প্রতিবাদের নামে পার্ক সার্কাসে তাণ্ডব ! ধৃতদের নিয়ে পুনর্নির্মাণে পুলিশ

প্রতিবাদের নামে পার্ক সার্কাসে তাণ্ডব ! ধৃতদের নিয়ে পুনর্নির্মাণে পুলিশ
Published : May 19, 2026 at 6:09 PM IST
কলকাতা, 19 মে: পার্ক সার্কাসে উত্তেজনা ছড়ানোর ঘটনায় আগেই মূল চক্রীকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার । এবার ধৃত চারজনকে সঙ্গে নিয়ে গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ করা হল । মূলত হামলার নেপথ্যে কারা, তা জানার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা ৷
পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট এলাকায় অশান্তির ঘটনার তদন্তে আরও জোর দিল কলকাতা পুলিশ । প্রতিবাদের নামে পুলিশকে লক্ষ্য করে হামলা, ইট-পাথর ছোড়া এবং এলাকায় তাণ্ডব চালানোর অভিযোগে আরও চার অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে । এই নিয়ে মোট গ্রেফতারির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল 46। মঙ্গলবার ধৃত চার অভিযুক্তকে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ । সেখানে দাঁড়িয়েই গোটা ঘটনার পুনর্নির্মাণ বা রিকনস্ট্রাকশন করা হয় ।
তদন্তকারীরা জানতে চান, ঠিক কোন কোন গলিতে জমায়েত করেছিল বিক্ষোভকারীরা । কোথা থেকে প্রথম পুলিশের উপর হামলা শুরু হয় এবং কোন জায়গাগুলিতে আগে থেকেই ইট-পাথর মজুত করে রাখা হয়েছিল, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । ধৃতদের নিয়ে একাধিক গলি ও ছাদ ঘুরে দেখেন তদন্তকারী আধিকারিকরা । পুলিশের অনুমান, পরিকল্পনা করেই বিভিন্ন জায়গায় আগে থেকে পাথর লুকিয়ে রাখা হয়েছিল ।
তদন্তে উঠে এসেছে, হামলার সময় কয়েকজন অভিযুক্ত ভিড়ের মধ্যে থেকে অন্যদের নির্দেশ দিচ্ছিল । কারা পাথর ছোড়ার নির্দেশ দিয়েছিল এবং কারা সামনের সারিতে থেকে উত্তেজনা ছড়াচ্ছিল, তা জানার চেষ্টা চলছে । ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে চাইছে, হামলার আগে তাঁরা কার কার সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেছিলেন । ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে । কল ডিটেইলস এবং লোকেশন ট্র্যাক করেও ঘটনার নেপথ্যে থাকা মূল চক্রীদের খোঁজ চালানো হচ্ছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, হামলার পরে অভিযুক্তরা কোন কোন রাস্তা ধরে এলাকা ছেড়ে পালায়, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে । আশপাশের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে । সেই ফুটেজ মিলিয়ে দেখা হচ্ছে ধৃতদের বয়ানের সঙ্গে । তদন্তকারীদের অনুমান, হামলার পর অভিযুক্তদের একাংশ গলিপথ ব্যবহার করে দ্রুত এলাকা ছাড়ে, যাতে পুলিশ সহজে তাদের শনাক্ত করতে না-পারে ।
ঘটনার দিন পার্ক সার্কাস এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । বিক্ষোভকারীদের একাংশের বিরুদ্ধে পুলিশের উপর চড়াও হওয়ার অভিযোগ ওঠে । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশকে লাঠিচার্জ করতে হয় । পরে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ।
কলকাতা পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, "ঘটনার সঙ্গে জড়িত কাউকেই রেয়াত করা হবে না । ভিডিয়ো ফুটেজ, মোবাইলের তথ্য এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান মিলিয়ে তদন্ত এগোচ্ছে । যারা হামলার পরিকল্পনা করেছিল এবং যারা উস্কানি দিয়েছে, তাদের চিহ্নিত করার কাজ চলছে ।"