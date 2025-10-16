দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ড: নির্যাতিতার সহপাঠীর ঘরে মিলল 11টি কন্ডোম
দুর্গাপুরে ডাক্তারি ছাত্রীকে ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত সহপাঠীর হস্টেলের রুম থেকে পাওয়া গিয়েছে 11টি কন্ডোম ৷ পাশাপাশি পুলিশ জঙ্গল থেকেও একটি কন্ডোম উদ্ধার করেছে ৷
দুর্গাপুর, 16 অক্টোবর: দুর্গাপুর ধর্ষণকাণ্ডে একের পর এক নয়া মোড় ৷ ওড়িশার ডাক্তারি পড়ুয়াকে গণধর্ষণের মামলায় এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছে 6 জন ৷ তালিকায় নির্যাতিতার সহপাঠীও ৷ বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেফতার হওয়া দ্বিতীয় বর্ষের ওই সহপাঠীর হস্টেলের ঘর থেকে 11টি অব্যবহৃত কন্ডোম পাওয়া গিয়েছে ৷ এদিকে জঙ্গলে তল্লাশি চালিয়ে মিলেছে একটি অব্যবহৃত কন্ডোম ৷
সেখান থেকেই পুলিশের অনুমান, নির্যাতিতার সহপাঠী যুবক একটি কন্ডোমের প্যাকেট কিনেছিল । যার মধ্যে অব্যবহৃত 11টি তার হস্টেলের ঘর থেকে বাজেয়াপ্ত হয়েছে ৷ আর একটি জঙ্গলে পাওয়া গিয়েছে ৷
পুলিশ সূত্রে এমনটাও জানানো হয়েছে যে, গ্রেফতার হওয়া সহপাঠীর কাছ থেকে এখনও পর্যন্ত যা যা পাওয়া গিয়েছে সেই তালিকায় এই কন্ডোম উদ্ধারের কথাও উল্লেখ থাকবে । কারণ এ থেকে একপ্রকার স্পষ্ট যে নির্যাতিতার সহপাঠী তাকে জঙ্গলে নিয়ে গিয়েছিল । যদিও পুলিশের পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন ফরেনসিক পরীক্ষার রিপোর্টের ওপর । তাতে ধোঁয়াশা অনেকটাই কাটবে বলে আশাবাদী তাঁরা ৷
সূত্রের খবর, গত শুক্রবার অর্থাৎ 10 অক্টোবরের রাতে দ্বিতীয় বর্ষের মেডিক্যাল পড়ুয়াকে নিয়ে পরাণগঞ্জের জঙ্গলে যায় তার সহপাঠী ৷ শুরু থেকেই সন্দেহের তালিকায় থাকা দ্বিতীয় বর্ষের ওই ছাত্রও এখন পুলিশি হেফাজতে । পুলিশ সূত্রে খবর, পাঁচমাস আগে তারা একে অপরের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে । শুক্রবার রাতে জঙ্গলে ছাত্রী এবং তার সহপাঠীকে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে দেখে ফেলে বিজড়া গ্রামের গ্রেফতার হওয়া পাঁচজনের মধ্যে তিনজন ৷ পরে আরও দু'জন সেখানে চলে আসে ৷
প্রথমে শুরু হয় টাকা দেওয়ার জন্য চাপ । সূত্র মারফত খবর, যে টাকা তারা দাবি করেছিল সেই পরিমাণ অর্থ নির্যাতিতা বা তার সহপাঠীর কাছে ছিল না ৷ এদিকে তা আনার জন্য চাপ দিতেই বান্ধবীকে সেখানে রেখে টাকা আনতে যায় সহপাঠী যুবক ৷ পুলিশের প্রশ্ন, তখনই কি ওড়িশার ওই নির্যাতিতাকে ফেলে চলে গিয়েছিল যুবক, নাকি তার সামনেই বান্ধবীকে ধর্ষণ করা হয়েছিল সেদিন রাতে ? তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে সকল অভিযুক্তকে জেরা করে চলেছে পুলিশ ।
পরে ঘটনাস্থলে আসা দু'জনের কী ভূমিকা ছিল তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ । অন্যদিকে, নির্যাতিতার বয়ান অনুযায়ী, তাঁকে একজনই ধর্ষণ করেছে । তাহলে প্রশ্ন পাঁচজনের মধ্যে সে কে ? পুলিশের দাবি, এর উত্তর স্পষ্ট জানা যাবে ফরেনসিক তদন্তের রিপোর্টের পরেই ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ডিএনএ পরীক্ষা-সহ এই পাঁচজনের টিআই প্যারেড সমস্ত কিছুই করানো হবে সঠিক সময়মতো । আপাতত পুলিশি হেফাজতে থাকা এই 6 জনকে আরও জেরা করা হচ্ছে । তাদের সকলকে মুখোমুখি বসিয়েও জিজ্ঞাসাবাদ চালানোর কথা পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে ।