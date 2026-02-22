ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনি রুখতে উদ্যোগ, সচেতনতার প্রচার পুরুলিয়া জেলা পুলিশের

ছেলেধরা গুজবে গণপিটুনি রুখতে উদ্যোগ, সচেতনতার প্রচার পুরুলিয়া জেলা পুলিশের
গুজব ছড়ালে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি পুরুলিয়া জেলা পুলিশের ৷ মানুষকে সচেতন হতে অনুরোধ পুলিশ সুপারের ৷
Published : February 22, 2026 at 2:34 PM IST
পুরুলিয়া, 22 ফেব্রুয়ারি: সাম্প্রতিক সময়ে পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছেলেধরা নিয়ে গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ আর সেই গুজবের জেরে বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনির ঘটনাও ঘটছে বলে অভিযোগ ৷ তাই ছেলেধরা গুজব ও তাকে কেন্দ্র করে গণপিটুনি ঠেকাতে সচেষ্ট হল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ-প্রশাসন ৷ সেই উদ্যোগেই পুলিশের তরফে একটি বিশেষ জন সচেতনতার বার্তা সোশাল মিডিয়া-সহ জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে প্রচার করা হচ্ছে ৷
পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাত বিরেতে গ্রামে চোর আসা, দরজায় টোকা দেওয়া, ছেলেধরা-সহ নানা ধরনের গুজব ছড়ানো হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে বেশ কয়েকদিন ধরে ৷ যার জেরে সাময়িকভাবে গ্রামাঞ্চলে তো বটেই, পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যেও একটা আতঙ্ক কাজ করছে ৷ যে ঘটনায় এবার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি যাতে তৈরি না-হয়, তাই আগেভাগে জনগণকে সচেতন করতে নামল জেলা পুলিশ-প্রশাসন ৷ বিষয়টি যে স্রেফ গুজব, তা প্রচার করতে সোশাল মিডিয়ায় একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের তরফে ৷
জেলা পুলিশের ওই বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি রাতে ঘোরাফেরা করছে বা দরজায় টোকা মেরে পালিয়ে যাচ্ছে-সহ যে সমস্ত বিষয় রটানো হচ্ছে, এগুলি সবই গুজব ৷ এগুলির কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নেই ৷ শোনা কথার ভিত্তিতে অযথা আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য এগুলো ছড়ানো হচ্ছে । কোনোভাবেই গুজব না-ছড়ানো এবং যাচাই না-করে কোনও তথ্য শেয়ার না-করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে পুরুলিয়া জেলাবাসীর কাছে ৷ এমন কোনও গুজব কানে এলে প্রয়োজনে জেলা পুলিশের কন্ট্রোল রুমে যোগাযোগ করুন ৷
উল্লেখ্য, ইদানীং পুরুলিয়া জেলার বিভিন্ন গ্রামে চোর ঢোকা ও দরজায় টোকা মারা হচ্ছে বলে জনশ্রুতি হচ্ছিল ৷ আর সেই গুজবের জেরে পুরুলিয়া 1 ব্লকের চিড়কা গ্রামে অজ্ঞাত পরিচয় এক মহিলাকে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ আটকে রেখেছিলেন ৷ পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে সমস্যার সমাধান করে ৷ ঝালদা থানা এলাকাতেও ছেলেধরা আতঙ্কে দু’জনকে আটকে রাখার ঘটনা ঘটে ৷
এদিন জেলা পুলিশ সুপার বৈভব তিওয়ারি বলেন, "এগুলি পুরোপুরি গুজব ৷ কয়েক বছর আগেও এই ধরনের গুজব ছড়ানো হয়েছিল ৷ আমরা সকলকে আবেদন করছি, কোনোভাবেই যাচাই না-করে যেন কোনোরকম গুজব ছড়ানো না-হয় ৷ জেলার বিভিন্ন থানায় আমরা মানুষকে সচেতন করছি এবং রাতে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে ৷ কেউ অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে গুজব ছড়ালে প্রয়োজনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ৷"
(গণপিটুনি একটি সামাজিক ব্যাধি। আমরা জানি হিংসা কোনও সমস্যার সমাধান নয়। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না। কোনও গুজবে প্রভাবিত হবেন না। কোথাও কোনও সমস্যা হলে সরাসরি পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করুন। সুরক্ষিত থাকুন। সমাজকে সুরক্ষিত রাখার ভার আপনারও ৷)