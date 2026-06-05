নরেনের 'সাম্রাজ্যে' হানা ! ত্রাণসামগ্রী থেকে বিলাসবহুল ঘর, পুলিশি অভিযানে তোলপাড় পাণ্ডবেশ্বর
উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, মশারি, খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট! এমনকী আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ধামসা-মাদলও ।
Published : June 5, 2026 at 6:42 PM IST
দুর্গাপুর, 5 জুন: একসময়ের দাপুটে তৃণমূল নেতা ও পাণ্ডবেশ্বরের প্রাক্তন বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বাঁকোলার দলীয় কার্যালয় ও সংলগ্ন এলাকায় অভিযান ঘিরে শুক্রবার তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল খনি অঞ্চলে । পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপস্থিতিতে চালানো তল্লাশিতে বিপুল পরিমাণ ত্রাণসামগ্রী, পোশাক এবং বিভিন্ন সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে । পাশাপাশি কার্যালয়ের ভিতরে থাকা একটি বিলাসবহুল কক্ষ ঘিরেও উঠেছে নানা প্রশ্ন ।
স্থানীয় সূত্রের দাবি, উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে ত্রিপল, কম্বল, শাড়ি, ধুতি, লুঙ্গি, মশারি, খাদ্যসামগ্রীর প্যাকেট এবং আদিবাসী সংস্কৃতির সঙ্গে যুক্ত ধামসা-মাদল । পুলিশ ওই সামগ্রী বাজেয়াপ্ত করেছে বলে জানা গিয়েছে । যদিও এগুলি কী উদ্দেশ্যে সেখানে রাখা ছিল, তা নিয়ে সরকারি ভাবে এখনও কোনও মন্তব্য করা হয়নি ।
পাণ্ডবেশ্বরের রাজনীতিতে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী দীর্ঘদিন ধরে পরিচিত মুখ । তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে এলাকার সংগঠনের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ছিলেন তিনি । 2011 সালে রাজ্যে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর বাঁকোলা এলাকায় তাঁর প্রভাব আরও বাড়ে । ইসিএল আবাসনের সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকায় একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের মাধ্যমে বিভিন্ন পরিকাঠামো গড়ে তোলার অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরেই রাজনৈতিক মহলে চর্চার বিষয় ছিল ।
2016 সালে পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক হন জিতেন্দ্র তিওয়ারি । সেই সময় থেকেই দুই নেতার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে আসে । পরে জিতেন্দ্র বিজেপিতে যোগ দিলে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মুখোমুখি লড়াইয়ে জয়ী হন নরেন্দ্রনাথ । তবে এবারের বিধানসভা ভোটে সেই জিতেন্দ্রর কাছে পরাজিত হয়েছেন নরেন্দ্রনাথ ।
শুক্রবারের অভিযানের পর বিজেপি নেতাকর্মীরা নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন । বিজেপি কর্মী আসিফ ইকবাল ওরফে পিটার দাবি করেছেন, দলীয় কার্যালয়ের ভিতরে বিলাসবহুল ব্যবস্থার পাশাপাশি এমন কিছু সামগ্রীও পাওয়া গিয়েছে, যা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে । তাঁর আরও অভিযোগ, সরকারি অর্থে নির্মিত পরিকাঠামোর অপব্যবহার হয়েছে । যদিও এই সমস্ত অভিযোগের কোনও স্বাধীন যাচাই এখনও হয়নি ।
ঘটনার রাজনৈতিক অভিঘাতও কম নয় । বিজেপির পাণ্ডবেশ্বরের বিধায়ক জিতেন্দ্র কুমার তিওয়ারি বলেন, "তদন্ত করবে প্রশাসন । তবে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে আমার প্রশ্ন, তারা কি এই ঘটনার দায় নেবে ? যদি দল মনে করে এর সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই, তা হলে নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে সাংগঠনিক পদক্ষেপ করা উচিত ।"
অন্যদিকে, এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি নিয়ে তৃণমূলের পক্ষ থেকেও কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি ।
তবে খনি অঞ্চলের রাজনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া সামগ্রী ও অভিযোগের ভিত্তিতে কি আইনি জটিলতায় পড়তে চলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক ? নাকি রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে এই অভিযান নতুন বিতর্কের জন্ম দিল ? সময়েই মিলবে সদুত্তর ৷