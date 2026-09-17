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পার্ক স্ট্রিটে 'স্মোকার্স ডেন'-এ পুলিশের হানা, উদ্ধার বিপুল ই-সিগারেট; গ্রেফতার 4

E-Cigarettes Seized: বেনিয়াপুকুর থানায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে মামলা রুজু হয়েছে ৷ ধৃত চার জনকে আজই শিয়ালদার ACJM আদালতে পেশ করা হবে।

POLICE RAID IN PARK STREET
ফাইল ছবি (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 17, 2026 at 11:09 AM IST

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কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: পার্ক স্ট্রিটের একটি দোকানে বেআইনিভাবে ই-সিগারেট মজুত ও বিক্রির অভিযোগে চার জনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশের অ্যান্টি-রাউডি স্কোয়াড ও ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের যৌথ দল। বুধবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বেনিয়াপুকুর থানার অন্তর্গত 191, পার্ক স্ট্রিটের 'দ্য স্মোকার্স ডেন' নামে ওই দোকানে অভিযান চালানো হয়।

ঘটনায় কলকাতা পুলিশের অতিরিক্ত নগরপাল (গোয়েন্দা) কুণাল আগারওয়াল বলেন, "এই বিষয় ধৃতদের জেরা চলছে ।" ধৃত চার জনকে আজ (বৃহস্পতিবার) শিয়ালদার ACJM আদালতে পেশ করা হবে। তদন্তকারীদের তরফে আদালতে তাঁদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন জানানো হতে পারে।

পুলিশ সূত্রে খবর, দোকানটিতে বেআইনিভাবে ই-সিগারেট মজুত করে রাখা হয়েছে এবং সেগুলি বিক্রিও করা হচ্ছে ৷ এই খবরের ভিত্তিতেই অভিযান চালানো হয়। তল্লাশির সময় দোকান থেকে বিপুল পরিমাণ ই-সিগারেটের মজুত উদ্ধার হয়। সেগুলি বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি দোকানের সঙ্গে যুক্ত চার জনকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা।

ধৃতদের মধ্যে রয়েছেন 22 বছরের মহম্মদ রিফায়িজ, 28 বছরের আব্দুল হাকিম কে, 21 বছরের আহমেদ মাসুদ এবং 40 বছরের মহম্মদ এজাজ। ধৃতরা প্রত্য়েকেই কলকাতার বাসিন্দা । প্রথম তিনজন বেনিয়াপুকুর থানা এলাকার লিন্টন স্ট্রিটের একটি ঠিকানায় থাকেন বলে প্রাথমিকভাবে পুলিশ জানতে পেরেছে । চতুর্থ জনের বাড়ি রিপন স্ট্রিটে।

পুলিশের দাবি, দোকানটিতে দীর্ঘদিন ধরে ই-সিগারেট মজুত ও বিক্রির কারবার চলছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া ই-সিগারেটগুলি কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কার মাধ্যমে সরবরাহ করা হত এবং এই বেআইনি ব্যবসার সঙ্গে আরও কেউ জড়িত কি না, তা জানতে ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করছেন তদন্তকারীরা। এই ঘটনায় বেনিয়াপুকুর থানায় ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে মামলা রুজু হয়েছে। 16 সেপ্টেম্বর দায়ের হওয়া মামলায় একাধিক ধারায় অভিযোগ আনা হয়েছে।

TAGGED:

ই সিগারেট উদ্ধার
স্মোকার্স ডেনে পুলিশের হানা
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POLICE RAID IN PARK STREET

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