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ।

আরও পড়ুন:

TAGGED:

কন্ডোম উদ্ধার
RAPE IN DURGAPUR
CONDOM PACKET SEIZED
দুর্গাপুর ধর্ষণ কাণ্ড
DURGAPUR RAPE CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.