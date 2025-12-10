স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ-খুনে ব্যবহৃত একটি গাড়ি নিয়ে নয়া তথ্য পেল পুলিশ

স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণ-খুনে ব্যবহৃত একটি গাড়ি নিয়ে নয়া তথ্য পেল পুলিশ
ঘটনার দিন আরও একটি গাড়ি ব্যবহার হয়েছিল বলে পুলিশ জানতে পেরেছে৷ তবে সেই গাড়িটির খোঁজ এখনও মেলেনি৷
Published : December 10, 2025 at 8:29 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: স্বর্ণ ব্যবসায়ী অপহরণ ও খুনের ঘটনায় নয়া তথ্য হাতে পেলেন তদন্তকারীরা। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্তরা অপহরণের জন্য যে কালো স্করপিও গাড়িটি ব্যবহার করেছিল, খুনের পর সেই গাড়িটিই নাকি পাঠানো হয় স্থানীয় একটি সার্ভিস সেন্টারে। অভিযোগ, প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ যেমন গাড়ির মধ্যে থাকা হাতের ছাপ, রক্তের দাগ-সহ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যপ্রমাণ লোপাট করতেই গাড়িটি তড়িঘড়ি সার্ভিসিংয়ে পাঠানো হয়েছিল।
স্করপিও গাড়িটির মালিকের ঠিকানা নথিতে দেওয়া রয়েছে হরিদেবপুরের ঠাকুরপুকুর এলাকায়। ঘটনার পর তাঁকে নোটিশ পাঠানো হলেও সেই ঠিকানায় মালিকের কোনও হদিশ মেলেনি। তিনি কোথায় আছেন, আদৌ শহর ছেড়েছেন কি না, তা নিয়েও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, গাড়ির মালিককে খুঁজে পাওয়া গেলে খুনের পরিকল্পনা ও অপহরণের রুট সম্পর্কে আরও স্পষ্ট ধারণা মিলতে পারে। তবে তা এখনও স্পষ্ট হয়নি।
অন্যদিকে, খুনের রাতেই অপর একটি ফরচুনার গাড়ি নিয়ে দুই ব্যক্তি রওনা দিয়েছিলেন উত্তরবঙ্গের দিকে। এমনটাই পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে। সিসিটিভি ফুটেজে ওই গাড়ির চলাচলের কিছু অংশ ধরা পড়লেও পরে গাড়িটির আর কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। সীমান্তবর্তী জেলা ও জাতীয় সড়ক ধরে ফরচুনারটির গতিপথ খুঁজে দেখছে পুলিশ। তবে এতদিন বাদেও গাড়ি উদ্ধারে ব্যর্থ হওয়ায় জটিল হয়েছে তদন্ত।
গোয়েন্দাদের দাবি, ঘটনার সঙ্গে যুক্ত দুই অভিযুক্তের মধ্যে একজন শারীরিকভাবে অত্যন্ত বলিষ্ঠ প্রভাবশালী। অপহরণের সময় ভিকটিমকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে সেই ব্যক্তিকেই ব্যবহার করা হয়েছিল বলে সন্দেহ। তাঁর পরিচয় এখনও নিশ্চিতভাবে জানা না-গেলেও বেশ কিছু সন্দেহভাজনের ছবি সংগ্রহ করেছে তদন্তকারীরা।
এদিকে এই ঘটনায় বিধাননগর কমিশনারেটের তরফে জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত মোট 16 জনের বয়ান রেকর্ড করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকেরা। অপহরণের আগের মুহূর্ত, গাড়ির গতিবিধি, খুনের পর ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি - সবকিছু মিলিয়ে ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ফরচুনার গাড়িটির খোঁজ এবং স্করপিওর প্রকৃত মালিককে শনাক্ত করাই এখন তদন্তের মূল লক্ষ্য। এই বিষয় নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিধাননগর কমিশনারেটের এক আধিকারিক বলেন, "তদন্ত চলছে। এখনই সব কিছু বলা সম্ভব নয়৷"
এদিকে দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের এই রহস্য যত দিন যাচ্ছে, ততই জটিল হচ্ছে। তদন্তকারীরা মনে করছেন, পরিকল্পিতভাবে সংগঠিত এই অপরাধের নেপথ্যে রয়েছে একটি সুসংগঠিত চক্র। গাড়ি দু’টি উদ্ধারের ও গাড়ির মালিকদের জিজ্ঞাসাবাদেই সামনে আসতে পারে খুনের আসল চিত্র।