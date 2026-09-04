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মাফিয়া টুলুর আরও এক বাড়িতে হানা দিল পুলিশ, ম্যানেজারের খোঁজে তল্লাশি

টুলুর আরও এক আত্মীয় মহম্মদ মফিজুদ্দিন ওরফে শান্ত শেখের গাড়ি থেকে থাইল্যান্ড-সহ কয়েকটি দেশের টাকা উদ্ধার করেছে বীরভূম জেলা পুলিশ।

birbhum Tulu Mondal
টুলুর আরও এক বাড়িতে হানা দিল পুলিশ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 4, 2026 at 10:59 AM IST

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সিউড়ি, 4 সেপ্টেম্বর: বীরভূমের কুখ্যাত পাথর মাফিয়া টুলু মণ্ডলের আরও একটি বাড়িতে হানা দিল পুলিশ। ভোর থেকেই পুলিশ তল্লাশি চাল্লাচ্ছে বাড়িতে ৷ কমব্যাট ফোর্স দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে বাড়িটি। সিউড়ির অরবিন্দপল্লীর এই বাড়িতে টুলুর ম্যানেজার ছোটন থাকতেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তবে, বাড়িটি টুলুর নামেই রয়েছে। মাঝে মধ্যে সে এখানে আসত বলেই জানাচ্ছে প্রতিবেশীরা ৷

যদিও, কয়েকশো কোটি টাকা নিয়ে ফেরার টুলু। তার বিরুদ্ধে 'হুলিয়া' জারি করেছে সিউড়ি আদালত ৷ পাশাপাশি, ইন্টারপোলের মাধ্যমে 'রেড কর্নার' নোটিশও জারি করা হয়েছে।

টুলুর আরও এক আত্মীয় মহম্মদ মফিজুদ্দিন ওরফে শান্ত শেখের গাড়ি থেকে থাইল্যান্ড-সহ বেশ কয়েকটি দেশের টাকা উদ্ধার করেছে বীরভূম পুলিশ। তারপরেই সিউড়ির অরবিন্দপল্লীতে টুলুর আরও একটি বাড়িতে শুক্রবার ভোররাত থেকে তল্লাশি শুরু করে পুলিশের বিশেষ দল। পাথর পাচার কাণ্ডে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে ছোটন নামে টুলুর এক ম্যানেজারের খোঁজ করছে পুলিশ।

টুলু মালিক হলেও ছোটনই থাকতেন বাড়িটিতে ৷ স্থানীয়রা জানাচ্ছেন, প্রায় এই বাড়িতে আসত টুলু। সিউড়ি জেলা আদালতের বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, 14 সেপ্টেম্বরে মধ্যে টুলু আত্মসমর্পণ না করলে তার যাবতীয় সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করতে পারে ৷ এরপর তাকে 'ঘোষিত অপরাধী' হিসাবে বিবেচনা করা হবে ৷

পাথর-সম্রাট হিসাবে খ্যাত টুলুর আত্মীয় মীনার মণ্ডলের বাড়ি থেকে সাড়ে 28 কোটি টাকা-সহ 15 কেজি সোনার বাট উদ্ধার হয়েছিল। পরে টুলুর সঙ্গে যোগসূত্রে অনুব্রত মণ্ডলের প্রাক্তন দেহরক্ষী সায়গল হোসেনের বাড়ি থেকেও আরব ও পাকিস্তানের টাকা উদ্ধার করেছিল পুলিশ।

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TULU MONDAL
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